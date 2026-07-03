جدول نظامي يحتوي على معلومات عن المهام الحديثة غير المتزامنة وحالتها (مثل الجداول التي تكون قيد التحميل). يحتوي الجدول على صف لكل مهمة.

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

يتضمن معلومات عن أحدث المهام غير المتزامنة وحالتها (مثل مهام تحميل الجداول). يحتوي الجدول على صف لكل مهمة. توجد أداة لعرض المعلومات الواردة في هذا الجدول بصريًا: utils/async_loader_graph .

قد تكون المهمة المعلّقة في إحدى الحالات التالية:

is_executing ( UInt8 ) - تُنفَّذ المهمة حاليًا بواسطة عامل.

( ) - تُنفَّذ المهمة حاليًا بواسطة عامل. is_blocked ( UInt8 ) - تنتظر المهمة اكتمال تبعياتها.

( ) - تنتظر المهمة اكتمال تبعياتها. is_ready ( UInt8 ) - المهمة جاهزة للتنفيذ وتنتظر عاملًا.

( ) - المهمة جاهزة للتنفيذ وتنتظر عاملًا. elapsed ( Float64 ) - عدد الثواني المنقضية منذ بدء التنفيذ. تكون القيمة صفرًا إذا لم تكن المهمة قد بدأت. وتمثل إجمالي وقت التنفيذ إذا كانت المهمة قد انتهت.

ترتبط كل مهمة بـ pool خاص بها وتبدأ في هذا pool . لكل pool أولوية ثابتة وحدّ أقصى متغيّر لعدد workers . تُشغَّل أولًا المهام ذات الأولوية الأعلى (أي ذات القيمة الأقل لـ priority ). لا تبدأ أي مهمة ذات أولوية أقل ما دام هناك مهمة واحدة على الأقل ذات أولوية أعلى جاهزة أو قيد التنفيذ. يمكن رفع أولوية المهمة (لكن لا يمكن خفضها) عبر منحها أولوية أعلى. على سبيل المثال، تُمنَح الأولوية لمهام تحميل table وبدء التشغيل إذا كان query وارد يتطلب هذا table . ويمكن منح أولوية أعلى لمهمة أثناء تنفيذها، لكن لا تُنقل المهمة من execution_pool الخاص بها إلى pool المعيَّن حديثًا. تستخدم المهمة pool عند إنشاء مهام جديدة لتجنّب انعكاس الأولوية. المهام التي بدأت بالفعل لا تُقاطَع بسبب مهام ذات أولوية أعلى، وتستمر دائمًا حتى الاكتمال بعد بدئها.

pool_id ( UInt64 ) - معرّف pool المعيَّن حاليًا للمهمة.

pool ( String ) - اسم pool ذي المعرّف pool_id .

priority ( Int64 ) - أولوية pool ذي المعرّف pool_id .

execution_pool_id ( UInt64 ) - معرّف pool الذي تُنفَّذ فيه المهمة. ويساوي pool المعيَّن مبدئيًا قبل بدء التنفيذ.

execution_pool ( String ) - اسم pool ذي المعرّف execution_pool_id .

execution_priority ( Int64 ) - أولوية pool ذي المعرّف execution_pool_id .

ready_seqno ( Nullable(UInt64) ) - تكون قيمته ليست NULL بالنسبة إلى ready jobs . يسحب worker المهمة التالية المطلوب تنفيذها من ready queue الخاصة بـ pool التابع له. وإذا وُجدت عدة ready jobs ، فتُختار المهمة ذات القيمة الأصغر في ready_seqno .

waiters ( UInt64 ) - عدد threads المنتظرة على هذه المهمة.

exception ( Nullable(String) ) - تكون قيمته ليست NULL بالنسبة إلى المهام الفاشلة والملغاة. يحتوي على رسالة error التي أُثيرت أثناء تنفيذ query أو error الذي أدى إلى إلغاء هذه المهمة، إلى جانب dependency failure chain الذي يبيّن أسماء المهام.

اللحظات الزمنية خلال lifetime المهمة:

schedule_time ( DateTime64 ) - Time الذي أُنشئت فيه المهمة وجرت جدولتها للتنفيذ (عادةً مع جميع تبعياتها).

( ) - الذي أُنشئت فيه المهمة وجرت جدولتها للتنفيذ (عادةً مع جميع تبعياتها). enqueue_time ( Nullable(DateTime64) ) - Time الذي أصبحت فيه المهمة جاهزة وأُضيفت إلى ready queue الخاصة بـ pool التابع لها. تكون NULL إذا لم تكن المهمة جاهزة بعد.

( ) - الذي أصبحت فيه المهمة جاهزة وأُضيفت إلى الخاصة بـ التابع لها. تكون إذا لم تكن المهمة جاهزة بعد. start_time ( Nullable(DateTime64) ) - Time الذي يسحب فيه worker المهمة من ready queue ويبدأ تنفيذها. تكون NULL إذا لم تكن المهمة قد بدأت بعد.

( ) - الذي يسحب فيه المهمة من ويبدأ تنفيذها. تكون إذا لم تكن المهمة قد بدأت بعد. finish_time ( Nullable(DateTime64) ) - Time الذي ينتهي فيه تنفيذ المهمة. تكون NULL إذا لم تكن المهمة قد انتهت بعد.