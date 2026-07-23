الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي على مقاييس يمكن احتسابها فورًا أو تكون لها قيمة حالية. على سبيل المثال، عدد الاستعلامات التي تُعالَج بالتزامن أو مقدار التأخر الحالي للنسخة المتماثلة. هذا الجدول يكون محدَّثًا دائمًا.
الوصف
يمكنك العثور على جميع المقاييس المدعومة في ملف المصدر src/Common/CurrentMetrics.cpp.
الأعمدة
مثال
SELECT * FROM system.metrics LIMIT 10
┌─metric───────────────────────────────┬─value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Query │ 1 │ Number of executing queries │
│ Merge │ 0 │ Number of executing background merges │
│ PartMutation │ 0 │ Number of mutations (ALTER DELETE/UPDATE) │
│ ReplicatedFetch │ 0 │ Number of data parts being fetched from replicas │
│ ReplicatedSend │ 0 │ Number of data parts being sent to replicas │
│ ReplicatedChecks │ 0 │ Number of data parts checking for consistency │
│ BackgroundMergesAndMutationsPoolTask │ 0 │ Number of active merges and mutations in an associated background pool │
│ BackgroundFetchesPoolTask │ 0 │ Number of active fetches in an associated background pool │
│ BackgroundCommonPoolTask │ 0 │ Number of active tasks in an associated background pool │
│ BackgroundMovePoolTask │ 0 │ Number of active tasks in BackgroundProcessingPool for moves │
└──────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
عدد أجزاء AST التي راكمتها أداة اختبار AST العشوائية على جهة الخادم لاستخدامها في عمليات التعديل المستقبلية.
ASTFuzzerAccumulatedFragments
عدد المؤقتات المحلية النشطة للخيوط في QueryProfiler
ActiveTimersInQueryProfiler
العدد الإجمالي للعناوين المستخدمة لإنشاء اتصالات مع مجمّعات الاتصال
AddressesActive
إجمالي عدد العناوين المحظورة بسبب تعطلها عند إنشاء اتصالات مع مجمعات الاتصالات
AddressesBanned
عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ Aggregator.
AggregatorThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ Aggregator التي تنفّذ مهمة.
AggregatorThreadsActive
عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمّع خيوط التنفيذ Aggregator.
AggregatorThreadsScheduled
عدد معرّفات hash للإدراج غير المتزامن في الذاكرة المؤقتة
AsyncInsertCacheSize
عدد البايتات قيد الانتظار في قائمة انتظار AsynchronousInsert.
AsynchronousInsertQueueBytes
عدد المهام قيد الانتظار في قائمة انتظار AsynchronousInsert.
AsynchronousInsertQueueSize
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ AsynchronousInsert.
AsynchronousInsertThreads
عدد خيوط التنفيذ التي تشغّل مهمة ضمن مجمّع خيوط التنفيذ AsynchronousInsert.
AsynchronousInsertThreadsActive
عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار ضمن مجمّع خيوط التنفيذ AsynchronousInsert.
AsynchronousInsertThreadsScheduled
عدد خيوط التنفيذ التي تنتظر إتمام القراءة غير المتزامنة.
AsynchronousReadWait
قواعد البيانات المُرفقة.
AttachedDatabase
القواميس النشطة.
AttachedDictionary
الجداول المكرّرة النشطة.
الجدول المرفق المكرّر
الجداول النشطة.
الجدول المُلحَق
العروض النشطة.
AttachedView
حجم ذاكرة التخزين المؤقت لمخطط Avro، بالبايت
AvroSchemaCacheBytes
عدد مخططات Avro المخزنة مؤقتًا، بما في ذلك المخططات المسجلة والمجلوبة.
AvroSchemaCacheCells
حجم ذاكرة التخزين المؤقت لمسجل مخططات Avro، بالبايت
AvroSchemaRegistryCacheBytes
عدد العناصر في ذاكرة التخزين المؤقت لسجل مخططات Avro
AvroSchemaRegistryCacheCells
عدد طلبات Azure التي يجري تنفيذها حاليًا
AzureRequests
الحد الأقصى لعدد المهام في BackgroundBufferFlushSchedulePool
BackgroundBufferFlushSchedulePoolSize
عدد المهام النشطة في BackgroundBufferFlushSchedulePool. تُستخدم هذه المجموعة لإجراء عمليات تفريغ Buffer الدورية
BackgroundBufferFlushSchedulePoolTask
الحدّ الأقصى لعدد المهام في المجمّع الخلفي المرتبط
BackgroundCommonPoolSize
عدد المهام النشطة في مجمّع خلفي مرتبط
BackgroundCommonPoolTask
الحد الأقصى لعدد المهام في BackgroundDistributedSchedulePool
BackgroundDistributedSchedulePoolSize
عدد المهام النشطة في BackgroundDistributedSchedulePool. يُستخدم هذا التجمّع لعمليات الإرسال الموزعة التي تُنفَّذ في الخلفية.
BackgroundDistributedSchedulePoolTask
الحد الأقصى لعدد عمليات الجلب المتزامنة في التجمّع الخلفي المرتبط
BackgroundFetchesPoolSize
عدد عمليات الجلب النشطة في مجمّع خلفي المرتبطة
BackgroundFetchesPoolTask
الحد الأقصى لعدد عمليات الدمج والتعديلات النشطة في المجمّع الخلفي المرتبط
BackgroundMergesAndMutationsPoolSize
عدد عمليات الدمج والتعديلات النشطة في مجمّع خلفي المرتبط
BackgroundMergesAndMutationsPoolTask
الحد الأقصى لعدد المهام الخاصة بدفق الرسائل في BackgroundMessageBrokerSchedulePool
BackgroundMessageBrokerSchedulePoolSize
عدد المهام النشطة في BackgroundMessageBrokerSchedulePool الخاصة ببث الرسائل
BackgroundMessageBrokerSchedulePoolTask
الحد الأقصى لعدد المهام الخاصة بعمليات النقل في BackgroundProcessingPool
BackgroundMovePoolSize
عدد المهام النشطة في BackgroundProcessingPool الخاصة بعمليات النقل
BackgroundMovePoolTask
الحد الأقصى لعدد المهام في
BackgroundSchedulePoolSize
BackgroundSchedulePool. يُستخدم هذا المجمّع للمهام الدورية الخاصة بـ ReplicatedMergeTree، مثل تنظيف أجزاء البيانات القديمة، وتعديل أجزاء البيانات، وإعادة تهيئة النسخة المتماثلة، وما إلى ذلك.
