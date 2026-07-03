Contiene información sobre las políticas de almacenamiento y los volúmenes definidos en la configuración del servidor.
Descripción
Columnas
policy_name(String) — El nombre de la política de almacenamiento.
volume_name(String) — El nombre del volumen.
volume_priority(UInt64) — La prioridad del volumen.
disks(Array(String)) — La lista de nombres de todos los discos que forman parte de esta política de almacenamiento.
volume_type(Enum8(‘JBOD’ = 0, ‘SINGLE_DISK’ = 1, ‘UNKNOWN’ = 2)) — El tipo de volumen: JBOD o un único disco.
max_data_part_size(UInt64) — el tamaño máximo de una parte que puede almacenarse en cualquiera de los discos del volumen.
move_factor(Float32) — Cuando la cantidad de espacio disponible cae por debajo de este factor, los datos comienzan a moverse automáticamente al siguiente volumen, si existe alguno (de forma predeterminada, 0.1).
prefer_not_to_merge(UInt8) — No debe usar esta configuración. Desactiva la fusión de partes en este volumen (esto es perjudicial y provoca una degradación del rendimiento).
perform_ttl_move_on_insert(UInt8) — Desactiva movimiento TTL al hacer INSERT de partes. De forma predeterminada (si está habilitado), si insertamos una parte que ya ha expirado según la regla de movimiento TTL, pasa inmediatamente al volumen/disco declarado en la regla de movimiento.
load_balancing(Enum8(‘ROUND_ROBIN’ = 0, ‘LEAST_USED’ = 1)) — Política de equilibrio entre discos:
round_robino
least_used.
Cuando
Selección de volumen en
Selección de volumen en
INSERT
INSERT crea una nueva parte, ClickHouse elige un disco de destino
siguiendo las reglas que se indican a continuación, en este orden. Se aplica la primera regla que coincida y pueda
reservar espacio para la parte; de lo contrario (si la regla no se aplica, no hay espacio
libre o se supera
max_data_part_size), la evaluación continúa con la siguiente
regla.
- Regla de movimiento TTL — si una cláusula
TTL <expr> TO VOLUME 'X'(o
TO DISK 'X') ya ha vencido para las filas que se están insertando, y
perform_ttl_move_on_insert = 1(valor predeterminado) en el volumen de destino TTL (para
TO DISK 'X', el volumen que contiene el disco
X), la parte se escribe directamente en ese destino. Si la reserva allí falla, el insert pasa a los pasos 2–4; se registra una advertencia, pero
INSERTno falla solo por este motivo.
max_data_part_size— un volumen rechaza partes mayores que su
max_data_part_size. Esto se comprueba por volumen; no bloquea una reserva del paso 1
TTL ... TO DISK 'X', que apunta directamente al disco.
volume_priority— entre los volúmenes restantes, se elige el que tenga el valor
volume_prioritymás bajo. Los volúmenes sin un
<volume_priority>explícito se ordenan según su posición en la configuración.
load_balancing— una vez elegido un volumen, el disco dentro de ese volumen se selecciona según su política de
load_balancing(
round_robino
least_used).
AnulaciónSi
min_free_disk_bytes_to_perform_insert o
min_free_disk_ratio_to_perform_insert es distinto de cero, se omite la precedencia anterior.
INSERT solo intenta usar el volumen con el valor
volume_priority más bajo y lanza
NOT_ENOUGH_SPACE si ningún disco de ese volumen cumple el umbral. Los inserts en la base de datos
system están exentos.
Para forzar que los inserts respeten
perform_ttl_move_on_insert se lee del volumen de destino TTL,
no del volumen de origen. Para una regla
TO DISK 'X', la opción se lee
del volumen que contiene el disco
X. Configurarla en cualquier otro volumen de
la política no tiene ningún efecto en la ruta de inserción.
volume_priority incluso cuando se aplique una regla de movimiento TTL
«ya vencida», establezca
perform_ttl_move_on_insert = 0 en
el volumen de destino TTL (para
TO DISK 'X', en el volumen que contiene
el disco
X). La parte se escribe primero en el volumen de prioridad N y
después se mueve al destino TTL mediante una tarea de movimiento en segundo plano (observable a través de
system.moves). Consulte la
configuración
perform_ttl_move_on_insert del motor MergeTree.