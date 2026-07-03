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Descripción

Contiene información sobre los tipos de datos.

Columnas

  • name (String) — Nombre del tipo de dato.
  • case_insensitive (UInt8) — Propiedad que indica si un nombre de tipo de dato puede usarse en una consulta sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, Date y date son válidos.
  • alias_to (String) — Nombre del tipo de dato del que name es un alias.
  • description (String) — Descripción general del tipo de dato.
  • syntax (String) — Cómo se escribe el tipo de dato en una consulta.
  • examples (String) — Ejemplos de uso.
  • introduced_in (String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo por primera vez el tipo de dato, con el formato major.minor.
  • related (Array(String)) — Nombres de tipos de dato relacionados.

Ejemplo

Véase también

  • Sintaxis — Información sobre la sintaxis admitida.
Última modificación el 3 de julio de 2026