جدول نظام يحتوي على مقاييس يمكن حسابها لحظيًا أو تكون لها قيمة حالية.

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

يحتوي على مقاييس يمكن احتسابها فورًا أو تكون لها قيمة حالية. على سبيل المثال، عدد الاستعلامات التي تُعالَج بالتزامن أو مقدار التأخر الحالي للنسخة المتماثلة. هذا الجدول يكون محدَّثًا دائمًا.

metric (String) — اسم المقياس.

(String) — اسم المقياس. value (Int64) — قيمة المقياس.

(Int64) — قيمة المقياس. description (String) — وصف المقياس.

يمكنك العثور على جميع المقاييس المدعومة في ملف المصدر src/Common/CurrentMetrics.cpp

SELECT * FROM system . metrics LIMIT 10

┌─metric───────────────────────────────┬─value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Query │ 1 │ Number of executing queries │ │ Merge │ 0 │ Number of executing background merges │ │ PartMutation │ 0 │ Number of mutations (ALTER DELETE/UPDATE) │ │ ReplicatedFetch │ 0 │ Number of data parts being fetched from replicas │ │ ReplicatedSend │ 0 │ Number of data parts being sent to replicas │ │ ReplicatedChecks │ 0 │ Number of data parts checking for consistency │ │ BackgroundMergesAndMutationsPoolTask │ 0 │ Number of active merges and mutations in an associated background pool │ │ BackgroundFetchesPoolTask │ 0 │ Number of active fetches in an associated background pool │ │ BackgroundCommonPoolTask │ 0 │ Number of active tasks in an associated background pool │ │ BackgroundMovePoolTask │ 0 │ Number of active tasks in BackgroundProcessingPool for moves │ └──────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

عدد أجزاء AST التي راكمتها أداة اختبار AST العشوائية على جهة الخادم لاستخدامها في عمليات التعديل المستقبلية.

عدد المؤقتات المحلية النشطة للخيوط في QueryProfiler

العدد الإجمالي للعناوين المستخدمة لإنشاء اتصالات مع مجمّعات الاتصال

إجمالي عدد العناوين المحظورة بسبب تعطلها عند إنشاء اتصالات مع مجمعات الاتصالات

عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ Aggregator.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ Aggregator التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمّع خيوط التنفيذ Aggregator.

عدد معرّفات hash للإدراج غير المتزامن في الذاكرة المؤقتة

عدد البايتات قيد الانتظار في قائمة انتظار AsynchronousInsert.

عدد المهام قيد الانتظار في قائمة انتظار AsynchronousInsert.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ AsynchronousInsert.

عدد خيوط التنفيذ التي تشغّل مهمة ضمن مجمّع خيوط التنفيذ AsynchronousInsert.

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار ضمن مجمّع خيوط التنفيذ AsynchronousInsert.

عدد خيوط التنفيذ التي تنتظر إتمام القراءة غير المتزامنة.

قواعد البيانات المُرفقة.

القواميس النشطة.

​ الجدول المرفق المكرّر

الجداول المكرّرة النشطة.

الجداول النشطة.

العروض النشطة.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لمخطط Avro، بالبايت

عدد مخططات Avro المخزنة مؤقتًا، بما في ذلك المخططات المسجلة والمجلوبة.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لمسجل مخططات Avro، بالبايت

عدد العناصر في ذاكرة التخزين المؤقت لسجل مخططات Avro

عدد طلبات Azure التي يجري تنفيذها حاليًا

الحد الأقصى لعدد المهام في BackgroundBufferFlushSchedulePool

عدد المهام النشطة في BackgroundBufferFlushSchedulePool. تُستخدم هذه المجموعة لإجراء عمليات تفريغ Buffer الدورية

الحدّ الأقصى لعدد المهام في المجمّع الخلفي المرتبط

عدد المهام النشطة في مجمّع خلفي مرتبط

الحد الأقصى لعدد المهام في BackgroundDistributedSchedulePool

عدد المهام النشطة في BackgroundDistributedSchedulePool. يُستخدم هذا التجمّع لعمليات الإرسال الموزعة التي تُنفَّذ في الخلفية.

الحد الأقصى لعدد عمليات الجلب المتزامنة في التجمّع الخلفي المرتبط

عدد عمليات الجلب النشطة في مجمّع خلفي المرتبطة

الحد الأقصى لعدد عمليات الدمج والتعديلات النشطة في المجمّع الخلفي المرتبط

عدد عمليات الدمج والتعديلات النشطة في مجمّع خلفي المرتبط

الحد الأقصى لعدد المهام الخاصة بدفق الرسائل في BackgroundMessageBrokerSchedulePool

عدد المهام النشطة في BackgroundMessageBrokerSchedulePool الخاصة ببث الرسائل

الحد الأقصى لعدد المهام الخاصة بعمليات النقل في BackgroundProcessingPool

عدد المهام النشطة في BackgroundProcessingPool الخاصة بعمليات النقل

الحد الأقصى لعدد المهام في BackgroundSchedulePool . يُستخدم هذا المجمّع للمهام الدورية الخاصة بـ ReplicatedMergeTree، مثل تنظيف أجزاء البيانات القديمة، وتعديل أجزاء البيانات، وإعادة تهيئة النسخة المتماثلة، وما إلى ذلك.

عدد المهام النشطة في BackgroundSchedulePool. يُستخدم هذا المجمّع للمهام الدورية الخاصة بـ ReplicatedMergeTree، مثل تنظيف أجزاء البيانات القديمة، وتعديل أجزاء البيانات، وإعادة تهيئة النسخة المتماثلة، وغيرها.

عدد الخيوط في مجمّع خيوط التنفيذ BackupsIO.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ BackupsIO التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في تجمّع خيوط BackupsIO.

​ خيوط تنفيذ النسخ الاحتياطي

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ BACKUP.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ BACKUP التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة لـ BACKUP.

الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت لمصادقة bcrypt، بالبايت

العدد الإجمالي للعناصر في ذاكرة التخزين المؤقت لمصادقة bcrypt

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بعملية النسخ المتماثل في الخلفية لقرص التخزين الكائني

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بعملية النسخ المتماثل في الخلفية لقرص تخزين الكائنات التي تنفّذ مهمة

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ لعملية النسخ المتماثل في الخلفية لقرص التخزين الكائني

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بعملية الإزالة في الخلفية لقرص تخزين الكائنات

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ لعملية الإزالة في الخلفية لقرص تخزين الكائنات التي تنفّذ مهمة

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ لعملية الإزالة في الخلفية لقرص تخزين الكائنات

عدد الأقراص ضمن disks التي جرى تعليمها على أنها تالفة أثناء فحص الأقراص.

عدد البايتات الخاصة بعمليات الإدراج غير المتزامن إلى جداول Distributed التي تم وسمها على أنها تالفة. ويُجمع عدد البايتات لكل شظية.

عدد الملفات الخاصة بالإدراج غير المتزامن إلى جداول Distributed التي وُسِمت على أنها تالفة. ويُجمع عدد الملفات عبر جميع الـ shard.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة ببناء فهرس تشابه المتجهات.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص ببناء فهرس تشابه المتجهات التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لبناء فهرس تشابه المتجهات.

عدد مقاطع ملفات التخزين المؤقت المفصولة الموجودة

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ CacheDictionary.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ CacheDictionary التي تنفّذ مهمة.

​ خيوط CacheDictionary المجدولة

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ CacheDictionary.

عدد «الدفعات» (مجموعة من المفاتيح) ضمن قائمة انتظار التحديث في CacheDictionaries.

العدد الدقيق للمفاتيح في قائمة انتظار التحديث ضمن CacheDictionaries.

عدد مقاطع الملفات الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت

إجمالي حجم مقاطع الملفات البعيدة التي تنتظر تحميلها بصورة غير متزامنة إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بـ ColumnsDescriptions (لكل جدول)

سعة كتل الصفحات المحجوزة (مقرّبة إلى صفحات كاملة مع عامل زيادة في التخصيص بمقدار 2x) التي يحتفظ بها JITModuleMemoryManager لمقاطع executable/data الخاصة بالدوال المترجمة بـ JIT والمخزنة مؤقتًا. وليست البايتات الفعلية من الشيفرة الآلية المستخدمة (فهذه أقل). يُخصَّص ذلك عبر posix_memalign ، الذي يُعاد توجيهه إلى jemalloc، لذلك يُحتسب هذا ضمن ساحة JIT المخصصة، وهو جزء فرعي من jemalloc.jit_arena.active_bytes .

إجمالي العناصر في ذاكرة التخزين المؤقت لشيفرة الآلة التي جرى ترجمتها فورياً باستخدام JIT.

عدد عمليات الضغط باستخدام ترميزات الضغط الداخلية

عدد الخيوط في مجمّعات خيوط التنفيذ للضغط.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّعات خيوط تنفيذ الضغط التي تُشغِّل مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة ضمن مجمّعات خيوط التنفيذ الخاصة بالضغط.

إجمالي عدد وحدات CPU المكتسبة

إجمالي عدد فتحات CPU المُكتسبة التي لا تُعدّ متنافسة (أول خيط تنفيذ إذا كان المُجدول fair_round_robin قيد الاستخدام)

إجمالي عدد خيوط التنفيذ التي أُوقِفت مؤقتًا وتنتظر حصة CPU

العدد الإجمالي لطلبات CPU slot التي يجري جدولتها حاليًا

قيمة الحدّ المرن لعدد خانات CPU

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص للربط بالتجزئة المتزامن.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بعملية الربط بالتجزئة المتزامنة التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بربط التجزئة المتزامن.

