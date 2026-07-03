Skip to main content
الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يحتوي على معلومات عن جميع أحداث تسجيل الدخول وتسجيل الخروج الناجحة والفاشلة.

الأعمدة

مثال

Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