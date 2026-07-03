يتضمن معلومات عن الملفات المحلية الموجودة في قائمة الانتظار لإرسالها إلى الشظايا. وتحتوي هذه الملفات المحلية على أجزاء بيانات جديدة تُنشأ عند إدراج بيانات جديدة في جدول Distributed في الوضع غير المتزامن.
الوصف
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
data_path(String) — مسار المجلد الذي يحتوي على الملفات المحلية.
is_blocked(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان إرسال الملفات المحلية إلى الخادم محظورًا.
error_count(UInt64) — عدد الأخطاء.
data_files(UInt64) — عدد الملفات المحلية في المجلد.
data_compressed_bytes(UInt64) — حجم البيانات المضغوطة في الملفات المحلية، بالبايت.
broken_data_files(UInt64) — عدد الملفات التي وُسِمت بأنها تالفة (بسبب خطأ).
broken_data_compressed_bytes(UInt64) — حجم البيانات المضغوطة في الملفات التالفة، بالبايت.
last_exception(String) — الرسالة النصية لآخر خطأ حدث (إن وجد).
last_exception_time(DateTime) — وقت حدوث آخر استثناء.
مثال
SELECT * FROM system.distribution_queue LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: default
table: dist
data_path: ./store/268/268bc070-3aad-4b1a-9cf2-4987580161af/default@127%2E0%2E0%2E2:9000/
is_blocked: 1
error_count: 0
data_files: 1
data_compressed_bytes: 499
last_exception: