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الوصف

يتضمن معلومات عن أحمال العمل الموجودة على الخادم المحلي. يحتوي الجدول على صف لكل حمل عمل.

الأعمدة

  • name (String) — اسم حمل العمل.
  • parent (String) — اسم حمل العمل الأب.
  • create_query (String) — استعلام CREATE الخاص بحمل العمل.

مثال

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