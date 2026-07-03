الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي على معلومات عن جميع أحداث تسجيل الدخول وتسجيل الخروج الناجحة والفاشلة.
الوصف
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
type(Enum8(‘LoginFailure’ = 0, ‘LoginSuccess’ = 1, ‘Logout’ = 2)) — نتيجة تسجيل الدخول/الخروج. القيم الممكنة: LoginFailure — خطأ في تسجيل الدخول. LoginSuccess — تم تسجيل الدخول بنجاح. Logout — تسجيل الخروج من النظام.
auth_id(UUID) — معرّف المصادقة، وهو UUID يُنشأ تلقائيًا في كل مرة يسجّل فيها المستخدم الدخول.
session_id(String) — معرّف الجلسة الذي يمرّره العميل عبر واجهة HTTP.
event_date(Date) — تاريخ تسجيل الدخول/الخروج.
event_time(DateTime) — وقت تسجيل الدخول/الخروج.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — وقت بدء تسجيل الدخول/الخروج بدقة الميكروثانية.
user(Nullable(String)) — اسم المستخدم.
auth_type(Nullable(Enum8(‘NO_PASSWORD’ = 0, ‘PLAINTEXT_PASSWORD’ = 1, ‘SHA256_PASSWORD’ = 2, ‘DOUBLE_SHA1_PASSWORD’ = 3, ‘LDAP’ = 4, ‘KERBEROS’ = 5, ‘SSL_CERTIFICATE’ = 6, ‘BCRYPT_PASSWORD’ = 7, ‘SSH_KEY’ = 8, ‘HTTP’ = 9, ‘JWT’ = 10, ‘SCRAM_SHA256_PASSWORD’ = 11, ‘NO_AUTHENTICATION’ = 12))) — نوع المصادقة.
profiles(Array(LowCardinality(String))) — قائمة ملفات التعريف المعيّنة لجميع الأدوار و/أو المستخدمين.
roles(Array(LowCardinality(String))) — قائمة الأدوار التي يُطبَّق عليها ملف التعريف.
settings(Array(Tuple(LowCardinality(String), String))) — الإعدادات التي جرى تغييرها عند تسجيل دخول العميل أو خروجه.
client_address(IPv6) — عنوان IP الذي استُخدم لتسجيل الدخول/الخروج.
client_port(UInt16) — منفذ العميل الذي استُخدم لتسجيل الدخول/الخروج.
interface(Enum8(‘TCP’ = 1, ‘HTTP’ = 2, ‘gRPC’ = 3, ‘MySQL’ = 4, ‘PostgreSQL’ = 5, ‘Local’ = 6, ‘TCP_Interserver’ = 7, ‘Prometheus’ = 8, ‘Background’ = 9)) — الواجهة التي بدأ منها تسجيل الدخول.
client_hostname(String) — اسم مضيف جهاز العميل الذي يعمل عليه
clickhouse-clientأو عميل TCP آخر.
client_name(String) — اسم
clickhouse-clientأو عميل TCP آخر.
client_revision(UInt32) — رقم مراجعة
clickhouse-clientأو عميل TCP آخر.
client_version_major(UInt32) — الإصدار الرئيسي لـ
clickhouse-clientأو لعميل TCP آخر.
client_version_minor(UInt32) — الإصدار الثانوي لـ
clickhouse-clientأو لعميل TCP آخر.
client_version_patch(UInt32) — مكوّن التصحيح في إصدار
clickhouse-clientأو عميل TCP آخر.
failure_reason(String) — رسالة الاستثناء التي تتضمن سبب فشل تسجيل الدخول/الخروج.
certificate_subjects(Array(LowCardinality(String))) — قائمة الموضوعات (الاسم الشائع وSubject Alternative Names) في شهادة عميل TLS المقدَّمة عبر الاتصال، بالصيغة ‘CN:…’ / ‘SAN:…’. تكون فارغة إذا لم تُقدَّم أي شهادة.
certificate_serial(LowCardinality(String)) — الرقم التسلسلي لشهادة عميل TLS. تكون فارغة إذا لم تُقدَّم أي شهادة.
certificate_issuer(LowCardinality(String)) — الجهة المُصدِرة لشهادة عميل TLS. تكون فارغة إذا لم تُقدَّم أي شهادة.
certificate_not_before(Nullable(DateTime64)) — الوقت الذي تبدأ منه صلاحية شهادة عميل TLS. تكون NULL إذا لم تُقدَّم أي شهادة.
certificate_not_after(Nullable(DateTime64)) — الوقت الذي تنتهي بعده صلاحية شهادة عميل TLS. تكون NULL إذا لم تُقدَّم أي شهادة.
مثال
Query
SELECT * FROM system.session_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
type: LoginSuccess
auth_id: 45e6bd83-b4aa-4a23-85e6-bd83b4aa1a23
session_id:
event_date: 2021-10-14
event_time: 2021-10-14 20:33:52
event_time_microseconds: 2021-10-14 20:33:52.104247
user: default
auth_type: PLAINTEXT_PASSWORD
profiles: ['default']
roles: []
settings: [('load_balancing','random'),('max_memory_usage','10000000000')]
client_address: ::ffff:127.0.0.1
client_port: 38490
interface: TCP
client_hostname:
client_name: ClickHouse client
client_revision: 54449
client_version_major: 21
client_version_minor: 10
client_version_patch: 0
failure_reason:
certificate_subjects: []
certificate_serial:
certificate_issuer:
certificate_not_before: ᴺᵁᴸᴸ
certificate_not_after: ᴺᵁᴸᴸ