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يحتوي على سجل بجميع الأحداث المتعلقة بذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات للكائنات الموجودة على نظام ملفات بعيد. من الآمن تنفيذ TRUNCATE لهذا الجدول أو إسقاطه في أي وقت. الأعمدة:
  • hostname (LowCardinality(String)) — اسم المضيف
  • event_date (Date) — تاريخ الحدث
  • event_time (DateTime) — وقت الحدث
  • query_id (String) — معرّف الاستعلام
  • source_file_path (String) — مسار مقطع الملف في نظام الملفات
  • file_segment_range (Tuple(UInt64, UInt64)) — نطاق مقطع الملف
  • total_requested_range (Tuple(UInt64, UInt64)) — نطاق القراءة الكامل
  • key (String) — مفتاح مقطع الملف
  • offset (UInt64) — إزاحة مقطع الملف
  • size (UInt64) — حجم القراءة
  • read_type (String) — نوع القراءة: READ_FROM_CACHE, READ_FROM_FS_AND_DOWNLOADED_TO_CACHE, READ_FROM_FS_BYPASSING_CACHE
  • read_from_cache_attempted (UInt8) — ما إذا جرت محاولة القراءة من التخزين المؤقت
  • read_buffer_id (String) — معرّف مخزن القراءة المؤقت للتنفيذ الداخلي
  • user_id (String) — معرّف المستخدم الذي أنشأ مقطع الملف
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