إجمالي عدد فتحات تنفيذ الاستعلام التي جرى الحصول عليها

إجمالي عدد طلبات فتحات الاستعلام الجاري جدولتها حاليًا

عدد خيوط التنفيذ التي تنتظر الحصول على القفل في Context. هذا قفل عام.

عدد عمليات الدمج المسندة في حالة منسّق الدمج.

عدد عمليات الدمج الجارية التي يراها منسّق الدمج.

عدد عمليات الدمج المُسنَدة ضمن حالة عامل الدمج.

​ المؤقتات المحلية للخيوط المُنشأة في QueryProfiler

عدد المؤقتات المحلية للخيوط المُنشأة في QueryProfiler

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع DDLWorker المخصّص لاستعلامات ON CLUSTER.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ DDLWORKER الخاصة باستعلامات ON CLUSTER التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ DDLWORKER لاستعلامات ON CLUSTER.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لعناوين DNS بالبايت

عدد عناوين DNS المخزنة مؤقتًا

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لمضيفي DNS، بالبايت

عدد أسماء مضيفي DNS المخزنة مؤقتًا

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseBackup.

عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseBackup التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseBackup.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ DatabaseCatalog.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseCatalog التي تُشغّل مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ DatabaseCatalog.

عدد خيوط التنفيذ ضمن مجمّع خيوط DatabaseOnDisk.

عدد خيوط المعالجة في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseOnDisk التي تُشغِّل مهمة.

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseOnDisk.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الخيوط المخصّص لإنشاء الجداول في DatabaseReplicated.

عدد خيوط التنفيذ النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لإنشاء الجداول في DatabaseReplicated.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع مؤشرات الترابط الخاص بإنشاء الجداول في DatabaseReplicated.

​ فك الضغط

عدد عمليات فك الضغط باستخدام ترميزات الضغط الداخلية

عدد استعلامات INSERT التي يُقيَّد معدلها بسبب الارتفاع الكبير في عدد أجزاء البيانات النشطة ضمن قسم في جدول MergeTree.

إجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت لـ delete-خريطة بت الخاصة بـ UNIQUE KEY، بالبايت

إجمالي عدد خرائط البت الخاصة بالحذف لـ UNIQUE KEY المخزنة مؤقتًا

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للقطات DeltaLake، بعدد العناصر.

عدد خيوط التنفيذ في مجمع الخيوط المخصص لتدمير حالات التجميع.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لتدمير حالات التجميع التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمّع خيوط التنفيذ المسؤول عن إتلاف حالات التجميع.

عدد الطلبات قيد التنفيذ الموجَّهة إلى مصادر بيانات القواميس من نوع التخزين المؤقت.

​ الاتصالات المخزنة للأقراص

إجمالي عدد الجلسات المخزنة في تجمّع الجلسات الخاص بالأقراص

العدد الإجمالي لجميع الجلسات الخاصة بالأقراص: المخزّنة في المجمّع والمستخدَمة حاليًا

مقياس متقادم، ولا يعرض أي شيء.

مقياس متقادم، ولا يعرض أي شيء.

عدد الخيوط في مجمع الخيوط المستخدَم لموازاة استدعاءات copyObjectToAnotherObjectStorage داخل معاملات قرص تخزين الكائنات

عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع سلاسل تنفيذ نسخ تخزين الكائنات على القرص التي تنفّذ مهمة

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمع سلاسل التنفيذ لنسخ كائنات تخزين الكائنات على القرص

عدد مُدخلات المسارات من المحلي إلى البعيد في الخريطة الموجودة في الذاكرة ‘plain_rewritable’ الخاصة بـ AzureObjectStorage.

عدد مُدخلات الملفات في خريطة plain_rewritable الموجودة في الذاكرة الخاصة بـ AzureObjectStorage.

عدد إدخالات المسارات من المحلي إلى البعيد في الخريطة الموجودة في الذاكرة plain_rewritable الخاصة بـ LocalObjectStorage.

عدد إدخالات الملفات في الخريطة داخل الذاكرة plain_rewritable الخاصة بـ LocalObjectStorage.

عدد إدخالات المسارات المحلية إلى البعيدة في خريطة ‘plain_rewritable’ الموجودة في الذاكرة الخاصة بـ S3ObjectStorage.

عدد إدخالات الملفات في خريطة plain_rewritable داخل الذاكرة الخاصة بـ S3ObjectStorage.

عدد أخطاء NoSuchKey التي تحدث عند قراءة البيانات من خدمة التخزين السحابي S3 عبر أقراص ClickHouse.

​ مساحة القرص المحجوزة للدمج

مساحة القرص المحجوزة لعمليات الدمج الخلفية الجارية حاليًا. وهي تزيد قليلًا على الحجم الإجمالي للأجزاء التي يجري دمجها حاليًا.

