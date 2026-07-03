SELECT database , view, status , last_refresh_time, next_refresh_time FROM system . view_refreshes ┌─ database ─┬─view───────────────────────┬─ status ────┬───last_refresh_time─┬───next_refresh_time─┐ │ default │ hello_documentation_reader │ Scheduled │ 2023 - 12 - 01 01 : 24 : 00 │ 2023 - 12 - 01 01 : 25 : 00 │ └──────────┴────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