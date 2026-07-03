Contiene una lista de las zonas horarias compatibles con el servidor ClickHouse. Esta lista de zonas horarias puede variar según la versión de ClickHouse.
Descripción
Columnas
time_zone(String) — Lista de zonas horarias admitidas.
Ejemplo
SELECT * FROM system.time_zones LIMIT 10
┌─time_zone──────────┐
│ Africa/Abidjan │
│ Africa/Accra │
│ Africa/Addis_Ababa │
│ Africa/Algiers │
│ Africa/Asmara │
│ Africa/Asmera │
│ Africa/Bamako │
│ Africa/Bangui │
│ Africa/Banjul │
│ Africa/Bissau │
└────────────────────┘