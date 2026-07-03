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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يعرض جميع مُقسِّمات الرموز المتاحة. يمكن استخدام هذه الأدوات في الدوال tokens، وhasAllTokens، وhasAnyTokens، وفي الفهرس النصي.

الأعمدة

  • name (String) — اسم مُقسِّم الرموز

مثال

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