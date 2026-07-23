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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يحتوي على مقاييس يمكن احتسابها فورًا أو تكون لها قيمة حالية. على سبيل المثال، عدد الاستعلامات التي تُعالَج بالتزامن أو مقدار التأخر الحالي للنسخة المتماثلة. هذا الجدول يكون محدَّثًا دائمًا.

الأعمدة

  • metric (String) — اسم المقياس.
  • value (Int64) — قيمة المقياس.
  • description (String) — وصف المقياس.
يمكنك العثور على جميع المقاييس المدعومة في ملف المصدر src/Common/CurrentMetrics.cpp.

مثال

ASTFuzzerAccumulatedFragments

عدد أجزاء AST التي راكمتها أداة اختبار AST العشوائية على جهة الخادم لاستخدامها في عمليات التعديل المستقبلية.

ActiveTimersInQueryProfiler

عدد المؤقتات المحلية النشطة للخيوط في QueryProfiler

AddressesActive

العدد الإجمالي للعناوين المستخدمة لإنشاء اتصالات مع مجمّعات الاتصال

AddressesBanned

إجمالي عدد العناوين المحظورة بسبب تعطلها عند إنشاء اتصالات مع مجمعات الاتصالات

AggregatorThreads

عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ Aggregator.

AggregatorThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ Aggregator التي تنفّذ مهمة.

AggregatorThreadsScheduled

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمّع خيوط التنفيذ Aggregator.

AsyncInsertCacheSize

عدد معرّفات hash للإدراج غير المتزامن في الذاكرة المؤقتة

AsynchronousInsertQueueBytes

عدد البايتات قيد الانتظار في قائمة انتظار AsynchronousInsert.

AsynchronousInsertQueueSize

عدد المهام قيد الانتظار في قائمة انتظار AsynchronousInsert.

AsynchronousInsertThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ AsynchronousInsert.

AsynchronousInsertThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ التي تشغّل مهمة ضمن مجمّع خيوط التنفيذ AsynchronousInsert.

AsynchronousInsertThreadsScheduled

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار ضمن مجمّع خيوط التنفيذ AsynchronousInsert.

AsynchronousReadWait

عدد خيوط التنفيذ التي تنتظر إتمام القراءة غير المتزامنة.

AttachedDatabase

قواعد البيانات المُرفقة.

AttachedDictionary

القواميس النشطة.

الجدول المرفق المكرّر

الجداول المكرّرة النشطة.

الجدول المُلحَق

الجداول النشطة.

AttachedView

العروض النشطة.

AvroSchemaCacheBytes

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لمخطط Avro، بالبايت

AvroSchemaCacheCells

عدد مخططات Avro المخزنة مؤقتًا، بما في ذلك المخططات المسجلة والمجلوبة.

AvroSchemaRegistryCacheBytes

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لمسجل مخططات Avro، بالبايت

AvroSchemaRegistryCacheCells

عدد العناصر في ذاكرة التخزين المؤقت لسجل مخططات Avro

AzureRequests

عدد طلبات Azure التي يجري تنفيذها حاليًا

BackgroundBufferFlushSchedulePoolSize

الحد الأقصى لعدد المهام في BackgroundBufferFlushSchedulePool

BackgroundBufferFlushSchedulePoolTask

عدد المهام النشطة في BackgroundBufferFlushSchedulePool. تُستخدم هذه المجموعة لإجراء عمليات تفريغ Buffer الدورية

BackgroundCommonPoolSize

الحدّ الأقصى لعدد المهام في المجمّع الخلفي المرتبط

BackgroundCommonPoolTask

عدد المهام النشطة في مجمّع خلفي مرتبط

BackgroundDistributedSchedulePoolSize

الحد الأقصى لعدد المهام في BackgroundDistributedSchedulePool

BackgroundDistributedSchedulePoolTask

عدد المهام النشطة في BackgroundDistributedSchedulePool. يُستخدم هذا التجمّع لعمليات الإرسال الموزعة التي تُنفَّذ في الخلفية.

BackgroundFetchesPoolSize

الحد الأقصى لعدد عمليات الجلب المتزامنة في التجمّع الخلفي المرتبط

BackgroundFetchesPoolTask

عدد عمليات الجلب النشطة في مجمّع خلفي المرتبطة

BackgroundMergesAndMutationsPoolSize

الحد الأقصى لعدد عمليات الدمج والتعديلات النشطة في المجمّع الخلفي المرتبط

BackgroundMergesAndMutationsPoolTask

عدد عمليات الدمج والتعديلات النشطة في مجمّع خلفي المرتبط

BackgroundMessageBrokerSchedulePoolSize

الحد الأقصى لعدد المهام الخاصة بدفق الرسائل في BackgroundMessageBrokerSchedulePool

BackgroundMessageBrokerSchedulePoolTask

عدد المهام النشطة في BackgroundMessageBrokerSchedulePool الخاصة ببث الرسائل

BackgroundMovePoolSize

الحد الأقصى لعدد المهام الخاصة بعمليات النقل في BackgroundProcessingPool

BackgroundMovePoolTask

عدد المهام النشطة في BackgroundProcessingPool الخاصة بعمليات النقل

BackgroundSchedulePoolSize

الحد الأقصى لعدد المهام في BackgroundSchedulePool. يُستخدم هذا المجمّع للمهام الدورية الخاصة بـ ReplicatedMergeTree، مثل تنظيف أجزاء البيانات القديمة، وتعديل أجزاء البيانات، وإعادة تهيئة النسخة المتماثلة، وما إلى ذلك.

BackgroundSchedulePoolTask

عدد المهام النشطة في BackgroundSchedulePool. يُستخدم هذا المجمّع للمهام الدورية الخاصة بـ ReplicatedMergeTree، مثل تنظيف أجزاء البيانات القديمة، وتعديل أجزاء البيانات، وإعادة تهيئة النسخة المتماثلة، وغيرها.

BackupsIOThreads

عدد الخيوط في مجمّع خيوط التنفيذ BackupsIO.

BackupsIOThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ BackupsIO التي تنفّذ مهمة.

BackupsIOThreadsScheduled

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في تجمّع خيوط BackupsIO.

خيوط تنفيذ النسخ الاحتياطي

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ BACKUP.

BackupsThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ BACKUP التي تنفّذ مهمة.

BackupsThreadsScheduled

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة لـ BACKUP.

BcryptCacheBytes

الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت لمصادقة bcrypt، بالبايت

BcryptCacheSize

العدد الإجمالي للعناصر في ذاكرة التخزين المؤقت لمصادقة bcrypt

BlobCopierThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بعملية النسخ المتماثل في الخلفية لقرص التخزين الكائني

BlobCopierThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بعملية النسخ المتماثل في الخلفية لقرص تخزين الكائنات التي تنفّذ مهمة

BlobCopierThreadsScheduled

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ لعملية النسخ المتماثل في الخلفية لقرص التخزين الكائني

BlobKillerThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بعملية الإزالة في الخلفية لقرص تخزين الكائنات

BlobKillerThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ لعملية الإزالة في الخلفية لقرص تخزين الكائنات التي تنفّذ مهمة

BlobKillerThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ لعملية الإزالة في الخلفية لقرص تخزين الكائنات

BrokenDisks

عدد الأقراص ضمن disks التي جرى تعليمها على أنها تالفة أثناء فحص الأقراص.

BrokenDistributedBytesToInsert

عدد البايتات الخاصة بعمليات الإدراج غير المتزامن إلى جداول Distributed التي تم وسمها على أنها تالفة. ويُجمع عدد البايتات لكل شظية.

BrokenDistributedFilesToInsert

عدد الملفات الخاصة بالإدراج غير المتزامن إلى جداول Distributed التي وُسِمت على أنها تالفة. ويُجمع عدد الملفات عبر جميع الـ shard.

BuildVectorSimilarityIndexThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة ببناء فهرس تشابه المتجهات.

BuildVectorSimilarityIndexThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص ببناء فهرس تشابه المتجهات التي تنفّذ مهمة.

BuildVectorSimilarityIndexThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لبناء فهرس تشابه المتجهات.

CacheDetachedFileSegments

عدد مقاطع ملفات التخزين المؤقت المفصولة الموجودة

CacheDictionaryThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ CacheDictionary.

CacheDictionaryThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ CacheDictionary التي تنفّذ مهمة.

خيوط CacheDictionary المجدولة

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ CacheDictionary.

CacheDictionaryUpdateQueueBatches

عدد «الدفعات» (مجموعة من المفاتيح) ضمن قائمة انتظار التحديث في CacheDictionaries.

CacheDictionaryUpdateQueueKeys

العدد الدقيق للمفاتيح في قائمة انتظار التحديث ضمن CacheDictionaries.

CacheFileSegments

عدد مقاطع الملفات الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت

CacheWarmerBytesInProgress

إجمالي حجم مقاطع الملفات البعيدة التي تنتظر تحميلها بصورة غير متزامنة إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات.

ColumnsDescriptionsCacheSize

حجم ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بـ ColumnsDescriptions (لكل جدول)

CompiledExpressionCacheBytes

سعة كتل الصفحات المحجوزة (مقرّبة إلى صفحات كاملة مع عامل زيادة في التخصيص بمقدار 2x) التي يحتفظ بها JITModuleMemoryManager لمقاطع executable/data الخاصة بالدوال المترجمة بـ JIT والمخزنة مؤقتًا. وليست البايتات الفعلية من الشيفرة الآلية المستخدمة (فهذه أقل). يُخصَّص ذلك عبر posix_memalign، الذي يُعاد توجيهه إلى jemalloc، لذلك يُحتسب هذا ضمن ساحة JIT المخصصة، وهو جزء فرعي من jemalloc.jit_arena.active_bytes.

CompiledExpressionCacheCount

إجمالي العناصر في ذاكرة التخزين المؤقت لشيفرة الآلة التي جرى ترجمتها فورياً باستخدام JIT.

الضغط

عدد عمليات الضغط باستخدام ترميزات الضغط الداخلية

CompressionThread

عدد الخيوط في مجمّعات خيوط التنفيذ للضغط.

CompressionThreadActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّعات خيوط تنفيذ الضغط التي تُشغِّل مهمة.

CompressionThreadScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة ضمن مجمّعات خيوط التنفيذ الخاصة بالضغط.

ConcurrencyControlAcquired

إجمالي عدد وحدات CPU المكتسبة

ConcurrencyControlAcquiredNonCompeting

إجمالي عدد فتحات CPU المُكتسبة التي لا تُعدّ متنافسة (أول خيط تنفيذ إذا كان المُجدول fair_round_robin قيد الاستخدام)

ConcurrencyControlPreempted

إجمالي عدد خيوط التنفيذ التي أُوقِفت مؤقتًا وتنتظر حصة CPU

ConcurrencyControlScheduled

العدد الإجمالي لطلبات CPU slot التي يجري جدولتها حاليًا

ConcurrencyControlSoftLimit

قيمة الحدّ المرن لعدد خانات CPU

ConcurrentHashJoinPoolThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص للربط بالتجزئة المتزامن.

ConcurrentHashJoinPoolThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بعملية الربط بالتجزئة المتزامنة التي تنفّذ مهمة.

ConcurrentHashJoinPoolThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بربط التجزئة المتزامن.

ConcurrentQueryAcquired

إجمالي عدد فتحات تنفيذ الاستعلام التي جرى الحصول عليها

ConcurrentQueryScheduled

إجمالي عدد طلبات فتحات الاستعلام الجاري جدولتها حاليًا

ContextLockWait

عدد خيوط التنفيذ التي تنتظر الحصول على القفل في Context. هذا قفل عام.

CoordinatedMergesCoordinatorAssignedMerges

عدد عمليات الدمج المسندة في حالة منسّق الدمج.

CoordinatedMergesCoordinatorRunningMerges

عدد عمليات الدمج الجارية التي يراها منسّق الدمج.

CoordinatedMergesWorkerAssignedMerges

عدد عمليات الدمج المُسنَدة ضمن حالة عامل الدمج.

المؤقتات المحلية للخيوط المُنشأة في QueryProfiler

عدد المؤقتات المحلية للخيوط المُنشأة في QueryProfiler

DDLWorkerThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع DDLWorker المخصّص لاستعلامات ON CLUSTER.

DDLWorkerThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ DDLWORKER الخاصة باستعلامات ON CLUSTER التي تنفّذ مهمة.

DDLWorkerThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ DDLWORKER لاستعلامات ON CLUSTER.

DNSAddressesCacheBytes

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لعناوين DNS بالبايت

DNSAddressesCacheSize

عدد عناوين DNS المخزنة مؤقتًا

DNSHostsCacheBytes

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لمضيفي DNS، بالبايت

DNSHostsCacheSize

عدد أسماء مضيفي DNS المخزنة مؤقتًا

DatabaseBackupThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseBackup.

DatabaseBackupThreadsActive

عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseBackup التي تنفّذ مهمة.

DatabaseBackupThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseBackup.

DatabaseCatalogThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ DatabaseCatalog.

DatabaseCatalogThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseCatalog التي تُشغّل مهمة.

DatabaseCatalogThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ DatabaseCatalog.

DatabaseOnDiskThreads

عدد خيوط التنفيذ ضمن مجمّع خيوط DatabaseOnDisk.

DatabaseOnDiskThreadsActive

عدد خيوط المعالجة في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseOnDisk التي تُشغِّل مهمة.

DatabaseOnDiskThreadsScheduled

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseOnDisk.

DatabaseReplicatedCreateTablesThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الخيوط المخصّص لإنشاء الجداول في DatabaseReplicated.

DatabaseReplicatedCreateTablesThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لإنشاء الجداول في DatabaseReplicated.

DatabaseReplicatedCreateTablesThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع مؤشرات الترابط الخاص بإنشاء الجداول في DatabaseReplicated.

فك الضغط

عدد عمليات فك الضغط باستخدام ترميزات الضغط الداخلية

DelayedInserts

عدد استعلامات INSERT التي يُقيَّد معدلها بسبب الارتفاع الكبير في عدد أجزاء البيانات النشطة ضمن قسم في جدول MergeTree.

DeleteBitmapCacheBytes

إجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت لـ delete-خريطة بت الخاصة بـ UNIQUE KEY، بالبايت

DeleteBitmapCacheEntries

إجمالي عدد خرائط البت الخاصة بالحذف لـ UNIQUE KEY المخزنة مؤقتًا

DeltaLakeSnapshotCacheSizeElements

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للقطات DeltaLake، بعدد العناصر.

DestroyAggregatesThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمع الخيوط المخصص لتدمير حالات التجميع.

DestroyAggregatesThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لتدمير حالات التجميع التي تنفّذ مهمة.

DestroyAggregatesThreadsScheduled

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمّع خيوط التنفيذ المسؤول عن إتلاف حالات التجميع.

DictCacheRequests

عدد الطلبات قيد التنفيذ الموجَّهة إلى مصادر بيانات القواميس من نوع التخزين المؤقت.

الاتصالات المخزنة للأقراص

إجمالي عدد الجلسات المخزنة في تجمّع الجلسات الخاص بالأقراص

DiskConnectionsTotal

العدد الإجمالي لجميع الجلسات الخاصة بالأقراص: المخزّنة في المجمّع والمستخدَمة حاليًا

DiskObjectStorageAsyncThreads

مقياس متقادم، ولا يعرض أي شيء.

DiskObjectStorageAsyncThreadsActive

مقياس متقادم، ولا يعرض أي شيء.

DiskObjectStorageCopyObjectThreads

عدد الخيوط في مجمع الخيوط المستخدَم لموازاة استدعاءات copyObjectToAnotherObjectStorage داخل معاملات قرص تخزين الكائنات

DiskObjectStorageCopyObjectThreadsActive

عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع سلاسل تنفيذ نسخ تخزين الكائنات على القرص التي تنفّذ مهمة

DiskObjectStorageCopyObjectThreadsScheduled

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمع سلاسل التنفيذ لنسخ كائنات تخزين الكائنات على القرص

DiskPlainRewritableAzureDirectoryMapSize

عدد مُدخلات المسارات من المحلي إلى البعيد في الخريطة الموجودة في الذاكرة ‘plain_rewritable’ الخاصة بـ AzureObjectStorage.

DiskPlainRewritableAzureFileCount

عدد مُدخلات الملفات في خريطة plain_rewritable الموجودة في الذاكرة الخاصة بـ AzureObjectStorage.

DiskPlainRewritableLocalDirectoryMapSize

عدد إدخالات المسارات من المحلي إلى البعيد في الخريطة الموجودة في الذاكرة plain_rewritable الخاصة بـ LocalObjectStorage.

DiskPlainRewritableLocalFileCount

عدد إدخالات الملفات في الخريطة داخل الذاكرة plain_rewritable الخاصة بـ LocalObjectStorage.

DiskPlainRewritableS3DirectoryMapSize

عدد إدخالات المسارات المحلية إلى البعيدة في خريطة ‘plain_rewritable’ الموجودة في الذاكرة الخاصة بـ S3ObjectStorage.

DiskPlainRewritableS3FileCount

عدد إدخالات الملفات في خريطة plain_rewritable داخل الذاكرة الخاصة بـ S3ObjectStorage.

DiskS3NoSuchKeyErrors

عدد أخطاء NoSuchKey التي تحدث عند قراءة البيانات من خدمة التخزين السحابي S3 عبر أقراص ClickHouse.

مساحة القرص المحجوزة للدمج

مساحة القرص المحجوزة لعمليات الدمج الخلفية الجارية حاليًا. وهي تزيد قليلًا على الحجم الإجمالي للأجزاء التي يجري دمجها حاليًا.

