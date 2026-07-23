'string' = integer أو كأسماء
'string'. لا يخزّن ClickHouse سوى الأرقام، لكنه يدعم إجراء العمليات على هذه القيم عبر أسمائها.
يدعم ClickHouse ما يلي:
Enumذو 8 بتات. يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 256 قيمة معدّدة ضمن النطاق
[-128, 127].
Enumذو 16 بتًا. يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 65536 قيمة معدّدة ضمن النطاق
[-32768, 32767].
Enum عند إدراج البيانات. ويمكنك أيضًا استخدام النوعين
Enum8 أو
Enum16 للتأكّد من حجم التخزين.
ننشئ هنا جدولًا يتضمن عمودًا من النوع
أمثلة الاستخدام
Enum8('hello' = 1, 'world' = 2):
وبالمثل، يمكنك حذف الأرقام. سيُعيّن ClickHouse أرقامًا متتالية تلقائيًا. تُعيَّن الأرقام بدءًا من 1 افتراضيًا.
CREATE TABLE t_enum
(
x Enum('hello' = 1, 'world' = 2)
)
ENGINE = TinyLog
يمكنك أيضًا تحديد رقم بداية مسموح به للاسم الأول.
CREATE TABLE t_enum
(
x Enum('hello', 'world')
)
ENGINE = TinyLog
CREATE TABLE t_enum
(
x Enum('hello' = 1, 'world')
)
ENGINE = TinyLog
CREATE TABLE t_enum
(
x Enum8('hello' = -129, 'world')
)
ENGINE = TinyLog
لا يمكن للعمود
Exception on server:
Code: 69. DB::Exception: Value -129 for element 'hello' exceeds range of Enum8.
x تخزين سوى القيم المدرجة في تعريف النوع:
'hello' أو
'world'. إذا حاولت حفظ أي قيمة أخرى، فسيُصدر ClickHouse استثناءً. يُختار حجم 8 بت لهذا
Enum تلقائيًا.
INSERT INTO t_enum VALUES ('hello'), ('world'), ('hello')
Ok.
INSERT INTO t_enum VALUES('a')
عند الاستعلام عن البيانات من الجدول، يعرض ClickHouse القيم النصية من
Exception on client:
Code: 49. DB::Exception: Unknown element 'a' for type Enum('hello' = 1, 'world' = 2)
Enum.
SELECT * FROM t_enum
إذا كنت بحاجة إلى رؤية القيم الرقمية المقابلة للصفوف، فيجب تحويل قيمة
┌─x─────┐
│ hello │
│ world │
│ hello │
└───────┘
Enum إلى نوع عدد صحيح.
SELECT CAST(x, 'Int8') FROM t_enum
لإنشاء قيمة من النوع Enum في استعلام، تحتاج أيضًا إلى استخدام
┌─CAST(x, 'Int8')─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 1 │
└─────────────────┘
CAST.
SELECT toTypeName(CAST('a', 'Enum(\'a\' = 1, \'b\' = 2)'))
┌─toTypeName(CAST('a', 'Enum(\'a\' = 1, \'b\' = 2)'))─┐
│ Enum8('a' = 1, 'b' = 2) │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
يُسند إلى كل قيمة رقم ضمن النطاق
القواعد العامة والاستخدام
-128 ... 127 في
Enum8 أو ضمن النطاق
-32768 ... 32767 في
Enum16. ويجب أن تكون جميع السلاسل والأرقام مختلفة. ويُسمح بسلسلة فارغة. إذا حُدِّد هذا النوع (في تعريف جدول)، فيمكن أن تأتي الأرقام بأي ترتيب. ومع ذلك، لا يهم الترتيب.
لا يمكن أن تكون السلسلة ولا القيمة الرقمية في
Enum هي NULL.
يمكن أن يكون
Enum ضمن النوع Nullable. لذا، إذا أنشأت جدولًا باستخدام الاستعلام
يمكنه تخزين ليس
CREATE TABLE t_enum_nullable
(
x Nullable(Enum8('hello' = 1, 'world' = 2))
)
ENGINE = TinyLog
'hello' و
'world' فقط، بل
NULL أيضًا.