عدد المهام النشطة في BackgroundSchedulePool. يُستخدم هذا المجمّع للمهام الدورية الخاصة بـ ReplicatedMergeTree، مثل تنظيف أجزاء البيانات القديمة، وتعديل أجزاء البيانات، وإعادة تهيئة النسخة المتماثلة، وغيرها.
BackgroundSchedulePoolTask
عدد الخيوط في مجمّع خيوط التنفيذ BackupsIO.
BackupsIOThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ BackupsIO التي تنفّذ مهمة.
BackupsIOThreadsActive
عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في تجمّع خيوط BackupsIO.
BackupsIOThreadsScheduled
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ BACKUP.
خيوط تنفيذ النسخ الاحتياطي
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ BACKUP التي تنفّذ مهمة.
BackupsThreadsActive
عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة لـ BACKUP.
BackupsThreadsScheduled
الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت لمصادقة bcrypt، بالبايت
BcryptCacheBytes
العدد الإجمالي للعناصر في ذاكرة التخزين المؤقت لمصادقة bcrypt
BcryptCacheSize
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بعملية النسخ المتماثل في الخلفية لقرص التخزين الكائني
BlobCopierThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بعملية النسخ المتماثل في الخلفية لقرص تخزين الكائنات التي تنفّذ مهمة
BlobCopierThreadsActive
عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ لعملية النسخ المتماثل في الخلفية لقرص التخزين الكائني
BlobCopierThreadsScheduled
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بعملية الإزالة في الخلفية لقرص تخزين الكائنات
BlobKillerThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ لعملية الإزالة في الخلفية لقرص تخزين الكائنات التي تنفّذ مهمة
BlobKillerThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ لعملية الإزالة في الخلفية لقرص تخزين الكائنات
BlobKillerThreadsScheduled
عدد الأقراص ضمن
BrokenDisks
disks التي جرى تعليمها على أنها تالفة أثناء فحص الأقراص.
عدد البايتات الخاصة بعمليات الإدراج غير المتزامن إلى جداول Distributed التي تم وسمها على أنها تالفة. ويُجمع عدد البايتات لكل شظية.
BrokenDistributedBytesToInsert
عدد الملفات الخاصة بالإدراج غير المتزامن إلى جداول Distributed التي وُسِمت على أنها تالفة. ويُجمع عدد الملفات عبر جميع الـ shard.
BrokenDistributedFilesToInsert
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة ببناء فهرس تشابه المتجهات.
BuildVectorSimilarityIndexThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص ببناء فهرس تشابه المتجهات التي تنفّذ مهمة.
BuildVectorSimilarityIndexThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لبناء فهرس تشابه المتجهات.
BuildVectorSimilarityIndexThreadsScheduled
عدد مقاطع ملفات التخزين المؤقت المفصولة الموجودة
CacheDetachedFileSegments
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ CacheDictionary.
CacheDictionaryThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ CacheDictionary التي تنفّذ مهمة.
CacheDictionaryThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ CacheDictionary.
خيوط CacheDictionary المجدولة
عدد «الدفعات» (مجموعة من المفاتيح) ضمن قائمة انتظار التحديث في CacheDictionaries.
CacheDictionaryUpdateQueueBatches
العدد الدقيق للمفاتيح في قائمة انتظار التحديث ضمن CacheDictionaries.
CacheDictionaryUpdateQueueKeys
عدد مقاطع الملفات الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت
CacheFileSegments
إجمالي حجم مقاطع الملفات البعيدة التي تنتظر تحميلها بصورة غير متزامنة إلى ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات.
CacheWarmerBytesInProgress
حجم ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بـ ColumnsDescriptions (لكل جدول)
ColumnsDescriptionsCacheSize
سعة كتل الصفحات المحجوزة (مقرّبة إلى صفحات كاملة مع عامل زيادة في التخصيص بمقدار 2x) التي يحتفظ بها
CompiledExpressionCacheBytes
JITModuleMemoryManager لمقاطع executable/data الخاصة بالدوال المترجمة بـ JIT والمخزنة مؤقتًا. وليست البايتات الفعلية من الشيفرة الآلية المستخدمة (فهذه أقل). يُخصَّص ذلك عبر
posix_memalign، الذي يُعاد توجيهه إلى jemalloc، لذلك يُحتسب هذا ضمن ساحة JIT المخصصة، وهو جزء فرعي من
jemalloc.jit_arena.active_bytes.
إجمالي العناصر في ذاكرة التخزين المؤقت لشيفرة الآلة التي جرى ترجمتها فورياً باستخدام JIT.
CompiledExpressionCacheCount
عدد عمليات الضغط باستخدام ترميزات الضغط الداخلية
الضغط
عدد الخيوط في مجمّعات خيوط التنفيذ للضغط.
CompressionThread
عدد خيوط التنفيذ في مجمّعات خيوط تنفيذ الضغط التي تُشغِّل مهمة.
CompressionThreadActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة ضمن مجمّعات خيوط التنفيذ الخاصة بالضغط.
CompressionThreadScheduled
إجمالي عدد وحدات CPU المكتسبة
ConcurrencyControlAcquired
إجمالي عدد فتحات CPU المُكتسبة التي لا تُعدّ متنافسة (أول خيط تنفيذ إذا كان المُجدول fair_round_robin قيد الاستخدام)
ConcurrencyControlAcquiredNonCompeting
إجمالي عدد خيوط التنفيذ التي أُوقِفت مؤقتًا وتنتظر حصة CPU
ConcurrencyControlPreempted
العدد الإجمالي لطلبات CPU slot التي يجري جدولتها حاليًا
ConcurrencyControlScheduled
قيمة الحدّ المرن لعدد خانات CPU
ConcurrencyControlSoftLimit
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص للربط بالتجزئة المتزامن.
ConcurrentHashJoinPoolThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بعملية الربط بالتجزئة المتزامنة التي تنفّذ مهمة.
ConcurrentHashJoinPoolThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بربط التجزئة المتزامن.
ConcurrentHashJoinPoolThreadsScheduled
إجمالي عدد فتحات تنفيذ الاستعلام التي جرى الحصول عليها
ConcurrentQueryAcquired
إجمالي عدد طلبات فتحات الاستعلام الجاري جدولتها حاليًا
ConcurrentQueryScheduled
عدد خيوط التنفيذ التي تنتظر الحصول على القفل في Context. هذا قفل عام.
ContextLockWait
عدد عمليات الدمج المسندة في حالة منسّق الدمج.
CoordinatedMergesCoordinatorAssignedMerges
عدد عمليات الدمج الجارية التي يراها منسّق الدمج.
