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الوصف

يحتوي جدول النظام هذا على سجل لقطات لجداول Iceberg الموجودة في ClickHouse. وسيكون فارغًا إذا لم تكن لديك أي جداول Iceberg في ClickHouse.

الأعمدة

  • database (String) — اسم قاعدة البيانات.
  • table (String) — اسم الجدول.
  • made_current_at (Nullable(DateTime64(3))) — التاريخ والوقت اللذان أصبحت فيهما هذه اللقطة هي اللقطة الحالية.
  • snapshot_id (UInt64) — معرّف اللقطة المستخدَم لتحديدها.
  • parent_id (UInt64) — معرّف اللقطة الأصل لهذه اللقطة.
  • is_current_ancestor (UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كانت هذه اللقطة سلفًا للقطة الحالية.
  • operation (Enum8(‘UNKNOWN’ = -1, ‘APPEND’ = 0, ‘OVERWRITE’ = 1, ‘DELETE’ = 2, ‘REPLACE’ = 3)) — عملية اللقطة (APPEND وOVERWRITE وDELETE وREPLACE وUNKNOWN). تعني الحالة UNKNOWN إما أننا لم نتمكن من قراءة الملخص أو أنه فارغ (وهو اختياري في الإصدار v1). الحقل الصحيح ‘operation’ مطلوب
  • summary (Map(String, String)) — حقول ملخص اللقطة
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