عدد الاتصالات المخصّصة حاليًا ضمن مجمّع اتصالات Distributed Cache

عدد الاتصالات المُستعارة حاليًا من مجمّع اتصالات Distributed Cache

عدد الاتصالات المفتوحة مع Distributed Cache

عدد مخازن القراءة المؤقتة في Distributed Cache

عدد طلبات القراءة المنفَّذة على Distributed Cache

عدد خوادم Distributed Cache المسجّلة

عدد خوادم distributed cache المسجَّلة في منطقة التوافر الحالية

عدد الاتصالات المفتوحة بخادم ClickHouse من Distributed Cache

عدد الاتصالات النشطة إلى خادم ClickHouse من Distributed Cache (غير المعلَّمة على أنها مُلغاة بسبب الحد)

عدد عملاء S3 المخزَّنين مؤقتًا في Distributed Cache

عدد الاتصالات المفتوحة حسب DistributedCache::ConnectionPool::SharedLimit

عدد الاتصالات المستخدمة حاليًا في Distributed Cache

عدد مخازن الكتابة الخاصة بـ Distributed Cache

عدد طلبات الكتابة المُنفَّذة على Distributed Cache

عدد البايتات قيد الانتظار لمعالجتها ضمن الإدراج غير المتزامن في جداول Distributed. ويُحتسب مجموع البايتات عبر جميع الشظايا.

عدد الملفات المعلّقة التي يجب معالجتها للإدراج غير المتزامن في الجداول الموزعة. ويُجمع عدد الملفات لكل شظية.

عدد سلاسل التنفيذ في مجمع سلاسل التنفيذ لتحليل الفهرس الموزّع.

عدد سلاسل التنفيذ في مجمع سلاسل التنفيذ الخاص بتحليل الفهارس الموزّع التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ الخاصة بتحليل الفهرس الموزع.

عدد خيوط التنفيذ المستخدمة لإجراء INSERT في Distributed.

عدد خيوط التنفيذ المستخدمة لتنفيذ INSERT إلى Distributed أثناء تشغيل مهمة.

​ خيوط إدراج Distributed المجدولة

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة والمستخدمة لإجراء INSERT في Distributed.

عدد الاتصالات بالخوادم البعيدة التي تُرسل البيانات التي تم INSERTها إلى جداول Distributed، وذلك في كلٍّ من النمطين المتزامن وغير المتزامن.

عدد سلاسل التنفيذ في مجمع الخيوط الخاص باستعلام حذف ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة.

عدد خيوط التنفيذ النشطة في مجمّع الخيوط المخصّص لاستعلام drop distributed cache.

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمع الخيوط المخصّص لعملية إزالة distributed cache.

عدد العقد المؤقتة المحفوظة في ZooKeeper.

عدد سلاسل التنفيذ في مجموعة سلاسل تنفيذ المصافحة لخادم التبادل الموزع.

عدد مؤشرات الترابط في مجمع سلاسل التنفيذ المصافحة بخادم التبادل الموزع التي تشغّل مهمة.

​ مؤشرات ترابط خادم exchange المجدولة

عدد المهام الموضوعة في قائمة الانتظار أو النشطة في تجمّع مؤشرات ترابط المصافحة في خادم exchange الموزّع.

عناصر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات في قائمة انتظار التنظيف الخلفية

عناصر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات في قائمة انتظار التنزيل

عناصر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات (أجزاء الملفات)

​ خيوط إخلاء ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الإخلاء (الإزالة) في الخلفية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الإخلاء الخلفي لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات العاملة على تنفيذ مهمة

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمّع الإخلاء الخلفي لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

أجزاء الملفات في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات التي يُحتفَظ بها حاليًا باعتبارها غير قابلة للإفراج عنها

عدد الإدخالات المُبطلة (ذات الحجم الصفري والمعلّقة للإزالة) في قائمة انتظار الأولوية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

عدد المفاتيح في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

​ مستخدمو تجاوز الالتزام في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

عدد المستخدمين الذين تتعقبهم سياسة الإخلاء لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات الخاصة بتجاوز الالتزام

إجمالي عدد العناصر في قائمة الانتظار ذات الأولوية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، بما في ذلك العناصر التي أُبطلت وما تزال بانتظار الإزالة

عدد مخازن التخزين المؤقت النشطة

عدد سلاسل التنفيذ التي تحاول حجز مساحة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، بالبايت

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات بالبايت

عدد خيوط التنفيذ التي تُجري حاليًا تصفية نطاقات العلامات باستخدام المفتاح الأساسي

عدد خيوط التنفيذ التي تُجري حاليًا تصفية نطاقات العلامات باستخدام المفاتيح الثانوية

عدد خيوط التنفيذ في مجمع سلاسل التنفيذ المستخدمة لتحليل المدخلات.

