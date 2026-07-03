hostname(LowCardinality(String)) — اسم المضيف
event_date(Date) — تاريخ الحدث
event_time(DateTime) — وقت الحدث
query_id(String) — معرّف الاستعلام
source_file_path(String) — مسار مقطع الملف في نظام الملفات
file_segment_range(Tuple(UInt64, UInt64)) — نطاق مقطع الملف
total_requested_range(Tuple(UInt64, UInt64)) — نطاق القراءة الكامل
key(String) — مفتاح مقطع الملف
offset(UInt64) — إزاحة مقطع الملف
size(UInt64) — حجم القراءة
read_type(String) — نوع القراءة: READ_FROM_CACHE, READ_FROM_FS_AND_DOWNLOADED_TO_CACHE, READ_FROM_FS_BYPASSING_CACHE
read_from_cache_attempted(UInt8) — ما إذا جرت محاولة القراءة من التخزين المؤقت
read_buffer_id(String) — معرّف مخزن القراءة المؤقت للتنفيذ الداخلي
user_id(String) — معرّف المستخدم الذي أنشأ مقطع الملف
system.filesystem_cache_log
يحتوي على سجل بجميع الأحداث المتعلقة بذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات للكائنات الموجودة على نظام ملفات بعيد. من الآمن تنفيذ TRUNCATE لهذا الجدول أو إسقاطه في أي وقت.
يحتوي على سجل بجميع الأحداث المتعلقة بذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات للكائنات الموجودة على نظام ملفات بعيد. من الآمن تنفيذ TRUNCATE لهذا الجدول أو إسقاطه في أي وقت. الأعمدة:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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