DistrCacheAllocatedConnections

عدد الاتصالات المخصّصة حاليًا ضمن مجمّع اتصالات Distributed Cache

DistrCacheBorrowedConnections

عدد الاتصالات المُستعارة حاليًا من مجمّع اتصالات Distributed Cache

DistrCacheOpenedConnections

عدد الاتصالات المفتوحة مع Distributed Cache

DistrCacheReadBuffers

عدد مخازن القراءة المؤقتة في Distributed Cache

DistrCacheReadRequests

عدد طلبات القراءة المنفَّذة على Distributed Cache

DistrCacheRegisteredServers

عدد خوادم Distributed Cache المسجّلة

DistrCacheRegisteredServersCurrentAZ

عدد خوادم distributed cache المسجَّلة في منطقة التوافر الحالية

DistrCacheServerConnections

عدد الاتصالات المفتوحة بخادم ClickHouse من Distributed Cache

DistrCacheServerRegistryConnections

عدد الاتصالات النشطة إلى خادم ClickHouse من Distributed Cache (غير المعلَّمة على أنها مُلغاة بسبب الحد)

DistrCacheServerS3CachedClients

عدد عملاء S3 المخزَّنين مؤقتًا في Distributed Cache

DistrCacheSharedLimitCount

عدد الاتصالات المفتوحة حسب DistributedCache::ConnectionPool::SharedLimit

DistrCacheUsedConnections

عدد الاتصالات المستخدمة حاليًا في Distributed Cache

DistrCacheWriteBuffers

عدد مخازن الكتابة الخاصة بـ Distributed Cache

DistrCacheWriteRequests

عدد طلبات الكتابة المُنفَّذة على Distributed Cache

DistributedBytesToInsert

عدد البايتات قيد الانتظار لمعالجتها ضمن الإدراج غير المتزامن في جداول Distributed. ويُحتسب مجموع البايتات عبر جميع الشظايا.

DistributedFilesToInsert

عدد الملفات المعلّقة التي يجب معالجتها للإدراج غير المتزامن في الجداول الموزعة. ويُجمع عدد الملفات لكل شظية.

DistributedIndexAnalysisThreads

عدد سلاسل التنفيذ في مجمع سلاسل التنفيذ لتحليل الفهرس الموزّع.

DistributedIndexAnalysisThreadsActive

عدد سلاسل التنفيذ في مجمع سلاسل التنفيذ الخاص بتحليل الفهارس الموزّع التي تنفّذ مهمة.

DistributedIndexAnalysisThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ الخاصة بتحليل الفهرس الموزع.

DistributedInsertThreads

عدد خيوط التنفيذ المستخدمة لإجراء INSERT في Distributed.

DistributedInsertThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ المستخدمة لتنفيذ INSERT إلى Distributed أثناء تشغيل مهمة.

خيوط إدراج Distributed المجدولة

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة والمستخدمة لإجراء INSERT في Distributed.

DistributedSend

عدد الاتصالات بالخوادم البعيدة التي تُرسل البيانات التي تم INSERTها إلى جداول Distributed، وذلك في كلٍّ من النمطين المتزامن وغير المتزامن.

DropDistributedCacheThreads

عدد سلاسل التنفيذ في مجمع الخيوط الخاص باستعلام حذف ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة.

DropDistributedCacheThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ النشطة في مجمّع الخيوط المخصّص لاستعلام drop distributed cache.

DropDistributedCacheThreadsScheduled

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمع الخيوط المخصّص لعملية إزالة distributed cache.

EphemeralNode

عدد العقد المؤقتة المحفوظة في ZooKeeper.

ExchangeServerThreads

عدد سلاسل التنفيذ في مجموعة سلاسل تنفيذ المصافحة لخادم التبادل الموزع.

ExchangeServerThreadsActive

عدد مؤشرات الترابط في مجمع سلاسل التنفيذ المصافحة بخادم التبادل الموزع التي تشغّل مهمة.

مؤشرات ترابط خادم exchange المجدولة

عدد المهام الموضوعة في قائمة الانتظار أو النشطة في تجمّع مؤشرات ترابط المصافحة في خادم exchange الموزّع.

FilesystemCacheDelayedCleanupElements

عناصر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات في قائمة انتظار التنظيف الخلفية

FilesystemCacheDownloadQueueElements

عناصر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات في قائمة انتظار التنزيل

FilesystemCacheElements

عناصر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات (أجزاء الملفات)

خيوط إخلاء ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الإخلاء (الإزالة) في الخلفية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

FilesystemCacheEvictionThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الإخلاء الخلفي لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات العاملة على تنفيذ مهمة

FilesystemCacheEvictionThreadsScheduled

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمّع الإخلاء الخلفي لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

FilesystemCacheHoldFileSegments

أجزاء الملفات في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات التي يُحتفَظ بها حاليًا باعتبارها غير قابلة للإفراج عنها

FilesystemCacheInvalidatedElements

عدد الإدخالات المُبطلة (ذات الحجم الصفري والمعلّقة للإزالة) في قائمة انتظار الأولوية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

FilesystemCacheKeys

عدد المفاتيح في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

مستخدمو تجاوز الالتزام في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

عدد المستخدمين الذين تتعقبهم سياسة الإخلاء لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات الخاصة بتجاوز الالتزام

FilesystemCachePriorityQueueElements

إجمالي عدد العناصر في قائمة الانتظار ذات الأولوية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، بما في ذلك العناصر التي أُبطلت وما تزال بانتظار الإزالة

FilesystemCacheReadBuffers

عدد مخازن التخزين المؤقت النشطة

FilesystemCacheReserveThreads

عدد سلاسل التنفيذ التي تحاول حجز مساحة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

FilesystemCacheSize

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، بالبايت

FilesystemCacheSizeLimit

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات بالبايت

FilteringMarksWithPrimaryKey

عدد خيوط التنفيذ التي تُجري حاليًا تصفية نطاقات العلامات باستخدام المفتاح الأساسي

FilteringMarksWithSecondaryKeys

عدد خيوط التنفيذ التي تُجري حاليًا تصفية نطاقات العلامات باستخدام المفاتيح الثانوية

FormatParsingThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمع سلاسل التنفيذ المستخدمة لتحليل المدخلات.

FormatParsingThreadsActive

عدد مؤشرات الترابط في مجمع سلاسل التنفيذ المستخدم لتحليل المدخلات التي تشغّل مهمة.

FormatParsingThreadsScheduled

عدد المهام النشطة أو قيد الانتظار في مجمع سلاسل التنفيذ المستخدم لتحليل بيانات الإدخال.

FreezePartThreads

عدد سلاسل التنفيذ في مجمع الخيوط المخصّص لتجميد أجزاء البيانات.

FreezePartThreadsActive

عدد سلاسل التنفيذ النشطة في مجمع الخيوط المخصّص لتجميد أجزاء البيانات.

FreezePartThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو قيد التنفيذ في مجموعة مؤشرات الترابط المخصصة لتجميد أجزاء البيانات.

GlobalThread

عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ العام.

GlobalThreadActive

عدد سلاسل التنفيذ في مجمع سلاسل التنفيذ العام التي تنفّذ مهمة.

GlobalThreadScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ العام.

HTTPConnection

عدد الاتصالات بخادم HTTP

HTTPConnectionsStored

إجمالي عدد الجلسات المخزنة في مجمّع الجلسات لمضيفي HTTP

إجمالي اتصالات HTTP

إجمالي عدد جميع الجلسات: المخزّنة في المجمّع والمستخدَمة حاليًا لمضيفي HTTP

HashedDictionaryThreads

عدد خيوط التنفيذ في تجمع خيوط التنفيذ الخاص بـ HashedDictionary.

HashedDictionaryThreadsActive

عدد سلاسل التنفيذ في مجموعة سلاسل التنفيذ الخاصة بـ HashedDictionary التي تنفّذ مهمة.

HashedDictionaryThreadsScheduled

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمع سلاسل التنفيذ الخاص بـ HashedDictionary.

HiveFilesCacheBytes

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لـ Hive بالبايت

HiveFilesCacheFiles

عدد الملفات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت لـ Hive

HiveMetadataFilesCacheBytes

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Hive، بالبايت

HiveMetadataFilesCacheFiles

عدد الملفات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ Hive

IDiskCopierThreads

عدد خيوط التنفيذ لنسخ البيانات بين الأقراص ذات الأنواع المختلفة.

IDiskCopierThreadsActive

عدد خيوط نسخ البيانات بين الأقراص ذات الأنواع المختلفة التي تنفّذ مهمة.

IDiskCopierThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة لنسخ البيانات بين أقراص من أنواع مختلفة.

IOPrefetchThreads

عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ للجلب المسبق للإدخال/الإخراج.

IOPrefetchThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجموعة خيوط تنفيذ الجلب المسبق لـ IO التي تشغّل مهمة.

IOPrefetchThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ للجلب المسبق للإدخال/الإخراج.

IOThreads

عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ IO.

IOThreadsActive

عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ IO التي تنفّذ مهمة.

IOThreadsScheduled

عدد المهام المدرجة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ IO.

IOUringInFlightEvents

عدد عناصر SQE في io_uring قيد التنفيذ

IOUringPendingEvents

عدد عناصر SQE في io_uring التي تنتظر إرسالها

IOWriterThreads

عدد الخيوط في مجمع خيوط التنفيذ الخاص بكاتب IO.

IOWriterThreadsActive

عدد الخيوط في مجمّع خيوط الكتابة لـ IO التي تنفّذ مهمة.

IOWriterThreadsScheduled

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة ضمن مجمع سلاسل التنفيذ كاتب الإدخال/الإخراج.

IcebergCatalogThreads

عدد مؤشرات الترابط في مجمع سلاسل التنفيذ الخاص بـ IcebergCatalog.

IcebergCatalogThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ IcebergCatalog التي تنفّذ مهمة.

IcebergCatalogThreadsScheduled

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمع سلاسل التنفيذ IcebergCatalog.

IcebergCompactionSnapshots

عدد عمليات ضغط Iceberg.

خيوط IcebergCompaction

عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ IcebergCompaction.

IcebergCompactionThreadsActive

عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ IcebergCompaction التي تنفّذ مهمة.

IcebergCompactionThreadsScheduled

عدد الوظائف الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ IcebergCompaction.

IcebergMetadataFilesCacheBytes

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg بالبايت

IcebergMetadataFilesCacheFiles

عدد الملفات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg

IcebergSchedulePoolSize

الحد الأقصى لعدد المهام في مجمع الجدولة الخلفي لجداول Iceberg.

IcebergSchedulePoolTask

عدد المهام في مجمع الجدولة الخلفي لجداول Iceberg.

IndexMarkCacheBytes

إجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهارس الثانوية بالبايت

IndexMarkCacheFiles

إجمالي عدد ملفات العلامات المخزّنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للعلامات الخاصة بالفهارس الثانوية

IndexUncompressedCacheBytes

الحجم الإجمالي، بالبايت، لذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة للفهارس الثانوية. لا تُحسّن ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة الأداء عادةً، لذا ينبغي تجنبها في معظم الحالات

IndexUncompressedCacheCells

إجمالي عدد الإدخالات في ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة للفهارس الثانوية. يمثّل كل إدخال كتلة بيانات غير مضغوطة. لا تحسّن ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة الأداء عادةً، لذا ينبغي تجنّبها في معظم الحالات

InterserverConnection

عدد الاتصالات الواردة من النسخ المتماثلة الأخرى لجلب الأجزاء

IsServerShuttingDown

يشير إلى ما إذا كان الخادم بصدد التوقف: 0 = لا، 1 = نعم

KafkaAssignedPartitions

عدد التقسيمات المسندة حاليًا إلى جداول Kafka

KafkaBackgroundReads

عدد عمليات القراءة الخلفية النشطة حاليًا (التي تُعبّئ طرق العرض المُجسَّدة من Kafka)

مستهلكو Kafka

عدد مستهلكي Kafka النشطين

KafkaConsumersInUse

عدد المستهلكين قيد الاستخدام حاليًا للقراءات المباشرة أو قراءات الخلفية

KafkaConsumersWithAssignment

عدد مستهلكي Kafka النشطين المُعيَّن لهم بعض التقسيمات.

KafkaLibrdkafkaThreads

عدد خيوط librdkafka النشطة

منتجو Kafka

عدد مُنتجي Kafka النشطين الذين تم إنشاؤهم

KafkaWrites

عدد عمليات الإدراج الجارية حاليًا في Kafka

KeeperAliveConnections

عدد الاتصالات النشطة

KeeperOutstandingRequests

عدد الطلبات قيد الانتظار

KeeperReadThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الخيوط لعمليات القراءة في خادم Keeper.

KeeperReadThreadsActive

عدد الخيوط النشطة في مجمّع الخيوط لعمليات القراءة في خادم Keeper.

KeeperReadThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع الخيوط لعمليات القراءة على خادم Keeper. مقياس غير ذي معنى، إذ تُجدول مهام القراءة الفعلية في مجمع الخيوط هذا عبر آلية مختلفة.

KeeperTTLNodes

عدد العُقد المخزّنة حاليًا في Keeper والمُعيَّن لها TTL.

LicenseRemainingSeconds

عدد الثواني المتبقية من فترة صلاحية الترخيص.

LocalThread

مهمل. عدد الخيوط في تجمعات الخيوط المحلية. تُستمد الخيوط في تجمعات الخيوط المحلية من تجمع الخيوط العام.

LocalThreadActive

مهمل. عدد الخيوط في مجمّعات الخيوط المحلية التي تنفّذ مهمة.

LocalThreadScheduled

مهمل. عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمعات الخيوط المحلية.

MMapCacheCells

عدد الملفات المفتوحة باستخدام mmap (المُعيَّنة في الذاكرة). يُستخدم ذلك للاستعلامات التي يكون فيها الإعداد local_filesystem_read_method مضبوطًا على mmap. وتُحتفَظ الملفات المفتوحة باستخدام mmap في ذاكرة التخزين المؤقت لتجنّب عمليات تفريغ TLB المكلفة.

MMappedFileBytes

إجمالي أحجام مناطق الملفات المُعيَّنة في الذاكرة.

MMappedFiles

إجمالي عدد الملفات المُعيَّنة إلى الذاكرة.

MarkCacheBytes

إجمالي حجم ذاكرة تخزين العلامات المؤقتة بالبايت

MarkCacheFiles

إجمالي عدد ملفات العلامات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للعلامات

MarksLoaderThreads

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لتحميل العلامات.

MarksLoaderThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجموعة خيوط التنفيذ المخصّصة لتحميل العلامات التي تنفّذ مهمة.

MarksLoaderThreadsScheduled

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار ضمن مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لتحميل العلامات.

MaxAllocatedEphemeralLockSequentialNumber

الحد الأقصى للرقم التسلسلي المُخصَّص لعُقد القفل المؤقتة من نوع znode في ZooKeeper. ويتأثر هذا بشكل أساسي بأرقام الكتل.

MaxDDLEntryID

أعلى سجل DDL تمت معالجته بواسطة DDLWorker.

MaxPushedDDLEntryID

أقصى إدخال DDL قام DDLWorker بدفعه إلى ZooKeeper.

MemoryReservationApproved

إجمالي عدد البايتات المخصّصة حاليًا (المعتمدة) لحجوزات الذاكرة

MemoryReservationDemand

إجمالي عدد البايتات في طلبات زيادة حجز الذاكرة المعلّقة

MemoryTracking

إجمالي مقدار الذاكرة (بالبايت) التي خصصها الخادم.

MemoryTrackingUncorrected

إجمالي الذاكرة (بالبايت) التي خصصها الخادم، غير المُصحَّحة بواسطة RSS.

الدمج

عدد عمليات الدمج الخلفية قيد التنفيذ

MergeJoinBlocksCacheBytes

إجمالي البايتات المستخدمة في الكتل المخزنة مؤقتًا في MergeJoin

MergeJoinBlocksCacheCount

إجمالي عدد الكتل المخزنة مؤقتًا في MergeJoin

MergeParts

عدد الأجزاء الأصلية المشاركة في عمليات الدمج الجارية في الخلفية

MergeTreeAllRangesAnnouncementsSent

العدد الحالي للإشعارات قيد الإرسال من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر بشأن مجموعة أجزاء البيانات (في جداول MergeTree). يُقاس هذا المقياس من جهة الخادم البعيد.

MergeTreeBackgroundExecutorThreads

عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بـ MergeTreeBackgroundExecutor.

MergeTreeBackgroundExecutorThreadsActive

عدد الخيوط في مجمّع خيوط MergeTreeBackgroundExecutor التي تنفّذ مهمة.

MergeTreeBackgroundExecutorThreadsScheduled

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ الخاص بـ MergeTreeBackgroundExecutor.

MergeTreeDataSelectExecutorThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بـ MergeTreeDataSelectExecutor.

MergeTreeDataSelectExecutorThreadsActive

عدد الخيوط في مجمّع الخيوط MergeTreeDataSelectExecutor التي تنفّذ مهمة.

MergeTreeDataSelectExecutorThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع خيوط MergeTreeDataSelectExecutor.

MergeTreeFetchPartitionThreads

عدد سلاسل التنفيذ لأمر ALTER TABLE FETCH PARTITION

MergeTreeFetchPartitionThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ المستخدمة لجلب الجزء عبر ALTER TABLE FETCH PARTITION

MergeTreeFetchPartitionThreadsScheduled

عدد عمليات جلب الأجزاء النشطة أو قيد الانتظار في ALTER TABLE FETCH PARTITION

MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreads

عدد الخيوط في مجمّع الخيوط الخاص بتحميل أجزاء البيانات المتقادمة.

MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreadsActive

عدد الخيوط النشطة في مجمّع الخيوط المخصّص لتحميل أجزاء البيانات المتقادمة.

MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreadsScheduled

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمّع الخيوط المخصص لتحميل أجزاء البيانات المتقادمة.

MergeTreePartsCleanerThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمع خيوط التنفيذ الخاص بمنظف أجزاء MergeTree.

خيوط التنفيذ النشطة لمنظّف أجزاء MergeTree

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بمنظّف أجزاء MergeTree التي تنفّذ مهمة.

خيوط منظّف أجزاء MergeTree المجدولة

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بمنظّف أجزاء MergeTree.

MergeTreePartsLoaderThreads

عدد الخيوط في مجمّع خيوط التنفيذ محمّل أجزاء MergeTree.

MergeTreePartsLoaderThreadsActive

عدد الخيوط في مجمّع خيوط تحميل أجزاء MergeTree التي تنفّذ مهمة.

MergeTreePartsLoaderThreadsScheduled

عدد المهام النشطة أو الموضوعة في قائمة الانتظار في تجمّع مؤشرات الترابط لمحمّل أجزاء MergeTree.

MergeTreeReadTaskRequestsSent

العدد الحالي لطلبات الاستدعاء العكسي قيد المعالجة من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لجداول MergeTree). يُقاس هذا على جانب الخادم البعيد.

