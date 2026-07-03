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الوصف

يحتوي على معلومات لاستبطان الملف التنفيذي clickhouse. ويتطلب الوصول إليه امتياز استبطان. لا يفيد هذا الجدول إلا خبراء C++ ومهندسي ClickHouse.

الأعمدة

  • symbol (String) — اسم الرمز في الملف التنفيذي. يكون بصيغة مُشوَّهة. يمكنك تطبيق ‎demangle(symbol)‎ للحصول على اسم قابل للقراءة.
  • address_begin (UInt64) — عنوان بداية الرمز في الملف التنفيذي.
  • address_end (UInt64) — عنوان نهاية الرمز في الملف التنفيذي.

مثال

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