عدد مؤشرات الترابط في مجمع سلاسل التنفيذ المستخدم لتحليل المدخلات التي تشغّل مهمة.

عدد المهام النشطة أو قيد الانتظار في مجمع سلاسل التنفيذ المستخدم لتحليل بيانات الإدخال.

عدد سلاسل التنفيذ في مجمع الخيوط المخصّص لتجميد أجزاء البيانات.

عدد سلاسل التنفيذ النشطة في مجمع الخيوط المخصّص لتجميد أجزاء البيانات.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو قيد التنفيذ في مجموعة مؤشرات الترابط المخصصة لتجميد أجزاء البيانات.

عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ العام.

عدد سلاسل التنفيذ في مجمع سلاسل التنفيذ العام التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ العام.

عدد الاتصالات بخادم HTTP

إجمالي عدد الجلسات المخزنة في مجمّع الجلسات لمضيفي HTTP

​ إجمالي اتصالات HTTP

إجمالي عدد جميع الجلسات: المخزّنة في المجمّع والمستخدَمة حاليًا لمضيفي HTTP

عدد خيوط التنفيذ في تجمع خيوط التنفيذ الخاص بـ HashedDictionary.

عدد سلاسل التنفيذ في مجموعة سلاسل التنفيذ الخاصة بـ HashedDictionary التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمع سلاسل التنفيذ الخاص بـ HashedDictionary.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت لـ Hive بالبايت

عدد الملفات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت لـ Hive

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Hive، بالبايت

عدد الملفات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ Hive

عدد خيوط التنفيذ لنسخ البيانات بين الأقراص ذات الأنواع المختلفة.

عدد خيوط نسخ البيانات بين الأقراص ذات الأنواع المختلفة التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة لنسخ البيانات بين أقراص من أنواع مختلفة.

عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ للجلب المسبق للإدخال/الإخراج.

عدد خيوط التنفيذ في مجموعة خيوط تنفيذ الجلب المسبق لـ IO التي تشغّل مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ للجلب المسبق للإدخال/الإخراج.

عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ IO.

عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ IO التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام المدرجة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ IO.

عدد عناصر SQE في io_uring قيد التنفيذ

عدد عناصر SQE في io_uring التي تنتظر إرسالها

عدد الخيوط في مجمع خيوط التنفيذ الخاص بكاتب IO.

عدد الخيوط في مجمّع خيوط الكتابة لـ IO التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة ضمن مجمع سلاسل التنفيذ كاتب الإدخال/الإخراج.

عدد مؤشرات الترابط في مجمع سلاسل التنفيذ الخاص بـ IcebergCatalog.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ IcebergCatalog التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمع سلاسل التنفيذ IcebergCatalog.

عدد عمليات ضغط Iceberg.

​ خيوط IcebergCompaction

عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ IcebergCompaction.

عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ IcebergCompaction التي تنفّذ مهمة.

عدد الوظائف الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ IcebergCompaction.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg بالبايت

عدد الملفات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg

الحد الأقصى لعدد المهام في مجمع الجدولة الخلفي لجداول Iceberg.

عدد المهام في مجمع الجدولة الخلفي لجداول Iceberg.

إجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهارس الثانوية بالبايت

إجمالي عدد ملفات العلامات المخزّنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للعلامات الخاصة بالفهارس الثانوية

الحجم الإجمالي، بالبايت، لذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة للفهارس الثانوية. لا تُحسّن ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة الأداء عادةً، لذا ينبغي تجنبها في معظم الحالات

إجمالي عدد الإدخالات في ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة للفهارس الثانوية. يمثّل كل إدخال كتلة بيانات غير مضغوطة. لا تحسّن ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة الأداء عادةً، لذا ينبغي تجنّبها في معظم الحالات

عدد الاتصالات الواردة من النسخ المتماثلة الأخرى لجلب الأجزاء

يشير إلى ما إذا كان الخادم بصدد التوقف: 0 = لا، 1 = نعم

عدد التقسيمات المسندة حاليًا إلى جداول Kafka

عدد عمليات القراءة الخلفية النشطة حاليًا (التي تُعبّئ طرق العرض المُجسَّدة من Kafka)

​ مستهلكو Kafka

عدد مستهلكي Kafka النشطين

عدد المستهلكين قيد الاستخدام حاليًا للقراءات المباشرة أو قراءات الخلفية

عدد مستهلكي Kafka النشطين المُعيَّن لهم بعض التقسيمات.

عدد خيوط librdkafka النشطة

​ منتجو Kafka

عدد مُنتجي Kafka النشطين الذين تم إنشاؤهم

عدد عمليات الإدراج الجارية حاليًا في Kafka

عدد الاتصالات النشطة

عدد الطلبات قيد الانتظار

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الخيوط لعمليات القراءة في خادم Keeper.

