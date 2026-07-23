system.iceberg_metadata_log جدول نظامي يحتوي على معلومات عن ملفات البيانات الوصفية المقروءة من جداول Iceberg. ويمثّل كل إدخال إمّا ملف البيانات الوصفية الجذر، أو بيانات وصفية مستخرجة من ملف Avro، أو إدخالًا من أحد ملفات Avro.

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