في RAM، يُخزَّن عمود
INSERT INTO t_enum_nullable VALUES('hello'),('world'),(NULL)
Enum بالطريقة نفسها التي تُخزَّن بها
Int8 أو
Int16 للقيم الرقمية المقابلة.
عند القراءة بصيغة نصية، يحلّل ClickHouse القيمة كسلسلة نصية ويبحث عن السلسلة المقابلة ضمن مجموعة قيم Enum. وإذا لم يعثر عليها، يُطرَح استثناء. عند القراءة بتنسيق نصي، تُقرأ السلسلة النصية ويُبحث عن القيمة الرقمية المقابلة لها. ويُطرَح استثناء إذا لم يتم العثور عليها.
عند الكتابة بصيغة نصية، تُكتب القيمة على شكل السلسلة النصية المقابلة. وإذا كانت بيانات الأعمدة تحتوي على قيم غير صالحة (أرقام لا تنتمي إلى المجموعة المسموح بها)، يُطرَح استثناء. وعند القراءة والكتابة بالصيغة الثنائية، يعمل ذلك بالطريقة نفسها كما في نوعَي البيانات
Int8 و
Int16.
القيمة الافتراضية الضمنية هي القيمة ذات الرقم الأصغر.
أثناء
ORDER BY و
GROUP BY و
IN و
DISTINCT وما إلى ذلك، تتصرف قيم Enum بالطريقة نفسها مثل الأرقام المقابلة. فعلى سبيل المثال، يقوم ORDER BY بفرزها رقميًا. كما تعمل معاملات المساواة والمقارنة على قيم Enum بالطريقة نفسها التي تعمل بها على القيم الرقمية الأساسية.
لا يمكن مقارنة قيم Enum بالأرقام. ويمكن مقارنة قيم Enum بسلسلة نصية ثابتة. وإذا لم تكن السلسلة النصية المُقارَن بها قيمة صالحة لـ Enum، فسيُطرَح استثناء. المعامل IN مدعوم عندما يكون Enum في الطرف الأيسر ومجموعة من السلاسل النصية في الطرف الأيمن. وتمثل هذه السلاسل النصية قيم Enum المقابلة.
معظم العمليات الرقمية والنصية غير معرّفة لقيم Enum، مثل إضافة رقم إلى Enum أو ربط سلسلة نصية مع Enum.
ومع ذلك، يوفّر Enum دالة
toString طبيعية تُرجع قيمته النصية.
يمكن أيضًا تحويل قيم Enum إلى أنواع رقمية باستخدام الدالة
toT، حيث إن T نوع رقمي. وعندما تتوافق T مع النوع الرقمي الأساسي لـ enum، يكون هذا التحويل بلا تكلفة.
يمكن تغيير نوع Enum بلا تكلفة باستخدام ALTER إذا جرى تغيير مجموعة القيم فقط. ومن الممكن إضافة أعضاء Enum وإزالتهم باستخدام ALTER (تكون الإزالة آمنة فقط إذا لم تُستخدم القيمة المُزالة مطلقًا في الجدول). وكإجراء احترازي، فإن تغيير القيمة الرقمية لعضو Enum معرّف مسبقًا سيؤدي إلى طرح استثناء.
وباستخدام ALTER، يمكن تغيير Enum8 إلى Enum16 أو العكس، تمامًا كما عند تغيير Int8 إلى Int16.
يوجد اختصار نحوي لإضافة قيم جديدة إلى enum باستخدام ALTER MODIFY COLUMN ADD ENUM VALUES
إضافة قيم إلى enum
CREATE TABLE enum
(
x Enum('One' = 1, 'Two', 'Three')
) ENGINE = Memory;
ALTER TABLE enum MODIFY COLUMN x ADD ENUM VALUES ('Zero' = 0, 'Four' = 4);
SHOW CREATE TABLE enum;
┌─statement────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│CREATE TABLE default.enum │
│( │
│ `x` Enum8('Zero' = 0, 'One' = 1, 'Two' = 2, 'Three' = 3, 'Four' = 4) │
│) │
│ENGINE = Memory │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