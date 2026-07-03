Tabla del sistema que contiene información sobre las políticas de almacenamiento y los volúmenes definidos en la configuración del servidor.

Contiene información sobre las políticas de almacenamiento y los volúmenes definidos en la configuración del servidor

​ Selección de volumen en INSERT

Cuando INSERT crea una nueva parte, ClickHouse elige un disco de destino siguiendo las reglas que se indican a continuación, en este orden. Se aplica la primera regla que coincida y pueda reservar espacio para la parte; de lo contrario (si la regla no se aplica, no hay espacio libre o se supera max_data_part_size ), la evaluación continúa con la siguiente regla.

Regla de movimiento TTL — si una cláusula TTL <expr> TO VOLUME 'X' (o TO DISK 'X' ) ya ha vencido para las filas que se están insertando, y perform_ttl_move_on_insert = 1 (valor predeterminado) en el volumen de destino TTL (para TO DISK 'X' , el volumen que contiene el disco X ), la parte se escribe directamente en ese destino. Si la reserva allí falla, el insert pasa a los pasos 2–4; se registra una advertencia, pero INSERT no falla solo por este motivo. max_data_part_size — un volumen rechaza partes mayores que su max_data_part_size . Esto se comprueba por volumen; no bloquea una reserva del paso 1 TTL ... TO DISK 'X' , que apunta directamente al disco. volume_priority — entre los volúmenes restantes, se elige el que tenga el valor volume_priority más bajo. Los volúmenes sin un <volume_priority> explícito se ordenan según su posición en la configuración. load_balancing — una vez elegido un volumen, el disco dentro de ese volumen se selecciona según su política de load_balancing ( round_robin o least_used ).

Anulación Si min_free_disk_bytes_to_perform_insert o min_free_disk_ratio_to_perform_insert es distinto de cero, se omite la precedencia anterior. INSERT solo intenta usar el volumen con el valor volume_priority más bajo y lanza NOT_ENOUGH_SPACE si ningún disco de ese volumen cumple el umbral. Los inserts en la base de datos system están exentos.

perform_ttl_move_on_insert se lee del volumen de destino TTL, no del volumen de origen. Para una regla TO DISK 'X' , la opción se lee del volumen que contiene el disco X . Configurarla en cualquier otro volumen de la política no tiene ningún efecto en la ruta de inserción.