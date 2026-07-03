Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Uso de la QUOTA del usuario actual: cuánto se ha usado y cuánto queda.
Descripción
Columnas
quota_name(String) — Nombre de la QUOTA.
quota_key(String) — Valor de la clave.
start_time(Nullable(DateTime)) — Hora de inicio para calcular el consumo de recursos.
end_time(Nullable(DateTime)) — Hora de finalización para calcular el consumo de recursos.
duration(Nullable(UInt32)) — Duración del intervalo de tiempo para calcular el consumo de recursos, en segundos.
queries(Nullable(UInt64)) — Número actual de consultas ejecutadas.
max_queries(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de consultas de cualquier tipo que pueden ejecutarse.
query_selects(Nullable(UInt64)) — Número actual de consultas SELECT ejecutadas.
max_query_selects(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de consultas SELECT que pueden ejecutarse.
query_inserts(Nullable(UInt64)) — Número actual de consultas INSERT ejecutadas.
max_query_inserts(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de consultas INSERT que pueden ejecutarse.
errors(Nullable(UInt64)) — Número actual de consultas que dieron error.
max_errors(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de consultas que dieron error dentro del período de tiempo especificado.
result_rows(Nullable(UInt64)) — Número total actual de filas en el conjunto de resultados de todas las consultas dentro del período de tiempo actual.
max_result_rows(Nullable(UInt64)) — Número total máximo permitido de filas en el conjunto de resultados de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
result_bytes(Nullable(UInt64)) — Número total actual de bytes en el conjunto de resultados de todas las consultas dentro del período de tiempo actual.
max_result_bytes(Nullable(UInt64)) — Número total máximo permitido de bytes en el conjunto de resultados de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
read_rows(Nullable(UInt64)) — Número total actual de filas leídas durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo actual.
max_read_rows(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de filas que se pueden leer durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
read_bytes(Nullable(UInt64)) — Número total actual de bytes leídos durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo actual.
max_read_bytes(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de bytes que se pueden leer durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
execution_time(Nullable(Float64)) — Tiempo total actual (en nanosegundos) empleado en ejecutar consultas dentro del período de tiempo actual
max_execution_time(Nullable(Float64)) — Tiempo máximo permitido (en nanosegundos) para la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado
written_bytes(Nullable(UInt64)) — Número total actual de bytes escritos durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo actual.
max_written_bytes(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de bytes que se pueden escribir durante la ejecución de todas las consultas dentro del período de tiempo especificado.
failed_sequential_authentications(Nullable(UInt64)) — Número actual de fallos consecutivos de autenticación dentro del período de tiempo actual.
max_failed_sequential_authentications(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de fallos consecutivos de autenticación dentro del período de tiempo especificado.
queries_per_normalized_hash(Nullable(UInt64)) — Número máximo actual de ejecuciones de una misma consulta normalizada dentro del período de tiempo actual.
max_queries_per_normalized_hash(Nullable(UInt64)) — Número máximo permitido de ejecuciones de una misma consulta normalizada dentro del período de tiempo especificado.