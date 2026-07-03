hostname(LowCardinality(String)) — اسم المضيف
event_date(Date) — تاريخ حدث كتابة صف السجل هذا
event_time(DateTime) — وقت حدث كتابة صف السجل هذا
database(String) — اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها جدول قائمة الانتظار (
S3Queueأو
AzureQueue).
table(String) — اسم جدول قائمة الانتظار (
S3Queueأو
AzureQueue).
uuid(String) — UUID لجدول قائمة الانتظار (
S3Queueأو
AzureQueue).
file_name(String) — اسم الملف قيد المعالجة.
rows_processed(UInt64) — عدد الصفوف التي تمت معالجتها.
status(Enum8(‘Processed’ = 0, ‘Failed’ = 1)) — حالة الملف قيد المعالجة.
processing_start_time(Nullable(DateTime)) — وقت بدء معالجة الملف.
processing_end_time(Nullable(DateTime)) — وقت انتهاء معالجة الملف.
exception(String) — رسالة الاستثناء إن وُجدت.
commit_id(UInt64) — معرّف المعاملة التي تم فيها اعتماد هذا الملف.
commit_time(DateTime) — وقت اعتماد الملف في Keeper (سواء باعتباره failed أو processed).
transaction_start_time(DateTime) — وقت بدء معاملة المعالجة بالكامل.
get_object_time_ms(UInt64) — الوقت الذي استغرقه العثور على الكائن في التخزين الكائني.
system.s3queue_log
يحتوي على سجلات تتضمن معلومات عن الملفات التي عالجها محرك S3Queue. من الآمن تفريغ هذا الجدول أو حذفه في أي وقت.
يحتوي على سجلات تتضمن معلومات عن الملفات التي عالجها محرك S3Queue. من الآمن تفريغ هذا الجدول أو حذفه في أي وقت. الأعمدة:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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