Contiene información sobre los tipos de datos.
Descripción
Columnas
name(String) — Nombre del tipo de dato.
case_insensitive(UInt8) — Propiedad que indica si un nombre de tipo de dato puede usarse en una consulta sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo,
Datey
dateson válidos.
alias_to(String) — Nombre del tipo de dato del que
namees un alias.
description(String) — Descripción general del tipo de dato.
syntax(String) — Cómo se escribe el tipo de dato en una consulta.
examples(String) — Ejemplos de uso.
introduced_in(String) — La versión de ClickHouse en la que se introdujo por primera vez el tipo de dato, con el formato major.minor.
related(Array(String)) — Nombres de tipos de dato relacionados.
Ejemplo
SELECT name, case_insensitive, alias_to FROM system.data_type_families WHERE alias_to = 'String'
┌─name───────┬─case_insensitive─┬─alias_to─┐
│ LONGBLOB │ 1 │ String │
│ LONGTEXT │ 1 │ String │
│ TINYTEXT │ 1 │ String │
│ TEXT │ 1 │ String │
│ VARCHAR │ 1 │ String │
│ MEDIUMBLOB │ 1 │ String │
│ BLOB │ 1 │ String │
│ TINYBLOB │ 1 │ String │
│ CHAR │ 1 │ String │
│ MEDIUMTEXT │ 1 │ String │
└────────────┴──────────────────┴──────────┘
Véase también
- Sintaxis — Información sobre la sintaxis admitida.