CoordinatedMergesCoordinatorRunningMerges
عدد عمليات الدمج المُسنَدة ضمن حالة عامل الدمج.
CoordinatedMergesWorkerAssignedMerges
عدد المؤقتات المحلية للخيوط المُنشأة في QueryProfiler
المؤقتات المحلية للخيوط المُنشأة في QueryProfiler
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع DDLWorker المخصّص لاستعلامات ON CLUSTER.
DDLWorkerThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ DDLWORKER الخاصة باستعلامات ON CLUSTER التي تنفّذ مهمة.
DDLWorkerThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ DDLWORKER لاستعلامات ON CLUSTER.
DDLWorkerThreadsScheduled
حجم ذاكرة التخزين المؤقت لعناوين DNS بالبايت
DNSAddressesCacheBytes
عدد عناوين DNS المخزنة مؤقتًا
DNSAddressesCacheSize
حجم ذاكرة التخزين المؤقت لمضيفي DNS، بالبايت
DNSHostsCacheBytes
عدد أسماء مضيفي DNS المخزنة مؤقتًا
DNSHostsCacheSize
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseBackup.
DatabaseBackupThreads
عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseBackup التي تنفّذ مهمة.
DatabaseBackupThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseBackup.
DatabaseBackupThreadsScheduled
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ DatabaseCatalog.
DatabaseCatalogThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseCatalog التي تُشغّل مهمة.
DatabaseCatalogThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ الخاص بـ DatabaseCatalog.
DatabaseCatalogThreadsScheduled
عدد خيوط التنفيذ ضمن مجمّع خيوط DatabaseOnDisk.
DatabaseOnDiskThreads
عدد خيوط المعالجة في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseOnDisk التي تُشغِّل مهمة.
DatabaseOnDiskThreadsActive
عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمّع خيوط التنفيذ DatabaseOnDisk.
DatabaseOnDiskThreadsScheduled
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الخيوط المخصّص لإنشاء الجداول في DatabaseReplicated.
DatabaseReplicatedCreateTablesThreads
عدد خيوط التنفيذ النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لإنشاء الجداول في DatabaseReplicated.
DatabaseReplicatedCreateTablesThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع مؤشرات الترابط الخاص بإنشاء الجداول في DatabaseReplicated.
DatabaseReplicatedCreateTablesThreadsScheduled
عدد عمليات فك الضغط باستخدام ترميزات الضغط الداخلية
فك الضغط
عدد استعلامات INSERT التي يُقيَّد معدلها بسبب الارتفاع الكبير في عدد أجزاء البيانات النشطة ضمن قسم في جدول MergeTree.
DelayedInserts
إجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت لـ delete-خريطة بت الخاصة بـ UNIQUE KEY، بالبايت
DeleteBitmapCacheBytes
إجمالي عدد خرائط البت الخاصة بالحذف لـ UNIQUE KEY المخزنة مؤقتًا
DeleteBitmapCacheEntries
حجم ذاكرة التخزين المؤقت للقطات DeltaLake، بعدد العناصر.
DeltaLakeSnapshotCacheSizeElements
عدد خيوط التنفيذ في مجمع الخيوط المخصص لتدمير حالات التجميع.
DestroyAggregatesThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لتدمير حالات التجميع التي تنفّذ مهمة.
DestroyAggregatesThreadsActive
عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمّع خيوط التنفيذ المسؤول عن إتلاف حالات التجميع.
DestroyAggregatesThreadsScheduled
عدد الطلبات قيد التنفيذ الموجَّهة إلى مصادر بيانات القواميس من نوع التخزين المؤقت.
DictCacheRequests
إجمالي عدد الجلسات المخزنة في تجمّع الجلسات الخاص بالأقراص
الاتصالات المخزنة للأقراص
العدد الإجمالي لجميع الجلسات الخاصة بالأقراص: المخزّنة في المجمّع والمستخدَمة حاليًا
DiskConnectionsTotal
مقياس متقادم، ولا يعرض أي شيء.
DiskObjectStorageAsyncThreads
مقياس متقادم، ولا يعرض أي شيء.
DiskObjectStorageAsyncThreadsActive
عدد الخيوط في مجمع الخيوط المستخدَم لموازاة استدعاءات
DiskObjectStorageCopyObjectThreads
copyObjectToAnotherObjectStorage داخل معاملات قرص تخزين الكائنات
عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع سلاسل تنفيذ نسخ تخزين الكائنات على القرص التي تنفّذ مهمة
DiskObjectStorageCopyObjectThreadsActive
عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمع سلاسل التنفيذ لنسخ كائنات تخزين الكائنات على القرص
DiskObjectStorageCopyObjectThreadsScheduled
عدد مُدخلات المسارات من المحلي إلى البعيد في الخريطة الموجودة في الذاكرة ‘plain_rewritable’ الخاصة بـ AzureObjectStorage.
DiskPlainRewritableAzureDirectoryMapSize
عدد مُدخلات الملفات في خريطة
DiskPlainRewritableAzureFileCount
plain_rewritable الموجودة في الذاكرة الخاصة بـ AzureObjectStorage.
عدد إدخالات المسارات من المحلي إلى البعيد في الخريطة الموجودة في الذاكرة
DiskPlainRewritableLocalDirectoryMapSize
plain_rewritable الخاصة بـ LocalObjectStorage.
عدد إدخالات الملفات في الخريطة داخل الذاكرة
DiskPlainRewritableLocalFileCount
plain_rewritable الخاصة بـ LocalObjectStorage.
عدد إدخالات المسارات المحلية إلى البعيدة في خريطة ‘plain_rewritable’ الموجودة في الذاكرة الخاصة بـ S3ObjectStorage.
DiskPlainRewritableS3DirectoryMapSize
عدد إدخالات الملفات في خريطة
DiskPlainRewritableS3FileCount
plain_rewritable داخل الذاكرة الخاصة بـ S3ObjectStorage.
عدد أخطاء
DiskS3NoSuchKeyErrors
NoSuchKey التي تحدث عند قراءة البيانات من خدمة التخزين السحابي S3 عبر أقراص ClickHouse.
مساحة القرص المحجوزة لعمليات الدمج الخلفية الجارية حاليًا. وهي تزيد قليلًا على الحجم الإجمالي للأجزاء التي يجري دمجها حاليًا.
