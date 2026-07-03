يحتوي على معلومات حول الجداول التي نُفِّذ عليها الأمر DROP TABLE ولكن لم تُجرَ لها بعدُ عملية تنظيف البيانات.
الوصف
الأعمدة
index(UInt32) — الفهرس في طابور
marked_dropped_tables.
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
uuid(UUID) — معرّف UUID للجدول.
engine(String) — اسم محرك الجدول.
metadata_dropped_path(String) — مسار ملف البيانات الوصفية الخاص بالجدول في الدليل
metadata_dropped.
table_dropped_time(DateTime) — الوقت المحدد للمحاولة التالية لإزالة بيانات الجدول. وعادةً ما يكون هذا الوقت هو وقت حذف الجدول مضافًا إليه
database_atomic_delay_before_drop_table_sec.
يوضح المثال التالي كيفية الحصول على معلومات عن
مثال
dropped_tables.
SELECT *
FROM system.dropped_tables\G
Row 1:
──────
index: 0
database: default
table: test
uuid: 03141bb2-e97a-4d7c-a172-95cc066bb3bd
engine: MergeTree
metadata_dropped_path: /data/ClickHouse/build/programs/data/metadata_dropped/default.test.03141bb2-e97a-4d7c-a172-95cc066bb3bd.sql
table_dropped_time: 2023-03-16 23:43:31