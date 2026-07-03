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الوصف

يحتوي على معلومات حول الجداول التي نُفِّذ عليها الأمر DROP TABLE ولكن لم تُجرَ لها بعدُ عملية تنظيف البيانات.

الأعمدة

  • index (UInt32) — الفهرس في طابور marked&#95;dropped&#95;tables.
  • database (String) — اسم قاعدة البيانات.
  • table (String) — اسم الجدول.
  • uuid (UUID) — معرّف UUID للجدول.
  • engine (String) — اسم محرك الجدول.
  • metadata_dropped_path (String) — مسار ملف البيانات الوصفية الخاص بالجدول في الدليل metadata&#95;dropped.
  • table_dropped_time (DateTime) — الوقت المحدد للمحاولة التالية لإزالة بيانات الجدول. وعادةً ما يكون هذا الوقت هو وقت حذف الجدول مضافًا إليه database_atomic_delay_before_drop_table_sec.

مثال

يوضح المثال التالي كيفية الحصول على معلومات عن dropped_tables.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