مساحة القرص المحجوزة للدمج
عدد الاتصالات المخصّصة حاليًا ضمن مجمّع اتصالات Distributed Cache
DistrCacheAllocatedConnections
عدد الاتصالات المُستعارة حاليًا من مجمّع اتصالات Distributed Cache
DistrCacheBorrowedConnections
عدد الاتصالات المفتوحة مع Distributed Cache
DistrCacheOpenedConnections
عدد مخازن القراءة المؤقتة في Distributed Cache
DistrCacheReadBuffers
عدد طلبات القراءة المنفَّذة على Distributed Cache
DistrCacheReadRequests
عدد خوادم Distributed Cache المسجّلة
DistrCacheRegisteredServers
عدد خوادم distributed cache المسجَّلة في منطقة التوافر الحالية
DistrCacheRegisteredServersCurrentAZ
عدد الاتصالات المفتوحة بخادم ClickHouse من Distributed Cache
DistrCacheServerConnections
عدد الاتصالات النشطة إلى خادم ClickHouse من Distributed Cache (غير المعلَّمة على أنها مُلغاة بسبب الحد)
DistrCacheServerRegistryConnections
عدد عملاء S3 المخزَّنين مؤقتًا في Distributed Cache عدد الاتصالات المفتوحة حسب DistributedCache::ConnectionPool::SharedLimit
DistrCacheServerS3CachedClients
عدد الاتصالات المستخدمة حاليًا في Distributed Cache
DistrCacheUsedConnections
عدد مخازن الكتابة الخاصة بـ Distributed Cache
DistrCacheWriteBuffers
عدد طلبات الكتابة المُنفَّذة على Distributed Cache
DistrCacheWriteRequests
عدد البايتات قيد الانتظار لمعالجتها ضمن الإدراج غير المتزامن في جداول Distributed. ويُحتسب مجموع البايتات عبر جميع الشظايا.
DistributedBytesToInsert
عدد الملفات المعلّقة التي يجب معالجتها للإدراج غير المتزامن في الجداول الموزعة. ويُجمع عدد الملفات لكل شظية.
DistributedFilesToInsert
عدد سلاسل التنفيذ في مجمع سلاسل التنفيذ لتحليل الفهرس الموزّع.
DistributedIndexAnalysisThreads
عدد سلاسل التنفيذ في مجمع سلاسل التنفيذ الخاص بتحليل الفهارس الموزّع التي تنفّذ مهمة.
DistributedIndexAnalysisThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ الخاصة بتحليل الفهرس الموزع.
DistributedIndexAnalysisThreadsScheduled
عدد خيوط التنفيذ المستخدمة لإجراء INSERT في Distributed.
DistributedInsertThreads
عدد خيوط التنفيذ المستخدمة لتنفيذ INSERT إلى Distributed أثناء تشغيل مهمة.
DistributedInsertThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة والمستخدمة لإجراء INSERT في Distributed.
خيوط إدراج Distributed المجدولة
عدد الاتصالات بالخوادم البعيدة التي تُرسل البيانات التي تم INSERTها إلى جداول Distributed، وذلك في كلٍّ من النمطين المتزامن وغير المتزامن.
DistributedSend
عدد سلاسل التنفيذ في مجمع الخيوط الخاص باستعلام حذف ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة.
DropDistributedCacheThreads
عدد خيوط التنفيذ النشطة في مجمّع الخيوط المخصّص لاستعلام drop distributed cache.
DropDistributedCacheThreadsActive
عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمع الخيوط المخصّص لعملية إزالة distributed cache.
DropDistributedCacheThreadsScheduled
عدد العقد المؤقتة المحفوظة في ZooKeeper.
EphemeralNode
عدد سلاسل التنفيذ في مجموعة سلاسل تنفيذ المصافحة لخادم التبادل الموزع.
ExchangeServerThreads
عدد مؤشرات الترابط في مجمع سلاسل التنفيذ المصافحة بخادم التبادل الموزع التي تشغّل مهمة.
ExchangeServerThreadsActive
عدد المهام الموضوعة في قائمة الانتظار أو النشطة في تجمّع مؤشرات ترابط المصافحة في خادم exchange الموزّع.
مؤشرات ترابط خادم exchange المجدولة
عناصر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات في قائمة انتظار التنظيف الخلفية
FilesystemCacheDelayedCleanupElements
عناصر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات في قائمة انتظار التنزيل
FilesystemCacheDownloadQueueElements
عناصر ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات (أجزاء الملفات)
FilesystemCacheElements
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الإخلاء (الإزالة) في الخلفية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
خيوط إخلاء ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الإخلاء الخلفي لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات العاملة على تنفيذ مهمة
FilesystemCacheEvictionThreadsActive
عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمّع الإخلاء الخلفي لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
FilesystemCacheEvictionThreadsScheduled
أجزاء الملفات في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات التي يُحتفَظ بها حاليًا باعتبارها غير قابلة للإفراج عنها
FilesystemCacheHoldFileSegments
عدد الإدخالات المُبطلة (ذات الحجم الصفري والمعلّقة للإزالة) في قائمة انتظار الأولوية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
FilesystemCacheInvalidatedElements
عدد المفاتيح في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
FilesystemCacheKeys
عدد المستخدمين الذين تتعقبهم سياسة الإخلاء لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات الخاصة بتجاوز الالتزام
مستخدمو تجاوز الالتزام في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
إجمالي عدد العناصر في قائمة الانتظار ذات الأولوية لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، بما في ذلك العناصر التي أُبطلت وما تزال بانتظار الإزالة
FilesystemCachePriorityQueueElements
عدد مخازن التخزين المؤقت النشطة
FilesystemCacheReadBuffers
عدد سلاسل التنفيذ التي تحاول حجز مساحة في ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
FilesystemCacheReserveThreads
حجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات، بالبايت
FilesystemCacheSize
الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات بالبايت
FilesystemCacheSizeLimit
عدد خيوط التنفيذ التي تُجري حاليًا تصفية نطاقات العلامات باستخدام المفتاح الأساسي
FilteringMarksWithPrimaryKey
عدد خيوط التنفيذ التي تُجري حاليًا تصفية نطاقات العلامات باستخدام المفاتيح الثانوية
FilteringMarksWithSecondaryKeys
عدد خيوط التنفيذ في مجمع سلاسل التنفيذ المستخدمة لتحليل المدخلات.
FormatParsingThreads
عدد مؤشرات الترابط في مجمع سلاسل التنفيذ المستخدم لتحليل المدخلات التي تشغّل مهمة.
FormatParsingThreadsActive
عدد المهام النشطة أو قيد الانتظار في مجمع سلاسل التنفيذ المستخدم لتحليل بيانات الإدخال.
FormatParsingThreadsScheduled
عدد سلاسل التنفيذ في مجمع الخيوط المخصّص لتجميد أجزاء البيانات.
