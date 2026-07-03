يحتوي على سجل بجميع الأحداث المتعلقة بذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات للكائنات الموجودة على نظام ملفات بعيد. من الآمن تنفيذ TRUNCATE لهذا الجدول أو إسقاطه في أي وقت.