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يحتوي على سجلات تتضمن معلومات عن الملفات التي عالجها محرك S3Queue. من الآمن تفريغ هذا الجدول أو حذفه في أي وقت. الأعمدة:
  • hostname (LowCardinality(String)) — اسم المضيف
  • event_date (Date) — تاريخ حدث كتابة صف السجل هذا
  • event_time (DateTime) — وقت حدث كتابة صف السجل هذا
  • database (String) — اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها جدول قائمة الانتظار (S3Queue أو AzureQueue).
  • table (String) — اسم جدول قائمة الانتظار (S3Queue أو AzureQueue).
  • uuid (String) — UUID لجدول قائمة الانتظار (S3Queue أو AzureQueue).
  • file_name (String) — اسم الملف قيد المعالجة.
  • rows_processed (UInt64) — عدد الصفوف التي تمت معالجتها.
  • status (Enum8(‘Processed’ = 0, ‘Failed’ = 1)) — حالة الملف قيد المعالجة.
  • processing_start_time (Nullable(DateTime)) — وقت بدء معالجة الملف.
  • processing_end_time (Nullable(DateTime)) — وقت انتهاء معالجة الملف.
  • exception (String) — رسالة الاستثناء إن وُجدت.
  • commit_id (UInt64) — معرّف المعاملة التي تم فيها اعتماد هذا الملف.
  • commit_time (DateTime) — وقت اعتماد الملف في Keeper (سواء باعتباره failed أو processed).
  • transaction_start_time (DateTime) — وقت بدء معاملة المعالجة بالكامل.
  • get_object_time_ms (UInt64) — الوقت الذي استغرقه العثور على الكائن في التخزين الكائني.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