FreezePartThreads
عدد سلاسل التنفيذ النشطة في مجمع الخيوط المخصّص لتجميد أجزاء البيانات.
FreezePartThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو قيد التنفيذ في مجموعة مؤشرات الترابط المخصصة لتجميد أجزاء البيانات.
FreezePartThreadsScheduled
عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ العام.
GlobalThread
عدد سلاسل التنفيذ في مجمع سلاسل التنفيذ العام التي تنفّذ مهمة.
GlobalThreadActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ العام.
GlobalThreadScheduled
عدد الاتصالات بخادم HTTP
HTTPConnection
إجمالي عدد الجلسات المخزنة في مجمّع الجلسات لمضيفي HTTP
HTTPConnectionsStored
إجمالي عدد جميع الجلسات: المخزّنة في المجمّع والمستخدَمة حاليًا لمضيفي HTTP
إجمالي اتصالات HTTP
عدد خيوط التنفيذ في تجمع خيوط التنفيذ الخاص بـ HashedDictionary.
HashedDictionaryThreads
عدد سلاسل التنفيذ في مجموعة سلاسل التنفيذ الخاصة بـ HashedDictionary التي تنفّذ مهمة.
HashedDictionaryThreadsActive
عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمع سلاسل التنفيذ الخاص بـ HashedDictionary.
HashedDictionaryThreadsScheduled
حجم ذاكرة التخزين المؤقت لـ Hive بالبايت
HiveFilesCacheBytes
عدد الملفات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت لـ Hive
HiveFilesCacheFiles
حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Hive، بالبايت
HiveMetadataFilesCacheBytes
عدد الملفات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ Hive
HiveMetadataFilesCacheFiles
عدد خيوط التنفيذ لنسخ البيانات بين الأقراص ذات الأنواع المختلفة.
IDiskCopierThreads
عدد خيوط نسخ البيانات بين الأقراص ذات الأنواع المختلفة التي تنفّذ مهمة.
IDiskCopierThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة لنسخ البيانات بين أقراص من أنواع مختلفة.
IDiskCopierThreadsScheduled
عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ للجلب المسبق للإدخال/الإخراج.
IOPrefetchThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجموعة خيوط تنفيذ الجلب المسبق لـ IO التي تشغّل مهمة.
IOPrefetchThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ للجلب المسبق للإدخال/الإخراج.
IOPrefetchThreadsScheduled
عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ IO.
IOThreads
عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ IO التي تنفّذ مهمة.
IOThreadsActive
عدد المهام المدرجة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ IO.
IOThreadsScheduled
عدد عناصر SQE في
IOUringInFlightEvents
io_uring قيد التنفيذ
عدد عناصر SQE في
IOUringPendingEvents
io_uring التي تنتظر إرسالها
عدد الخيوط في مجمع خيوط التنفيذ الخاص بكاتب IO.
IOWriterThreads
عدد الخيوط في مجمّع خيوط الكتابة لـ IO التي تنفّذ مهمة.
IOWriterThreadsActive
عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة ضمن مجمع سلاسل التنفيذ كاتب الإدخال/الإخراج.
IOWriterThreadsScheduled
عدد مؤشرات الترابط في مجمع سلاسل التنفيذ الخاص بـ IcebergCatalog.
IcebergCatalogThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ IcebergCatalog التي تنفّذ مهمة.
IcebergCatalogThreadsActive
عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمع سلاسل التنفيذ IcebergCatalog.
IcebergCatalogThreadsScheduled
عدد عمليات ضغط Iceberg.
IcebergCompactionSnapshots
عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ IcebergCompaction.
خيوط IcebergCompaction
عدد الخيوط في مجمع سلاسل التنفيذ IcebergCompaction التي تنفّذ مهمة.
IcebergCompactionThreadsActive
عدد الوظائف الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ IcebergCompaction.
IcebergCompactionThreadsScheduled
حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg بالبايت
IcebergMetadataFilesCacheBytes
عدد الملفات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg
IcebergMetadataFilesCacheFiles
الحد الأقصى لعدد المهام في مجمع الجدولة الخلفي لجداول Iceberg.
IcebergSchedulePoolSize
عدد المهام في مجمع الجدولة الخلفي لجداول Iceberg.
IcebergSchedulePoolTask
إجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت لعلامات الفهارس الثانوية بالبايت
IndexMarkCacheBytes
إجمالي عدد ملفات العلامات المخزّنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للعلامات الخاصة بالفهارس الثانوية
IndexMarkCacheFiles
الحجم الإجمالي، بالبايت، لذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة للفهارس الثانوية. لا تُحسّن ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة الأداء عادةً، لذا ينبغي تجنبها في معظم الحالات
IndexUncompressedCacheBytes
إجمالي عدد الإدخالات في ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة للفهارس الثانوية. يمثّل كل إدخال كتلة بيانات غير مضغوطة. لا تحسّن ذاكرة التخزين المؤقت غير المضغوطة الأداء عادةً، لذا ينبغي تجنّبها في معظم الحالات
IndexUncompressedCacheCells
عدد الاتصالات الواردة من النسخ المتماثلة الأخرى لجلب الأجزاء
InterserverConnection
يشير إلى ما إذا كان الخادم بصدد التوقف: 0 = لا، 1 = نعم
IsServerShuttingDown
عدد التقسيمات المسندة حاليًا إلى جداول Kafka
KafkaAssignedPartitions
عدد عمليات القراءة الخلفية النشطة حاليًا (التي تُعبّئ طرق العرض المُجسَّدة من Kafka)
KafkaBackgroundReads
عدد مستهلكي Kafka النشطين
مستهلكو Kafka
عدد المستهلكين قيد الاستخدام حاليًا للقراءات المباشرة أو قراءات الخلفية
KafkaConsumersInUse
عدد مستهلكي Kafka النشطين المُعيَّن لهم بعض التقسيمات.
KafkaConsumersWithAssignment
عدد خيوط librdkafka النشطة
KafkaLibrdkafkaThreads
عدد مُنتجي Kafka النشطين الذين تم إنشاؤهم
منتجو Kafka
عدد عمليات الإدراج الجارية حاليًا في Kafka
KafkaWrites
عدد الاتصالات النشطة
KeeperAliveConnections
عدد الطلبات قيد الانتظار
KeeperOutstandingRequests
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الخيوط لعمليات القراءة في خادم Keeper.
KeeperReadThreads
عدد الخيوط النشطة في مجمّع الخيوط لعمليات القراءة في خادم Keeper.
KeeperReadThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع الخيوط لعمليات القراءة على خادم Keeper. مقياس غير ذي معنى، إذ تُجدول مهام القراءة الفعلية في مجمع الخيوط هذا عبر آلية مختلفة.
KeeperReadThreadsScheduled
عدد العُقد المخزّنة حاليًا في Keeper والمُعيَّن لها TTL.
KeeperTTLNodes
عدد الثواني المتبقية من فترة صلاحية الترخيص.
LicenseRemainingSeconds
مهمل. عدد الخيوط في تجمعات الخيوط المحلية. تُستمد الخيوط في تجمعات الخيوط المحلية من تجمع الخيوط العام.
LocalThread
مهمل. عدد الخيوط في مجمّعات الخيوط المحلية التي تنفّذ مهمة.
LocalThreadActive
مهمل. عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمعات الخيوط المحلية.
LocalThreadScheduled
عدد الملفات المفتوحة باستخدام
MMapCacheCells
mmap (المُعيَّنة في الذاكرة). يُستخدم ذلك للاستعلامات التي يكون فيها الإعداد
local_filesystem_read_method مضبوطًا على
mmap. وتُحتفَظ الملفات المفتوحة باستخدام
mmap في ذاكرة التخزين المؤقت لتجنّب عمليات تفريغ TLB المكلفة.
إجمالي أحجام مناطق الملفات المُعيَّنة في الذاكرة.
MMappedFileBytes
إجمالي عدد الملفات المُعيَّنة إلى الذاكرة.
MMappedFiles
إجمالي حجم ذاكرة تخزين العلامات المؤقتة بالبايت
MarkCacheBytes
إجمالي عدد ملفات العلامات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للعلامات
MarkCacheFiles
عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لتحميل العلامات.
MarksLoaderThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجموعة خيوط التنفيذ المخصّصة لتحميل العلامات التي تنفّذ مهمة.
MarksLoaderThreadsActive
عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار ضمن مجمّع خيوط التنفيذ المخصّص لتحميل العلامات.
MarksLoaderThreadsScheduled
الحد الأقصى للرقم التسلسلي المُخصَّص لعُقد القفل المؤقتة من نوع
MaxAllocatedEphemeralLockSequentialNumber
znode في ZooKeeper. ويتأثر هذا بشكل أساسي بأرقام الكتل.
أعلى سجل DDL تمت معالجته بواسطة DDLWorker.
MaxDDLEntryID
أقصى إدخال DDL قام DDLWorker بدفعه إلى ZooKeeper.
MaxPushedDDLEntryID
إجمالي عدد البايتات المخصّصة حاليًا (المعتمدة) لحجوزات الذاكرة
MemoryReservationApproved
إجمالي عدد البايتات في طلبات زيادة حجز الذاكرة المعلّقة
MemoryReservationDemand
إجمالي مقدار الذاكرة (بالبايت) التي خصصها الخادم.
MemoryTracking
إجمالي الذاكرة (بالبايت) التي خصصها الخادم، غير المُصحَّحة بواسطة RSS.
MemoryTrackingUncorrected
عدد عمليات الدمج الخلفية قيد التنفيذ
الدمج
إجمالي البايتات المستخدمة في الكتل المخزنة مؤقتًا في MergeJoin
MergeJoinBlocksCacheBytes
إجمالي عدد الكتل المخزنة مؤقتًا في MergeJoin
MergeJoinBlocksCacheCount
عدد الأجزاء الأصلية المشاركة في عمليات الدمج الجارية في الخلفية
MergeParts
العدد الحالي للإشعارات قيد الإرسال من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر بشأن مجموعة أجزاء البيانات (في جداول MergeTree). يُقاس هذا المقياس من جهة الخادم البعيد.
MergeTreeAllRangesAnnouncementsSent
عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بـ MergeTreeBackgroundExecutor.
MergeTreeBackgroundExecutorThreads
عدد الخيوط في مجمّع خيوط MergeTreeBackgroundExecutor التي تنفّذ مهمة.
MergeTreeBackgroundExecutorThreadsActive
عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمع سلاسل التنفيذ الخاص بـ MergeTreeBackgroundExecutor.
MergeTreeBackgroundExecutorThreadsScheduled
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بـ MergeTreeDataSelectExecutor.
MergeTreeDataSelectExecutorThreads
عدد الخيوط في مجمّع الخيوط MergeTreeDataSelectExecutor التي تنفّذ مهمة.
MergeTreeDataSelectExecutorThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمع خيوط MergeTreeDataSelectExecutor.
MergeTreeDataSelectExecutorThreadsScheduled
عدد سلاسل التنفيذ لأمر ALTER TABLE FETCH PARTITION
MergeTreeFetchPartitionThreads
عدد خيوط التنفيذ المستخدمة لجلب الجزء عبر ALTER TABLE FETCH PARTITION
MergeTreeFetchPartitionThreadsActive
عدد عمليات جلب الأجزاء النشطة أو قيد الانتظار في ALTER TABLE FETCH PARTITION
MergeTreeFetchPartitionThreadsScheduled
عدد الخيوط في مجمّع الخيوط الخاص بتحميل أجزاء البيانات المتقادمة.
MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreads
عدد الخيوط النشطة في مجمّع الخيوط المخصّص لتحميل أجزاء البيانات المتقادمة.
MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreadsActive
عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمّع الخيوط المخصص لتحميل أجزاء البيانات المتقادمة.
MergeTreeOutdatedPartsLoaderThreadsScheduled
عدد خيوط التنفيذ في مجمع خيوط التنفيذ الخاص بمنظف أجزاء MergeTree.
MergeTreePartsCleanerThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بمنظّف أجزاء MergeTree التي تنفّذ مهمة.
خيوط التنفيذ النشطة لمنظّف أجزاء MergeTree
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بمنظّف أجزاء MergeTree.
خيوط منظّف أجزاء MergeTree المجدولة
عدد الخيوط في مجمّع خيوط التنفيذ محمّل أجزاء MergeTree.
MergeTreePartsLoaderThreads
عدد الخيوط في مجمّع خيوط تحميل أجزاء MergeTree التي تنفّذ مهمة.
MergeTreePartsLoaderThreadsActive
عدد المهام النشطة أو الموضوعة في قائمة الانتظار في تجمّع مؤشرات الترابط لمحمّل أجزاء MergeTree.
MergeTreePartsLoaderThreadsScheduled
العدد الحالي لطلبات الاستدعاء العكسي قيد المعالجة من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لجداول MergeTree). يُقاس هذا على جانب الخادم البعيد.