MergeTreeSnapshotCommitThreads

عدد الخيوط المستخدمة لاعتماد اللقطة

MergeTreeSnapshotCommitThreadsActive

عدد سلاسل التنفيذ النشطة المستخدمة لتثبيت اللقطة

MergeTreeSnapshotCommitThreadsScheduled

عدد سلاسل التنفيذ المجدولة المستخدمة لتثبيت اللقطة

MergeTreeSubcolumnsReaderThreads

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ المستخدم لقراءة الأعمدة الفرعية في MergeTree.

MergeTreeSubcolumnsReaderThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجموعة الخيوط المستخدَمة لقراءة الأعمدة الفرعية في MergeTree والتي تنفّذ مهمة.

MergeTreeSubcolumnsReaderThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ المستخدم لقراءة الأعمدة الفرعية في MergeTree.

MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreads

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع الخيوط المخصّص لتحميل أجزاء البيانات غير المتوقعة.

MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreadsActive

عدد مؤشرات الترابط النشطة في مجمّع الخيوط المخصّص لتحميل أجزاء البيانات غير المتوقعة.

MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreadsScheduled

عدد الوظائف قيد الانتظار أو النشطة في مجمع الخيوط لتحميل أجزاء البيانات غير المتوقعة.

MergesMutationsMemoryTracking

إجمالي حجم الذاكرة (بالبايت) التي تخصّصها المهام التي تعمل في الخلفية (عمليات الدمج وعمليات التعديل).

MetadataFromKeeperCacheObjects

عدد الكائنات في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية الخاصة بالقرص.

النقل

عدد عمليات النقل التي تُنفَّذ حاليًا

MySQLConnection

عدد اتصالات العملاء باستخدام بروتوكول MySQL

NamedCollection

عدد named collections

NetworkReceive

عدد الخيوط التي تستقبل البيانات من الشبكة. لا يشمل ذلك سوى تفاعلات الشبكة المرتبطة بـ ClickHouse، دون تلك الخاصة بمكتبات الطرف الثالث.

NetworkSend

عدد سلاسل التنفيذ التي ترسل البيانات عبر الشبكة. يقتصر ذلك على التفاعلات الشبكية المرتبطة بـ ClickHouse فقط، ولا يشمل ما تنتجه مكتبات الطرف الثالث.

ObjectStorageAzureThreads

عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع سلاسل التنفيذ AzureObjectStorage.

ObjectStorageAzureThreadsActive

عدد الخيوط في مجمّع خيوط AzureObjectStorage التي تنفّذ مهمة.

ObjectStorageAzureThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو قيد التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ لـ AzureObjectStorage.

ObjectStorageQueueMetadataCacheSizeBytes

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية الخاصة بـ ObjectStorageQueue، بالبايت.

ObjectStorageQueueMetadataCacheSizeElements

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية الخاصة بـ ObjectStorageQueue، محسوبًا بعدد العناصر.

ObjectStorageQueueRegisteredServers

عدد الخوادم المسجّلة في StorageS3(Azure)Queue

ObjectStorageQueueShutdownThreads

عدد سلاسل التنفيذ في مجمع إيقاف تشغيل قائمة انتظار تخزين الكائنات.

ObjectStorageQueueShutdownThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ التي تُشغِّل مهمة في مجمّع إيقاف تشغيل قائمة انتظار تخزين الكائنات.

ObjectStorageQueueShutdownThreadsScheduled

عدد وحدات العمل النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار ضمن مجمّع إيقاف تشغيل قائمة انتظار تخزين الكائنات.

ObjectStorageS3Threads

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ S3ObjectStorage.

ObjectStorageS3ThreadsActive

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع مؤشرات الترابط S3ObjectStorage التي تنفّذ مهمة.

ObjectStorageS3ThreadsScheduled

عدد وحدات العمل قيد الانتظار أو النشطة في مجموعة مؤشرات الترابط S3ObjectStorage.

OpenFileForRead

عدد الملفات المفتوحة للقراءة

OpenFileForWrite

عدد الملفات المفتوحة للكتابة

OutdatedPartsLoadingThreads

عدد الخيوط في مجمّع الخيوط المخصّص لتحميل أجزاء البيانات المتقادمة.

OutdatedPartsLoadingThreadsActive

عدد الخيوط النشطة في مجمّع الخيوط المسؤول عن تحميل أجزاء البيانات المتقادمة.

OutdatedPartsLoadingThreadsScheduled

عدد المهام النشطة أو المدرجة في قائمة الانتظار في مجمّع الخيوط المسؤول عن تحميل أجزاء البيانات المتقادمة.

PageCacheBytes

الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم، بالبايت

PageCacheCells

إجمالي عدد العناصر في الذاكرة المخبأة للصفحات في فضاء المستخدم

ParallelCompressedWriteBufferThreads

عدد سلاسل التنفيذ في جميع مثيلات ParallelCompressedWriteBuffer — تتولى سلاسل التنفيذ هذه الضغط والكتابة بالتوازي

ParallelCompressedWriteBufferWait

عدد سلاسل التنفيذ في جميع مثيلات ParallelCompressedWriteBuffer التي تنتظر حاليًا إتاحة المخزن المؤقت للكتابة

ParallelFormattingOutputFormatThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ ParallelFormattingOutputFormatThreads.

ParallelFormattingOutputFormatThreadsActive

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ ParallelFormattingOutputFormatThreads التي تنفّذ مهمة.

ParallelFormattingOutputFormatThreadsScheduled

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمع خيوط المعالجة ParallelFormattingOutputFormatThreads.

ParallelWithQueryActiveThreads

عدد سلاسل التنفيذ النشطة في مجمّع سلاسل التنفيذ المخصّص لمعالجة استعلامات PARALLEL WITH.

ParallelWithQueryScheduledThreads

عدد المهام المصطفّة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع الخيوط المخصّص لمعالجة استعلامات PARALLEL WITH.

ParallelWithQueryThreads

عدد الخيوط في threadpool المخصّصة لمعالجة استعلامات PARALLEL WITH.

ParquetEncoderThreads

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بـ ParquetBlockOutputFormat.

