keeper_response_time_ms_bucket وقت استجابة Keeper، بالمللي ثانية.

keeper_client_queue_duration_milliseconds_bucket الوقت الذي تقضيه الطلبات في انتظار إدراجها في قائمة الانتظار والبقاء فيها قبل أن يعالجها عميل Keeper، بالمللي ثانية.

keeper_receive_request_time_milliseconds_bucket الوقت اللازم لاستقبال طلب من العميل وتحليله في معالج TCP الخاص بـ Keeper، بالمللي ثانية.

keeper_dispatcher_requests_queue_time_milliseconds_bucket الوقت الذي يقضيه الطلب في قائمة انتظار طلبات الموزّع في Keeper، بالمللي ثانية.

keeper_write_pre_commit_time_milliseconds_bucket الوقت اللازم للمعالجة المسبقة لطلب كتابة قبل Raft commit، بالمللي ثانية.

keeper_write_commit_time_milliseconds_bucket الوقت اللازم لمعالجة طلب كتابة بعد Raft commit، بالمللي ثانية.

keeper_dispatcher_responses_queue_time_milliseconds_bucket الوقت الذي تقضيه الاستجابة في قائمة انتظار استجابات الموزّع في Keeper، بالمللي ثانية.

keeper_send_response_time_milliseconds_bucket الوقت اللازم لإرسال استجابة إلى العميل في معالج TCP الخاص بـ Keeper (ويشمل الانتظار في قائمة الانتظار والكتابة إلى socket)، بالمللي ثانية.

keeper_read_wait_for_write_time_milliseconds_bucket الوقت الذي ينتظره طلب القراءة حتى يكتمل طلب الكتابة الذي يعتمد عليه، بالمللي ثانية.

keeper_read_process_time_milliseconds_bucket الوقت اللازم لمعالجة طلب قراءة في Keeper، بالمللي ثانية.

keeper_batch_size_elements_bucket حجم الدفعة المرسلة إلى Raft، بالعناصر.

keeper_batch_size_bytes_bucket حجم الدفعة المرسلة إلى Raft، بالبايت.

filesystem_cache_evicted_segment_hits_bucket توزيع عدد إصابات ذاكرة التخزين المؤقت لمقاطع الملفات عند إزالتها من ذاكرة التخزين المؤقت، موسوم باسم ذاكرة التخزين المؤقت.

filesystem_cache_evicted_segment_size_bytes_bucket توزيع أحجام مقاطع الملفات المُزالة من ذاكرة التخزين المؤقت بالبايت، موسوم باسم ذاكرة التخزين المؤقت.

filesystem_cache_evicted_segment_hits_by_user_bucket توزيع عدد إصابات ذاكرة التخزين المؤقت لمقاطع الملفات المُزالة من ذاكرة التخزين المؤقت، موسوم باسم ذاكرة التخزين المؤقت ومعرّف المستخدم.