MergeTreeReadTaskRequestsSent
عدد الخيوط المستخدمة لاعتماد اللقطة
MergeTreeSnapshotCommitThreads
عدد سلاسل التنفيذ النشطة المستخدمة لتثبيت اللقطة
MergeTreeSnapshotCommitThreadsActive
عدد سلاسل التنفيذ المجدولة المستخدمة لتثبيت اللقطة
MergeTreeSnapshotCommitThreadsScheduled
عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ المستخدم لقراءة الأعمدة الفرعية في MergeTree.
MergeTreeSubcolumnsReaderThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجموعة الخيوط المستخدَمة لقراءة الأعمدة الفرعية في MergeTree والتي تنفّذ مهمة.
MergeTreeSubcolumnsReaderThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع خيوط التنفيذ المستخدم لقراءة الأعمدة الفرعية في MergeTree.
MergeTreeSubcolumnsReaderThreadsScheduled
عدد مؤشرات الترابط في مجمّع الخيوط المخصّص لتحميل أجزاء البيانات غير المتوقعة.
MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreads
عدد مؤشرات الترابط النشطة في مجمّع الخيوط المخصّص لتحميل أجزاء البيانات غير المتوقعة.
MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreadsActive
عدد الوظائف قيد الانتظار أو النشطة في مجمع الخيوط لتحميل أجزاء البيانات غير المتوقعة.
MergeTreeUnexpectedPartsLoaderThreadsScheduled
إجمالي حجم الذاكرة (بالبايت) التي تخصّصها المهام التي تعمل في الخلفية (عمليات الدمج وعمليات التعديل).
MergesMutationsMemoryTracking
عدد الكائنات في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية الخاصة بالقرص.
MetadataFromKeeperCacheObjects
عدد عمليات النقل التي تُنفَّذ حاليًا
النقل
عدد اتصالات العملاء باستخدام بروتوكول MySQL
MySQLConnection
عدد named collections
NamedCollection
عدد الخيوط التي تستقبل البيانات من الشبكة. لا يشمل ذلك سوى تفاعلات الشبكة المرتبطة بـ ClickHouse، دون تلك الخاصة بمكتبات الطرف الثالث.
NetworkReceive
عدد سلاسل التنفيذ التي ترسل البيانات عبر الشبكة. يقتصر ذلك على التفاعلات الشبكية المرتبطة بـ ClickHouse فقط، ولا يشمل ما تنتجه مكتبات الطرف الثالث.
NetworkSend
عدد سلاسل التنفيذ في مجمّع سلاسل التنفيذ AzureObjectStorage.
ObjectStorageAzureThreads
عدد الخيوط في مجمّع خيوط AzureObjectStorage التي تنفّذ مهمة.
ObjectStorageAzureThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو قيد التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ لـ AzureObjectStorage.
ObjectStorageAzureThreadsScheduled
حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية الخاصة بـ ObjectStorageQueue، بالبايت.
ObjectStorageQueueMetadataCacheSizeBytes
حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية الخاصة بـ ObjectStorageQueue، محسوبًا بعدد العناصر.
ObjectStorageQueueMetadataCacheSizeElements
عدد الخوادم المسجّلة في StorageS3(Azure)Queue
ObjectStorageQueueRegisteredServers
عدد سلاسل التنفيذ في مجمع إيقاف تشغيل قائمة انتظار تخزين الكائنات.
ObjectStorageQueueShutdownThreads
عدد خيوط التنفيذ التي تُشغِّل مهمة في مجمّع إيقاف تشغيل قائمة انتظار تخزين الكائنات.
ObjectStorageQueueShutdownThreadsActive
عدد وحدات العمل النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار ضمن مجمّع إيقاف تشغيل قائمة انتظار تخزين الكائنات.
ObjectStorageQueueShutdownThreadsScheduled
عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ S3ObjectStorage.
ObjectStorageS3Threads
عدد مؤشرات الترابط في مجمّع مؤشرات الترابط S3ObjectStorage التي تنفّذ مهمة.
ObjectStorageS3ThreadsActive
عدد وحدات العمل قيد الانتظار أو النشطة في مجموعة مؤشرات الترابط S3ObjectStorage.
ObjectStorageS3ThreadsScheduled
عدد الملفات المفتوحة للقراءة
OpenFileForRead
عدد الملفات المفتوحة للكتابة
OpenFileForWrite
عدد الخيوط في مجمّع الخيوط المخصّص لتحميل أجزاء البيانات المتقادمة.
OutdatedPartsLoadingThreads
عدد الخيوط النشطة في مجمّع الخيوط المسؤول عن تحميل أجزاء البيانات المتقادمة.
OutdatedPartsLoadingThreadsActive
عدد المهام النشطة أو المدرجة في قائمة الانتظار في مجمّع الخيوط المسؤول عن تحميل أجزاء البيانات المتقادمة.
OutdatedPartsLoadingThreadsScheduled
الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم، بالبايت
PageCacheBytes
إجمالي عدد العناصر في الذاكرة المخبأة للصفحات في فضاء المستخدم
PageCacheCells
عدد سلاسل التنفيذ في جميع مثيلات ParallelCompressedWriteBuffer — تتولى سلاسل التنفيذ هذه الضغط والكتابة بالتوازي
ParallelCompressedWriteBufferThreads
عدد سلاسل التنفيذ في جميع مثيلات ParallelCompressedWriteBuffer التي تنتظر حاليًا إتاحة المخزن المؤقت للكتابة
ParallelCompressedWriteBufferWait
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع خيوط التنفيذ ParallelFormattingOutputFormatThreads.
ParallelFormattingOutputFormatThreads
عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ ParallelFormattingOutputFormatThreads التي تنفّذ مهمة.
ParallelFormattingOutputFormatThreadsActive
عدد المهام النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في مجمع خيوط المعالجة ParallelFormattingOutputFormatThreads.
ParallelFormattingOutputFormatThreadsScheduled
عدد سلاسل التنفيذ النشطة في مجمّع سلاسل التنفيذ المخصّص لمعالجة استعلامات PARALLEL WITH.
ParallelWithQueryActiveThreads
عدد المهام المصطفّة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع الخيوط المخصّص لمعالجة استعلامات PARALLEL WITH.
ParallelWithQueryScheduledThreads
عدد الخيوط في
ParallelWithQueryThreads
threadpool المخصّصة لمعالجة استعلامات PARALLEL WITH.
عدد مؤشرات الترابط في مجمّع خيوط التنفيذ الخاصة بـ ParquetBlockOutputFormat.
