يحتوي جدول النظام هذا على سجل لقطات لجداول Iceberg الموجودة في ClickHouse. وسيكون فارغًا إذا لم تكن لديك أي جداول Iceberg في ClickHouse.
الوصف
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
made_current_at(Nullable(DateTime64(3))) — التاريخ والوقت اللذان أصبحت فيهما هذه اللقطة هي اللقطة الحالية.
snapshot_id(UInt64) — معرّف اللقطة المستخدَم لتحديدها.
parent_id(UInt64) — معرّف اللقطة الأصل لهذه اللقطة.
is_current_ancestor(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كانت هذه اللقطة سلفًا للقطة الحالية.
operation(Enum8(‘UNKNOWN’ = -1, ‘APPEND’ = 0, ‘OVERWRITE’ = 1, ‘DELETE’ = 2, ‘REPLACE’ = 3)) — عملية اللقطة (APPEND وOVERWRITE وDELETE وREPLACE وUNKNOWN). تعني الحالة UNKNOWN إما أننا لم نتمكن من قراءة الملخص أو أنه فارغ (وهو اختياري في الإصدار v1). الحقل الصحيح ‘operation’ مطلوب
summary(Map(String, String)) — حقول ملخص اللقطة