Contiene información sobre las partes de datos y las columnas de las tablas MergeTree. Cada fila describe una parte de datos.
Descripción
Columnas
partition(String) — El nombre de la partición.
name(String) — Nombre de la parte de datos.
uuid(UUID) — El UUID de la parte.
part_type(String) — El formato de almacenamiento de la parte de datos. Valores posibles: Wide — Cada columna se almacena en un archivo independiente en un sistema de archivos, Compact — Todas las columnas se almacenan en un solo archivo en un sistema de archivos.
active(UInt8) — Indicador que indica si la parte de datos está activa. Si una parte de datos está activa, se usa en una tabla. De lo contrario, se elimina. Las partes de datos inactivas permanecen después de la fusión.
marks(UInt64) — El número de marcas. Para obtener el número aproximado de filas de una parte de datos, multiplique las marcas por la granularidad del índice (normalmente 8192) (esta indicación no funciona con la granularidad adaptativa).
rows(UInt64) — El número de filas.
bytes_on_disk(UInt64) — Tamaño total, en bytes, de todos los archivos de la parte de datos.
data_compressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos comprimidos en la parte de datos. No se incluyen los archivos auxiliares (por ejemplo, los archivos con marcas).
data_uncompressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos sin comprimir en la parte de datos. No se incluyen los archivos auxiliares (por ejemplo, los archivos con marcas).
marks_bytes(UInt64) — El tamaño del archivo con marcas.
modification_time(DateTime) — El momento en que se modificó el directorio de la parte de datos. Esto normalmente corresponde al momento de creación de la parte de datos.
remove_time(DateTime) — El momento en que la parte de datos pasó a estar inactiva.
refcount(UInt32) — El número de lugares en los que se usa la parte de datos. Un valor superior a 2 indica que la parte de datos se usa en consultas o fusiones.
min_date(Date) — El valor mínimo de la columna Date si esta se incluye en la clave de partición.
max_date(Date) — El valor máximo de la columna Date si esta se incluye en la clave de partición.
min_time(DateTime) — El valor mínimo de la columna DateTime si esta se incluye en la clave de partición.
max_time(DateTime) — El valor máximo de la columna DateTime si esta se incluye en la clave de partición.
partition_id(String) — ID de la partición.
min_block_number(Int64) — El número mínimo de bloque de las partes de datos que componen la parte actual después de la fusión.
max_block_number(Int64) — El número máximo de bloque de las partes de datos que componen la parte actual después de la fusión.
level(UInt32) — Profundidad del árbol de fusiones. Cero significa que la parte actual se creó mediante insert en lugar de por la fusión de otras partes.
data_version(UInt64) — Número que se usa para determinar qué mutaciones deben aplicarse a la parte de datos (mutaciones con una versión superior a data_version).
primary_key_bytes_in_memory(UInt64) — La cantidad de memoria (en bytes) utilizada por los valores de la clave primaria.
primary_key_bytes_in_memory_allocated(UInt64) — La cantidad de memoria (en bytes) reservada para los valores de la clave primaria.
database(String) — Nombre de la base de datos.
table(String) — Nombre de la tabla.
engine(String) — Nombre del motor de la tabla sin parámetros.
disk_name(String) — Nombre de un disco que almacena la parte de datos.
path(String) — Ruta absoluta de la carpeta con los archivos de la parte de datos.
column(String) — Nombre de la columna.
type(String) — Tipo de la columna.
column_position(UInt64) — Posición ordinal de una columna en una tabla, empezando por 1.
default_kind(String) — Tipo de expresión (DEFAULT, MATERIALIZED, ALIAS) para el valor predeterminado, o una cadena vacía si no está definido.
default_expression(String) — Expresión para el valor predeterminado, o una cadena vacía si no está definida.
column_bytes_on_disk(UInt64) — Tamaño total de la columna en bytes.
column_data_compressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos comprimidos de la columna, en bytes.
column_data_uncompressed_bytes(UInt64) — Tamaño total de los datos descomprimidos de la columna, en bytes.
column_marks_bytes(UInt64) — Tamaño de las marcas de la columna, en bytes.
column_modification_time(Nullable(DateTime)) — Fecha y hora de la última modificación de la columna.
column_ttl_min(Nullable(DateTime)) — Valor mínimo de la expresión TTL calculada de la columna.
column_ttl_max(Nullable(DateTime)) — Valor máximo de la expresión TTL calculada de la columna.
statistics(Array(String)) — Estadísticas de la columna.
estimates.min(Nullable(String)) — Valor mínimo estimado de la columna.
estimates.max(Nullable(String)) — Valor máximo estimado de la columna.
estimates.cardinality(Nullable(UInt64)) — Cardinalidad estimada de la columna.
estimates.null_count(Nullable(UInt64)) — Número estimado de valores NULL en la columna.
serialization_kind(String) — Tipo de serialización de la columna
substreams(Array(String)) — Nombres de los substreams en los que se serializa la columna
filenames(Array(String)) — Nombres de los archivos de cada substream de la columna, respectivamente
subcolumns.names(Array(String)) — Nombres de las subcolumnas de una columna
subcolumns.types(Array(String)) — Tipos de las subcolumnas de una columna
subcolumns.serializations(Array(String)) — Tipos de serialización de las subcolumnas de una columna
subcolumns.bytes_on_disk(Array(UInt64)) — Tamaño en bytes de cada subcolumna
subcolumns.data_compressed_bytes(Array(UInt64)) — Tamaño de los datos comprimidos de cada subcolumna, en bytes
subcolumns.data_uncompressed_bytes(Array(UInt64)) — Tamaño de los datos sin comprimir de cada subcolumna, en bytes
subcolumns.marks_bytes(Array(UInt64)) — Tamaño de las marcas de cada subcolumna de una columna, en bytes
Ejemplo
SELECT * FROM system.parts_columns LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
partition: tuple()
name: all_1_2_1
part_type: Wide
active: 1
marks: 2
rows: 2
bytes_on_disk: 155
data_compressed_bytes: 56
data_uncompressed_bytes: 4
marks_bytes: 96
modification_time: 2020-09-23 10:13:36
remove_time: 2106-02-07 06:28:15
refcount: 1
min_date: 1970-01-01
max_date: 1970-01-01
partition_id: all
min_block_number: 1
max_block_number: 2
level: 1
data_version: 1
primary_key_bytes_in_memory: 2
primary_key_bytes_in_memory_allocated: 64
database: default
table: 53r93yleapyears
engine: MergeTree
disk_name: default
path: /var/lib/clickhouse/data/default/53r93yleapyears/all_1_2_1/
column: id
type: Int8
column_position: 1
default_kind:
default_expression:
column_bytes_on_disk: 76
column_data_compressed_bytes: 28
column_data_uncompressed_bytes: 2
column_marks_bytes: 48