hostname(LowCardinality(String)) — اسم المضيف
event_date(Date) — تاريخ الحدث عند كتابة صف السجل هذا
event_time(DateTime) — وقت الحدث عند كتابة صف السجل هذا
database(String) — اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها جدول queue (
S3Queueأو
AzureQueue).
table(String) — اسم جدول queue (
S3Queueأو
AzureQueue).
uuid(String) — المعرّف الفريد العالمي (UUID) لجدول queue (
S3Queueأو
AzureQueue).
file_name(String) — اسم الملف قيد المعالجة.
rows_processed(UInt64) — عدد الصفوف التي تمت معالجتها.
status(Enum8(‘Processed’ = 0, ‘Failed’ = 1)) — حالة الملف قيد المعالجة.
processing_start_time(Nullable(DateTime)) — وقت بدء معالجة الملف.
processing_end_time(Nullable(DateTime)) — وقت انتهاء معالجة الملف.
exception(String) — رسالة الاستثناء في حال حدوثه.
commit_id(UInt64) — معرّف transaction التي تم فيها تثبيت هذا الملف.
commit_time(DateTime) — وقت تثبيت الملف في Keeper (سواء كانت حالته failed أو processed).
transaction_start_time(DateTime) — وقت بدء transaction المعالجة بالكامل.
get_object_time_ms(UInt64) — الوقت الذي استغرقه العثور على object في object storage.
system.azure_queue_log
يحتوي على إدخالات سجل تتضمن معلومات عن الملفات التي عالجها محرّك AzureQueue. يمكن تنفيذ truncate أو drop لهذا الجدول بأمان في أي وقت.
يحتوي على إدخالات سجل تتضمن معلومات عن الملفات التي عالجها محرّك AzureQueue. يمكن تنفيذ truncate أو drop لهذا الجدول بأمان في أي وقت. الأعمدة:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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