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Descripción

Contiene las licencias de bibliotecas de terceros ubicadas en el directorio contrib del código fuente de ClickHouse.

Columnas

  • library_name (String) — Nombre de la biblioteca.
  • license_type (String) — Tipo de licencia — p. ej., Apache, MIT.
  • license_path (String) — Ruta del archivo con el texto de la licencia.
  • license_text (String) — Texto de la licencia.

Ejemplo

Última modificación el 15 de julio de 2026