ParquetEncoderThreads
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الخيوط لـ ParquetBlockOutputFormat التي تنفّذ مهمة.
ParquetEncoderThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجمّع الخيوط الخاص بـ ParquetBlockOutputFormat.
ParquetEncoderThreadsScheduled
حجم ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لملفات Parquet بالبايت
ParquetMetadataCacheBytes
عدد الملفات المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية لـ Parquet
ParquetMetadataCacheFiles
عدد عمليات الـ mutation (ALTER DELETE/UPDATE)
PartMutation
جزء بيانات نشط، يُستخدم في استعلامات SELECT الحالية واللاحقة.
PartsActive
تم إهماله. راجع PartsActive.
PartsCommitted
الأجزاء بالتنسيق المتراص.
PartsCompact
تم نقل جزء البيانات إلى قرص آخر، ويجب حذفه ضمن المُخرِّب الخاص به.
PartsDeleteOnDestroy
جزء بيانات غير نشط له عدّاد مراجع identity، ويجري حذفه حاليًا بواسطة المنظِّف.
PartsDeleting
جزء بيانات غير نشط، لكنه قد يُستخدَم فقط بواسطة استعلامات SELECT الحالية، ويمكن حذفه بعد انتهاء استعلامات SELECT.
PartsOutdated
يوجد الجزء في data_parts، لكنه لا يُستخدم في استعلامات SELECT.
PartsPreActive
مُهمل. راجع PartsPreActive.
PartsPreCommitted
الجزء قيد الإنشاء الآن، وهو غير موجود في قائمة data_parts.
PartsTemporary
الأجزاء ذات التنسيق الواسع.
الأجزاء ذات التنسيق الواسع
عدد عمليات الإدراج غير المتزامنة التي تنتظر التفريغ.
PendingAsyncInsert
حجم ذاكرة التخزين المؤقت، بالبايت، للمضلعات الثابتة المُعالجة مسبقًا الخاصة بالدالة
PointInPolygonCacheBytes
pointInPolygon
عدد المضلعات الثابتة التي جرت معالجتها مسبقًا في ذاكرة التخزين المؤقت للدالة
PointInPolygonCacheCells
pointInPolygon
الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت، بالبايت، للمضلعات الثابتة المُعالجة مسبقًا للدالة
PointInPolygonCacheSizeLimit
pointInPolygon (القيمة المطبَّقة لإعداد الخادم
point_in_polygon_cache_size)
عدد مؤشرات الترابط في مجمّع مؤشرات الترابط لقواميس المضلعات.
PolygonDictionaryThreads
عدد الخيوط النشطة في مجمع الخيوط الخاص بقواميس المضلعات.
PolygonDictionaryThreadsActive
عدد المهام قيد الانتظار أو النشطة في مجمّع الخيوط لقواميس المضلعات.
PolygonDictionaryThreadsScheduled
عدد اتصالات العملاء باستخدام بروتوكول PostgreSQL
PostgreSQLConnection
إجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي بالبايت. تحتفظ بفهارس المفتاح الأساسي التي تُحمَّل عند الطلب عندما تكون القيمتان
primary_key_lazy_load=1 و
use_primary_key_cache=1. توجد التخصيصات في ساحة jemalloc المخصّصة لذاكرة التخزين المؤقت (
jemalloc.cache_arena.*). لا يتداخل هذا المقياس مطلقًا مع
system.parts.primary_key_bytes_in_memory[_allocated] — إذ يكون فهرس الجزء إما في ذاكرة التخزين المؤقت هذه (ويُحتسب هنا) أو في الجزء نفسه (ويُحتسب هناك)، وليس في كليهما أبدًا. للحصول على إجمالي ذاكرة الفهرس الأساسي عبر جميع الأجزاء، اجمع القيمتين.
العدد الإجمالي لملفات الفهرس المخزنة مؤقتًا في ذاكرة التخزين المؤقت للفهرس الأساسي
PrimaryIndexCacheFiles
عدد الاستعلامات قيد التنفيذ
الاستعلام
الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات بالبايت
QueryCacheBytes
إجمالي عدد العناصر في ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات
QueryCacheEntries
إجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت لشروط الاستعلام بالبايت
QueryConditionCacheBytes
إجمالي عدد العناصر في ذاكرة التخزين المؤقت لشروط الاستعلام
QueryConditionCacheEntries
عدد الاستعلامات غير الداخلية قيد التنفيذ (الاستعلامات التي يبدأها المستخدمون، باستثناء الاستعلامات الداخلية الصادرة من ClickHouse)
QueryNonInternal
عدد خيوط التنفيذ في مجمّع الخيوط الخاص بـ PipelineExecutor.
QueryPipelineExecutorThreads
عدد الخيوط في مجمّع الخيوط لـ PipelineExecutor التي تنفّذ مهمة.
QueryPipelineExecutorThreadsActive
عدد المهام الموجودة في قائمة الانتظار أو النشطة في مجموعة خيوط التنفيذ الخاصة بـ PipelineExecutor.
QueryPipelineExecutorThreadsScheduled
عدد المهام قيد التشغيل التي أُوقِفت مؤقتًا وتنتظر بسبب إعداد ‘priority’.
QueryPreempted
عدد خيوط تنفيذ معالجة الاستعلام
QueryThread
عدد خيوط التنفيذ التي تحتفظ بقفل قراءة في RWLock الخاص بالجدول.
RWLockActiveReaders
عدد خيوط التنفيذ التي تحتفظ بقفل الكتابة في RWLock الخاص بالجدول.
RWLockActiveWriters
عدد الخيوط التي تنتظر الحصول على قفل القراءة RWLock لجدول.
RWLockWaitingReaders
عدد خيوط التنفيذ التي تنتظر الحصول على إذن الكتابة على قفل RWLock الخاص بجدول.
RWLockWaitingWriters
عدد استدعاءات النظام للقراءة (read و pread و io_getevents وغيرها) أثناء التنفيذ
القراءة
العدد الحالي لطلبات الاستدعاء العكسي قيد المعالجة، والمرسلة من الخادم البعيد إلى الخادم المُبادِر لاختيار مهمة القراءة (لدالة الجدول s3Cluster وما شابهها). يُقاس ذلك من جهة الخادم البعيد.
ReadTaskRequestsSent
عدد مثيلات ReaderExecutor العاملة حاليًا.
ReaderExecutorActive
عدد البايتات المحتفَظ بها حاليًا في مخازن السلسلة المؤقتة النشطة لـ ReaderExecutor (OwnedChainedBuffer) — أي ذاكرة القراءة الحية قيد المعالجة، وليست إجماليًا تراكميًا.