ParquetEncoderThreadsActive

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الخيوط لـ ParquetBlockOutputFormat التي تنفّذ مهمة.

ParquetEncoderThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع الخيوط الخاص بـ ParquetBlockOutputFormat.

ParquetMetadataCacheBytes

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لملفات Parquet بالبايت

ParquetMetadataCacheFiles

عدد الملفات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ Parquet

PartMutation

عدد عمليات الـ mutation ‏(ALTER DELETE/UPDATE)

PartsActive

جزء بيانات نشط، يُستخدم في استعلامات SELECT الحالية واللاحقة.

PartsCommitted

تم إهماله. راجع PartsActive.

PartsCompact

الأجزاء بالتنسيق المتراص.

PartsDeleteOnDestroy

تم نقل جزء البيانات إلى قرص آخر، ويجب حذفه ضمن المُخرِّب الخاص به.

PartsDeleting

جزء بيانات غير نشط له عدّاد مراجع identity، ويجري حذفه حاليًا بواسطة المنظِّف.

PartsOutdated

جزء بيانات غير نشط، لكنه قد يُستخدَم فقط بواسطة استعلامات SELECT الحالية، ويمكن حذفه بعد انتهاء استعلامات SELECT.

PartsPreActive

يوجد الجزء في data_parts، لكنه لا يُستخدم في استعلامات SELECT.

PartsPreCommitted

مُهمل. راجع PartsPreActive.

PartsTemporary

الجزء قيد الإنشاء الآن، وهو غير موجود في قائمة data_parts.

الأجزاء ذات التنسيق الواسع

الأجزاء ذات التنسيق الواسع.

PendingAsyncInsert

عدد عمليات الإدراج غير المتزامنة التي تنتظر التفريغ.

PointInPolygonCacheBytes

حجم ذاكرة التخزين المؤقت، بالبايت، للمضلعات الثابتة المُعالجة مسبقًا الخاصة بالدالة pointInPolygon

PointInPolygonCacheCells

عدد المضلعات الثابتة التي جرت معالجتها مسبقًا في ذاكرة التخزين المؤقت للدالة pointInPolygon

PointInPolygonCacheSizeLimit

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت، بالبايت، للمضلعات الثابتة المُعالجة مسبقًا للدالة pointInPolygon (القيمة المطبَّقة لإعداد الخادم point_in_polygon_cache_size)

PolygonDictionaryThreads

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع مؤشرات الترابط لقواميس المضلعات.

PolygonDictionaryThreadsActive

عدد الخيوط النشطة في مجمع الخيوط الخاص بقواميس المضلعات.

PolygonDictionaryThreadsScheduled

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمّع الخيوط لقواميس المضلعات.

PostgreSQLConnection

عدد اتصالات العملاء باستخدام بروتوكول PostgreSQL

PrimaryIndexCacheBytes

إجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي بالبايت. تحتفظ بفهارس المفتاح الأساسي التي تُحمَّل عند الطلب عندما تكون القيمتان primary_key_lazy_load=1 وuse_primary_key_cache=1. توجد التخصيصات في ساحة jemalloc المخصّصة لذاكرة التخزين المؤقت (jemalloc.cache_arena.*). لا يتداخل هذا المقياس مطلقًا مع system.parts.primary_key_bytes_in_memory[_allocated] — إذ يكون فهرس الجزء إما في ذاكرة التخزين المؤقت هذه (ويُحتسب هنا) أو في الجزء نفسه (ويُحتسب هناك)، وليس في كليهما أبدًا. للحصول على إجمالي ذاكرة الفهرس الأساسي عبر جميع الأجزاء، اجمع القيمتين.

PrimaryIndexCacheFiles

العدد الإجمالي لملفات الفهرس المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي

الاستعلام

عدد الاستعلامات قيد التنفيذ

QueryCacheBytes

الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات بالبايت

QueryCacheEntries

إجمالي عدد العناصر في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات

QueryConditionCacheBytes

إجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت لشروط الاستعلام بالبايت

QueryConditionCacheEntries

إجمالي عدد العناصر في ذاكرة التخزين المؤقت لشروط الاستعلام

QueryNonInternal

عدد الاستعلامات غير الداخلية قيد التنفيذ (الاستعلامات التي يبدأها المستخدمون، باستثناء الاستعلامات الداخلية الصادرة من ClickHouse)

QueryPipelineExecutorThreads

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الخيوط الخاص بـ PipelineExecutor.

QueryPipelineExecutorThreadsActive

عدد الخيوط في مجمّع الخيوط لـ PipelineExecutor التي تنفّذ مهمة.

QueryPipelineExecutorThreadsScheduled

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجموعة خيوط التنفيذ الخاصة بـ PipelineExecutor.

QueryPreempted

عدد المهام قيد التشغيل التي أُوقِفت مؤقتًا وتنتظر بسبب إعداد ‘priority’.

QueryThread

عدد خيوط تنفيذ معالجة الاستعلام

RWLockActiveReaders

عدد خيوط التنفيذ التي تحتفظ بقفل قراءة في RWLock الخاص بالجدول.

RWLockActiveWriters

عدد خيوط التنفيذ التي تحتفظ بقفل الكتابة في RWLock الخاص بالجدول.

RWLockWaitingReaders

عدد الخيوط التي تنتظر الحصول على قفل القراءة RWLock لجدول.

RWLockWaitingWriters

عدد خيوط التنفيذ التي تنتظر الحصول على إذن الكتابة على قفل RWLock الخاص بجدول.

القراءة

عدد استدعاءات النظام للقراءة (read و pread و io_getevents وغيرها) أثناء التنفيذ

ReadTaskRequestsSent

العدد الحالي لطلبات الاستدعاء العكسي قيد المعالجة، والمرسلة من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لدالة الجدول s3Cluster وما شابهها). يُقاس ذلك من جهة الخادم البعيد.

ReaderExecutorActive

عدد مثيلات ReaderExecutor العاملة حاليًا.

ReaderExecutorChainedBufferBytes

عدد البايتات المحتفَظ بها حاليًا في مخازن السلسلة المؤقتة النشطة لـ ReaderExecutor ‏(OwnedChainedBuffer) — أي ذاكرة القراءة الحية قيد المعالجة، وليست إجماليًا تراكميًا.