Row 1: ────── symbol: _Z15isClickhouseAppNSt3__117basic_string_viewIcNS_11char_traitsIcEEEERNS_6vectorIPcNS_9allocatorIS5_EEEE symbol_demangled: isClickhouseApp(std::__1::basic_string_view<char, std::__1::char_traits<char>>, std::__1::vector<char*, std::__1::allocator<char*>>&) function_id: 1 address_begin: 219229312 -- 219.23 million address_end: 219231408 -- 219.23 million Row 2: ────── symbol: main symbol_demangled: main function_id: 2 address_begin: 219231872 -- 219.23 million address_end: 219233485 -- 219.23 million Row 3: ────── symbol: _ZN12_GLOBAL__N_19printHelpEiPPc symbol_demangled: (anonymous namespace)::printHelp(int, char**) function_id: 3 address_begin: 219233536 -- 219.23 million address_end: 219233902 -- 219.23 million Row 4: ────── symbol: _ZNSt3__110filesystem4pathC2B8se210105IPcvEERKT_NS1_6formatE symbol_demangled: std::__1::filesystem::path::path[abi:se210105]<char*, void>(char* const&, std::__1::filesystem::path::format) function_id: 4 address_begin: 219234496 -- 219.23 million address_end: 219234620 -- 219.23 million Row 5: ────── symbol: _ZNSt3__113unordered_setINS_17basic_string_viewIcNS_11char_traitsIcEEEENS_4hashIS4_EENS_8equal_toIS4_EENS_9allocatorIS4_EEEC2ESt16initializer_listIS4_E symbol_demangled: std::__1::unordered_set<std::__1::basic_string_view<char, std::__1::char_traits<char>>, std::__1::hash<std::__1::basic_string_view<char, std::__1::char_traits<char>>>, std::__1::equal_to<std::__1::basic_string_view<char, std::__1::char_traits<char>>>, std::__1::allocator<std::__1::basic_string_view<char, std::__1::char_traits<char>>>>::unordered_set(std::initializer_list<std::__1::basic_string_view<char, std::__1::char_traits<char>>>) function_id: 5 address_begin: 219235584 -- 219.24 million address_end: 219235708 -- 219.24 million