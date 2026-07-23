الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي هذا الجدول على مقاييس مدرج تكراري يمكن حسابها فورًا وتصديرها بتنسيق Prometheus. وهو محدَّث دائمًا. ويحل محل
الوصف
system.latency_log المتقادِم.
الأعمدة
metric(String) — اسم المقياس.
value(Float64) — قيمة المقياس.
description(String) — وصف المقياس.
labels(Map(String, String)) — وسوم المقياس.
name— اسم مستعار لـ
metric.
يمكنك استخدام استعلام مثل هذا لتصدير جميع مقاييس المدرج التكراري بتنسيق Prometheus.
مثال
SELECT
metric AS name,
toFloat64(value) AS value,
description AS help,
labels,
'histogram' AS type
FROM system.histogram_metrics
FORMAT Prometheus
أوصاف المقاييس
|المقياس
|الوصف
keeper_response_time_ms_bucket
|وقت استجابة Keeper، بالمللي ثانية.
keeper_client_queue_duration_milliseconds_bucket
|الوقت الذي تقضيه الطلبات في انتظار إدراجها في قائمة الانتظار والبقاء فيها قبل أن يعالجها عميل Keeper، بالمللي ثانية.
keeper_receive_request_time_milliseconds_bucket
|الوقت اللازم لاستقبال طلب من العميل وتحليله في معالج TCP الخاص بـ Keeper، بالمللي ثانية.
keeper_dispatcher_requests_queue_time_milliseconds_bucket
|الوقت الذي يقضيه الطلب في قائمة انتظار طلبات الموزّع في Keeper، بالمللي ثانية.
keeper_write_pre_commit_time_milliseconds_bucket
|الوقت اللازم للمعالجة المسبقة لطلب كتابة قبل Raft commit، بالمللي ثانية.
keeper_write_commit_time_milliseconds_bucket
|الوقت اللازم لمعالجة طلب كتابة بعد Raft commit، بالمللي ثانية.
keeper_dispatcher_responses_queue_time_milliseconds_bucket
|الوقت الذي تقضيه الاستجابة في قائمة انتظار استجابات الموزّع في Keeper، بالمللي ثانية.
keeper_send_response_time_milliseconds_bucket
|الوقت اللازم لإرسال استجابة إلى العميل في معالج TCP الخاص بـ Keeper (ويشمل الانتظار في قائمة الانتظار والكتابة إلى socket)، بالمللي ثانية.
keeper_read_wait_for_write_time_milliseconds_bucket
|الوقت الذي ينتظره طلب القراءة حتى يكتمل طلب الكتابة الذي يعتمد عليه، بالمللي ثانية.
keeper_read_process_time_milliseconds_bucket
|الوقت اللازم لمعالجة طلب قراءة في Keeper، بالمللي ثانية.
keeper_batch_size_elements_bucket
|حجم الدفعة المرسلة إلى Raft، بالعناصر.
keeper_batch_size_bytes_bucket
|حجم الدفعة المرسلة إلى Raft، بالبايت.
filesystem_cache_evicted_segment_hits_bucket
|توزيع عدد إصابات ذاكرة التخزين المؤقت لمقاطع الملفات عند إزالتها من ذاكرة التخزين المؤقت، موسوم باسم ذاكرة التخزين المؤقت.
filesystem_cache_evicted_segment_size_bytes_bucket
|توزيع أحجام مقاطع الملفات المُزالة من ذاكرة التخزين المؤقت بالبايت، موسوم باسم ذاكرة التخزين المؤقت.
filesystem_cache_evicted_segment_hits_by_user_bucket
|توزيع عدد إصابات ذاكرة التخزين المؤقت لمقاطع الملفات المُزالة من ذاكرة التخزين المؤقت، موسوم باسم ذاكرة التخزين المؤقت ومعرّف المستخدم.
filesystem_cache_evicted_segment_size_bytes_by_user_bucket
|توزيع أحجام مقاطع الملفات المُزالة من ذاكرة التخزين المؤقت بالبايت، موسوم باسم ذاكرة التخزين المؤقت ومعرّف المستخدم.
انظر أيضًا
- system.asynchronous_metrics — يحتوي على مقاييس تُحتسب دوريًا.
- system.events — يحتوي على عدد من الأحداث التي حدثت.
- system.metric_log — يحتوي على سجلٍّ لقيم المقاييس من الجدولين
system.metricsو
system.events.
- المراقبة — المفاهيم الأساسية لمراقبة ClickHouse.