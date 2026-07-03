يتضمن معلومات عن أحمال العمل الموجودة على الخادم المحلي. يحتوي الجدول على صف لكل حمل عمل.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم حمل العمل.
parent(String) — اسم حمل العمل الأب.
create_query(String) — استعلام CREATE الخاص بحمل العمل.
مثال
SELECT *
FROM system.workloads
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
name: production
parent: all
create_query: CREATE WORKLOAD production IN `all` SETTINGS weight = 9
Row 2:
──────
name: development
parent: all
create_query: CREATE WORKLOAD development IN `all`
Row 3:
──────
name: all
parent:
create_query: CREATE WORKLOAD `all`