عدد الخيوط النشطة في مجمّع الخيوط لعمليات القراءة في خادم Keeper.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع الخيوط لعمليات القراءة على خادم Keeper. مقياس غير ذي معنى، إذ تُجدول مهام القراءة الفعلية في مجمع الخيوط هذا عبر آلية مختلفة.

عدد العُقد المخزّنة حاليًا في Keeper والمُعيَّن لها TTL.

عدد الثواني المتبقية من فترة صلاحية الترخيص.

مهمل. عدد الخيوط في تجمعات الخيوط المحلية. تُستمد الخيوط في تجمعات الخيوط المحلية من تجمع الخيوط العام.

مهمل. عدد الخيوط في مجمّعات الخيوط المحلية التي تنفّذ مهمة.

مهمل. عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمعات الخيوط المحلية.

عدد الملفات المفتوحة باستخدام mmap (المُعيَّنة في الذاكرة). يُستخدم ذلك للاستعلامات التي يكون فيها الإعداد local_filesystem_read_method مضبوطًا على mmap . وتُحتفَظ الملفات المفتوحة باستخدام mmap في ذاكرة التخزين المؤقت لتجنّب عمليات تفريغ TLB المكلفة.

إجمالي أحجام مناطق الملفات المُعيَّنة في الذاكرة.

إجمالي عدد الملفات المُعيَّنة إلى الذاكرة.

إجمالي حجم ذاكرة تخزين العلامات المؤقتة بالبايت

إجمالي عدد ملفات العلامات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للعلامات

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لتحميل العلامات.

عدد خيوط التنفيذ في مجموعة خيوط التنفيذ المخصّصة لتحميل العلامات التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار ضمن مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لتحميل العلامات.

الحد الأقصى للرقم التسلسلي المُخصَّص لعُقد القفل المؤقتة من نوع znode في ZooKeeper. ويتأثر هذا بشكل أساسي بأرقام الكتل.

أعلى سجل DDL تمت معالجته بواسطة DDLWorker.

أقصى إدخال DDL قام DDLWorker بدفعه إلى ZooKeeper.

إجمالي عدد البايتات المخصّصة حاليًا (المعتمدة) لحجوزات الذاكرة

إجمالي عدد البايتات في طلبات زيادة حجز الذاكرة المعلّقة

إجمالي مقدار الذاكرة (بالبايت) التي خصصها الخادم.

إجمالي الذاكرة (بالبايت) التي خصصها الخادم، غير المُصحَّحة بواسطة RSS.

عدد عمليات الدمج الخلفية قيد التنفيذ

إجمالي البايتات المستخدمة في الكتل المخزنة مؤقتًا في MergeJoin

إجمالي عدد الكتل المخزنة مؤقتًا في MergeJoin

عدد الأجزاء الأصلية المشاركة في عمليات الدمج الجارية في الخلفية

العدد الحالي للإشعارات قيد الإرسال من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر بشأن مجموعة أجزاء البيانات (في جداول MergeTree). يُقاس هذا المقياس من جهة الخادم البعيد.

عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بـ MergeTreeBackgroundExecutor.

عدد الخيوط في مجمّع خيوط MergeTreeBackgroundExecutor التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ الخاص بـ MergeTreeBackgroundExecutor.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بـ MergeTreeDataSelectExecutor.

عدد الخيوط في مجمّع الخيوط MergeTreeDataSelectExecutor التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع خيوط MergeTreeDataSelectExecutor.

عدد سلاسل التنفيذ لأمر ALTER TABLE FETCH PARTITION

عدد خيوط التنفيذ المستخدمة لجلب الجزء عبر ALTER TABLE FETCH PARTITION

عدد عمليات جلب الأجزاء النشطة أو قيد الانتظار في ALTER TABLE FETCH PARTITION

عدد الخيوط في مجمّع الخيوط الخاص بتحميل أجزاء البيانات المتقادمة.

عدد الخيوط النشطة في مجمّع الخيوط المخصّص لتحميل أجزاء البيانات المتقادمة.

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمّع الخيوط المخصص لتحميل أجزاء البيانات المتقادمة.

عدد خيوط التنفيذ في مجمع خيوط التنفيذ الخاص بمنظف أجزاء MergeTree.

​ خيوط التنفيذ النشطة لمنظّف أجزاء MergeTree

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بمنظّف أجزاء MergeTree التي تنفّذ مهمة.

​ خيوط منظّف أجزاء MergeTree المجدولة

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بمنظّف أجزاء MergeTree.

عدد الخيوط في مجمّع خيوط التنفيذ محمّل أجزاء MergeTree.

عدد الخيوط في مجمّع خيوط تحميل أجزاء MergeTree التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام النشطة أو الموضوعة في قائمة الانتظار في تجمّع مؤشرات الترابط لمحمّل أجزاء MergeTree.

