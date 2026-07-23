Skip to main content
الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يحتوي هذا الجدول على مقاييس مدرج تكراري يمكن حسابها فورًا وتصديرها بتنسيق Prometheus. وهو محدَّث دائمًا. ويحل محل system.latency_log المتقادِم.

الأعمدة

  • metric (String) — اسم المقياس.
  • value (Float64) — قيمة المقياس.
  • description (String) — وصف المقياس.
  • labels (Map(String, String)) — وسوم المقياس.
الأسماء المستعارة:
  • name — اسم مستعار لـ metric.

مثال

يمكنك استخدام استعلام مثل هذا لتصدير جميع مقاييس المدرج التكراري بتنسيق Prometheus.

أوصاف المقاييس

انظر أيضًا

  • system.asynchronous_metrics — يحتوي على مقاييس تُحتسب دوريًا.
  • system.events — يحتوي على عدد من الأحداث التي حدثت.
  • system.metric_log — يحتوي على سجلٍّ لقيم المقاييس من الجدولين system.metrics وsystem.events.
  • المراقبة — المفاهيم الأساسية لمراقبة ClickHouse.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