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الوصف

يتضمن معلومات حول قواعد البيانات المتاحة للمستخدم الحالي.

الأعمدة

  • name (String) — اسم قاعدة البيانات.
  • engine (String) — محرك قاعدة البيانات.
  • data_path (String) — مسار البيانات.
  • metadata_path (String) — مسار البيانات الوصفية.
  • uuid (UUID) — UUID لقاعدة البيانات.
  • engine_full (String) — معلمات محرك قاعدة البيانات.
  • comment (String) — تعليق قاعدة البيانات.
  • is_external (UInt8) — قاعدة البيانات خارجية (أي PostgreSQL/DataLakeCatalog).
يُستخدم العمود name في هذا الجدول النظامي لتنفيذ الاستعلام SHOW DATABASES.

مثال

أنشئ قاعدة بيانات.
Query
اعرض جميع قواعد البيانات المتاحة للمستخدم.
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