العدد الحالي لطلبات الاستدعاء العكسي قيد المعالجة من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لجداول MergeTree). يُقاس هذا على جانب الخادم البعيد.

عدد الخيوط المستخدمة لاعتماد اللقطة

عدد سلاسل التنفيذ النشطة المستخدمة لتثبيت اللقطة

عدد سلاسل التنفيذ المجدولة المستخدمة لتثبيت اللقطة

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ المستخدم لقراءة الأعمدة الفرعية في MergeTree.

عدد خيوط التنفيذ في مجموعة الخيوط المستخدَمة لقراءة الأعمدة الفرعية في MergeTree والتي تنفّذ مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ المستخدم لقراءة الأعمدة الفرعية في MergeTree.

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع الخيوط المخصّص لتحميل أجزاء البيانات غير المتوقعة.

عدد مؤشرات الترابط النشطة في مجمّع الخيوط المخصّص لتحميل أجزاء البيانات غير المتوقعة.

عدد الوظائف قيد الانتظار أو النشطة في مجمع الخيوط لتحميل أجزاء البيانات غير المتوقعة.

إجمالي حجم الذاكرة (بالبايت) التي تخصّصها المهام التي تعمل في الخلفية (عمليات الدمج وعمليات التعديل).

عدد الكائنات في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية الخاصة بالقرص.

عدد عمليات النقل التي تُنفَّذ حاليًا

عدد اتصالات العملاء باستخدام بروتوكول MySQL

عدد named collections

عدد الخيوط التي تستقبل البيانات من الشبكة. لا يشمل ذلك سوى تفاعلات الشبكة المرتبطة بـ ClickHouse، دون تلك الخاصة بمكتبات الطرف الثالث.

عدد سلاسل التنفيذ التي ترسل البيانات عبر الشبكة. يقتصر ذلك على التفاعلات الشبكية المرتبطة بـ ClickHouse فقط، ولا يشمل ما تنتجه مكتبات الطرف الثالث.

عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع سلاسل التنفيذ AzureObjectStorage.

عدد الخيوط في مجمّع خيوط AzureObjectStorage التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو قيد التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ لـ AzureObjectStorage.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية الخاصة بـ ObjectStorageQueue، بالبايت.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية الخاصة بـ ObjectStorageQueue، محسوبًا بعدد العناصر.

عدد الخوادم المسجّلة في StorageS3(Azure)Queue

عدد سلاسل التنفيذ في مجمع إيقاف تشغيل قائمة انتظار تخزين الكائنات.

عدد خيوط التنفيذ التي تُشغِّل مهمة في مجمّع إيقاف تشغيل قائمة انتظار تخزين الكائنات.

عدد وحدات العمل النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار ضمن مجمّع إيقاف تشغيل قائمة انتظار تخزين الكائنات.

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ S3ObjectStorage.

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع مؤشرات الترابط S3ObjectStorage التي تنفّذ مهمة.

عدد وحدات العمل قيد الانتظار أو النشطة في مجموعة مؤشرات الترابط S3ObjectStorage.

عدد الملفات المفتوحة للقراءة

عدد الملفات المفتوحة للكتابة

عدد الخيوط في مجمّع الخيوط المخصّص لتحميل أجزاء البيانات المتقادمة.

عدد الخيوط النشطة في مجمّع الخيوط المسؤول عن تحميل أجزاء البيانات المتقادمة.

عدد المهام النشطة أو المدرجة في قائمة الانتظار في مجمّع الخيوط المسؤول عن تحميل أجزاء البيانات المتقادمة.

الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم، بالبايت

إجمالي عدد العناصر في الذاكرة المخبأة للصفحات في فضاء المستخدم

عدد سلاسل التنفيذ في جميع مثيلات ParallelCompressedWriteBuffer — تتولى سلاسل التنفيذ هذه الضغط والكتابة بالتوازي

عدد سلاسل التنفيذ في جميع مثيلات ParallelCompressedWriteBuffer التي تنتظر حاليًا إتاحة المخزن المؤقت للكتابة

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ ParallelFormattingOutputFormatThreads.

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ ParallelFormattingOutputFormatThreads التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمع خيوط المعالجة ParallelFormattingOutputFormatThreads.

عدد سلاسل التنفيذ النشطة في مجمّع سلاسل التنفيذ المخصّص لمعالجة استعلامات PARALLEL WITH.

عدد المهام المصطفّة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع الخيوط المخصّص لمعالجة استعلامات PARALLEL WITH.

عدد الخيوط في threadpool المخصّصة لمعالجة استعلامات PARALLEL WITH.

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بـ ParquetBlockOutputFormat.

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الخيوط لـ ParquetBlockOutputFormat التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع الخيوط الخاص بـ ParquetBlockOutputFormat.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لملفات Parquet بالبايت

عدد الملفات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ Parquet

عدد عمليات الـ mutation ‏(ALTER DELETE/UPDATE)

جزء بيانات نشط، يُستخدم في استعلامات SELECT الحالية واللاحقة.

تم إهماله. راجع PartsActive.

الأجزاء بالتنسيق المتراص.

تم نقل جزء البيانات إلى قرص آخر، ويجب حذفه ضمن المُخرِّب الخاص به.

جزء بيانات غير نشط له عدّاد مراجع identity، ويجري حذفه حاليًا بواسطة المنظِّف.

جزء بيانات غير نشط، لكنه قد يُستخدَم فقط بواسطة استعلامات SELECT الحالية، ويمكن حذفه بعد انتهاء استعلامات SELECT.

يوجد الجزء في data_parts، لكنه لا يُستخدم في استعلامات SELECT.

مُهمل. راجع PartsPreActive.

الجزء قيد الإنشاء الآن، وهو غير موجود في قائمة data_parts.

​ الأجزاء ذات التنسيق الواسع

الأجزاء ذات التنسيق الواسع.

عدد عمليات الإدراج غير المتزامنة التي تنتظر التفريغ.

حجم ذاكرة التخزين المؤقت، بالبايت، للمضلعات الثابتة المُعالجة مسبقًا الخاصة بالدالة pointInPolygon

عدد المضلعات الثابتة التي جرت معالجتها مسبقًا في ذاكرة التخزين المؤقت للدالة pointInPolygon

الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت، بالبايت، للمضلعات الثابتة المُعالجة مسبقًا للدالة pointInPolygon (القيمة المطبَّقة لإعداد الخادم point_in_polygon_cache_size )

عدد مؤشرات الترابط في مجمّع مؤشرات الترابط لقواميس المضلعات.

عدد الخيوط النشطة في مجمع الخيوط الخاص بقواميس المضلعات.

عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمّع الخيوط لقواميس المضلعات.

عدد اتصالات العملاء باستخدام بروتوكول PostgreSQL

إجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي بالبايت. تحتفظ بفهارس المفتاح الأساسي التي تُحمَّل عند الطلب عندما تكون القيمتان primary_key_lazy_load=1 و use_primary_key_cache=1 . توجد التخصيصات في ساحة jemalloc المخصّصة لذاكرة التخزين المؤقت ( jemalloc.cache_arena.* ). لا يتداخل هذا المقياس مطلقًا مع system.parts.primary_key_bytes_in_memory[_allocated] — إذ يكون فهرس الجزء إما في ذاكرة التخزين المؤقت هذه (ويُحتسب هنا) أو في الجزء نفسه (ويُحتسب هناك)، وليس في كليهما أبدًا. للحصول على إجمالي ذاكرة الفهرس الأساسي عبر جميع الأجزاء، اجمع القيمتين.

العدد الإجمالي لملفات الفهرس المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي

عدد الاستعلامات قيد التنفيذ

الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات بالبايت

إجمالي عدد العناصر في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات

إجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت لشروط الاستعلام بالبايت

إجمالي عدد العناصر في ذاكرة التخزين المؤقت لشروط الاستعلام

عدد الاستعلامات غير الداخلية قيد التنفيذ (الاستعلامات التي يبدأها المستخدمون، باستثناء الاستعلامات الداخلية الصادرة من ClickHouse)

عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الخيوط الخاص بـ PipelineExecutor.

عدد الخيوط في مجمّع الخيوط لـ PipelineExecutor التي تنفّذ مهمة.

عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجموعة خيوط التنفيذ الخاصة بـ PipelineExecutor.

عدد المهام قيد التشغيل التي أُوقِفت مؤقتًا وتنتظر بسبب إعداد ‘priority’.

عدد خيوط تنفيذ معالجة الاستعلام

عدد خيوط التنفيذ التي تحتفظ بقفل قراءة في RWLock الخاص بالجدول.

عدد خيوط التنفيذ التي تحتفظ بقفل الكتابة في RWLock الخاص بالجدول.

عدد الخيوط التي تنتظر الحصول على قفل القراءة RWLock لجدول.

عدد خيوط التنفيذ التي تنتظر الحصول على إذن الكتابة على قفل RWLock الخاص بجدول.

عدد استدعاءات النظام للقراءة (read و pread و io_getevents وغيرها) أثناء التنفيذ

العدد الحالي لطلبات الاستدعاء العكسي قيد المعالجة، والمرسلة من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لدالة الجدول s3Cluster وما شابهها). يُقاس ذلك من جهة الخادم البعيد.

عدد مثيلات ReaderExecutor العاملة حاليًا.

عدد البايتات المحتفَظ بها حاليًا في مخازن السلسلة المؤقتة النشطة لـ ReaderExecutor ‏(OwnedChainedBuffer) — أي ذاكرة القراءة الحية قيد المعالجة، وليست إجماليًا تراكميًا.