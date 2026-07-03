Consultas en ClickHouse CloudLos datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función
clusterAllReplicas. Consulta aquí para más detalles.
Información sobre vistas materializadas actualizables. Contiene todas las vistas materializadas actualizables, haya o no una actualización en curso.
Descripción
Columnas
database(String) — El nombre de la base de datos en la que se encuentra la tabla.
view(String) — Nombre de la tabla.
uuid(UUID) — UUID de la tabla (base de datos Atomic).
status(String) — Estado actual del refresco.
last_success_time(Nullable(DateTime)) — Hora a la que comenzó el último refresco exitoso. NULL si no se produjo ningún refresco exitoso desde el inicio del servidor o la creación de la tabla.
last_success_duration_ms(Nullable(UInt64)) — Cuánto duró el último refresco.
last_refresh_time(Nullable(DateTime)) — Hora a la que finalizó el intento de refresco más reciente (si se conoce) o comenzó (si no se conoce o sigue en ejecución). NULL si no se produjo ningún intento de refresco desde el inicio del servidor o la creación de la tabla.
last_refresh_replica(String) — Si la coordinación está habilitada, nombre de la réplica que realizó el intento de refresco actual (si está en ejecución) o el anterior (si no está en ejecución).
next_refresh_time(Nullable(DateTime)) — Hora a la que está programado que comience el siguiente refresco. NULL si actualmente no se conoce la hora del siguiente refresco, por ejemplo, mientras se esperan dependencias (estado
WaitingForDependencieso
MissingDependencies).
exception(String) — Mensaje de error del intento anterior si falló.
retry(UInt64) — Cuántos intentos fallidos ha habido hasta ahora para el refresco actual. No está disponible si el estado es
RunningOnAnotherReplica.
progress(Nullable(Float64)) — Progreso del refresco actual en ejecución o del completado más recientemente en la réplica indicada, entre 0 y 1. NULL si el estado es
RunningOnAnotherReplicao el refresco no está en ejecución.
read_rows(Nullable(UInt64)) — Número de filas leídas por el refresco actual en ejecución o el completado más recientemente en la réplica indicada. NULL si el estado es
RunningOnAnotherReplica.
read_bytes(Nullable(UInt64)) — Número de bytes leídos por el refresco actual en ejecución o el completado más recientemente en la réplica indicada. NULL si el estado es
RunningOnAnotherReplica
total_rows(Nullable(UInt64)) — Número total estimado de filas que deben leerse en el refresco actual en ejecución o en el completado más recientemente en la réplica indicada. NULL si el estado es
RunningOnAnotherReplica
written_rows(Nullable(UInt64)) — Número de filas escritas por el refresco actual en ejecución o el completado más recientemente en la réplica indicada. NULL si el estado es
RunningOnAnotherReplica
written_bytes(Nullable(UInt64)) — Número de bytes escritos por el refresco actual en ejecución o el completado más recientemente en la réplica indicada. NULL si el estado es
RunningOnAnotherReplica
Ejemplo
SELECT
database,
view,
status,
last_refresh_time,
next_refresh_time
FROM system.view_refreshes
┌─database─┬─view───────────────────────┬─status────┬───last_refresh_time─┬───next_refresh_time─┐
│ default │ hello_documentation_reader │ Scheduled │ 2023-12-01 01:24:00 │ 2023-12-01 01:25:00 │
└──────────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