Contiene las licencias de bibliotecas de terceros ubicadas en el directorio contrib del código fuente de ClickHouse.
Descripción
Columnas
library_name(String) — Nombre de la biblioteca.
license_type(String) — Tipo de licencia — p. ej., Apache, MIT.
license_path(String) — Ruta del archivo con el texto de la licencia.
license_text(String) — Texto de la licencia.
Ejemplo
SELECT library_name, license_type, license_path FROM system.licenses LIMIT 15
┌─library_name───────┬─license_type─┬─license_path────────────────────────┐
│ aws-c-common │ Apache │ /contrib/aws-c-common/LICENSE │
│ boost │ Boost │ /contrib/boost/LICENSE_1_0.txt │
│ brotli │ MIT │ /contrib/brotli/LICENSE │
│ [...] │ [...] │ [...] │
└────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┘