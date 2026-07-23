El UUID predeterminado está compuesto íntegramente por ceros. Se utiliza, por ejemplo, cuando se inserta un nuevo registro pero no se especifica ningún valor para una columna UUID:
61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0
Ejemplo:
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Query
CREATE TABLE tab (uuid UUID) ENGINE = MergeTree PRIMARY KEY (uuid);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
SELECT * FROM tab;
Como solución alternativa, el UUID puede convertirse en una marca temporal extraída de la segunda mitad:
Response
┌─uuid─────────────────────────────────┐
│ 019d2555-7874-7e9d-a284-9b45a0b2f165 │
│ 019d2555-7874-7e9d-a284-9b46c3353be7 │
│ 019d2555-7878-77fc-a36f-4081aa58ec2b │
│ 019d2555-7878-77fc-a36f-40826555fb9b │
│ 019d2555-7870-7432-ba62-5250ac595328 │
│ 019d2555-7870-7432-ba62-5251da22bd19 │
│ 019d2555-786c-73e9-a031-4a7936df7d56 │
│ 019d2555-786c-73e9-a031-4a7a35a9544f │
│ 019d2555-7868-7333-89d1-2bd1639899c3 │
│ 019d2555-7868-7333-89d1-2bd297eb7d42 │
└──────────────────────────────────────┘
Resultado (suponiendo que se insertan los mismos datos):
Query
CREATE TABLE tab (uuid UUID) ENGINE = MergeTree PRIMARY KEY (UUIDv7ToDateTime(uuid));
-- Or alternatively: [...] PRIMARY KEY (toStartOfHour(UUIDv7ToDateTime(uuid)));
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
INSERT INTO tab SELECT generateUUIDv7() FROM numbers(2);
SELECT * FROM tab;
ORDER BY (UUIDv7ToDateTime(uuid), uuid)
Response
┌─uuid─────────────────────────────────┐
│ 019d2555-7868-7333-89d1-2bd1639899c3 │
│ 019d2555-7868-7333-89d1-2bd297eb7d42 │
│ 019d2555-786c-73e9-a031-4a7936df7d56 │
│ 019d2555-786c-73e9-a031-4a7a35a9544f │
│ 019d2555-7870-7432-ba62-5250ac595328 │
│ 019d2555-7870-7432-ba62-5251da22bd19 │
│ 019d2555-7874-7e9d-a284-9b45a0b2f165 │
│ 019d2555-7874-7e9d-a284-9b46c3353be7 │
│ 019d2555-7878-77fc-a36f-4081aa58ec2b │
│ 019d2555-7878-77fc-a36f-40826555fb9b │
└──────────────────────────────────────┘
ClickHouse proporciona la función generateUUIDv4 para generar UUID aleatorios de la versión 4.
Generación de UUIDs
Ejemplo 1 Este ejemplo muestra cómo crear una tabla con una columna UUID e insertar un valor en la tabla.
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE t_uuid (x UUID, y String) ENGINE=TinyLog
INSERT INTO t_uuid SELECT generateUUIDv4(), 'Example 1'
SELECT * FROM t_uuid
Ejemplo 2 En este ejemplo, no se especifica ningún valor para la columna UUID al insertar el registro; es decir, se inserta el valor UUID predeterminado:
Response
┌────────────────────────────────────x─┬─y─────────┐
│ 417ddc5d-e556-4d27-95dd-a34d84e46a50 │ Example 1 │
└──────────────────────────────────────┴───────────┘
INSERT INTO t_uuid (y) VALUES ('Example 2')
SELECT * FROM t_uuid
┌────────────────────────────────────x─┬─y─────────┐
│ 417ddc5d-e556-4d27-95dd-a34d84e46a50 │ Example 1 │
│ 00000000-0000-0000-0000-000000000000 │ Example 2 │
└──────────────────────────────────────┴───────────┘
El tipo de dato UUID solo admite las funciones que también admite el tipo de dato String (por ejemplo, min, max y count). El tipo de dato UUID no es compatible con operaciones aritméticas (por ejemplo, abs) ni con funciones agregadas, como sum y avg.