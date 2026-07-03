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الوصف

يحتوي على معلومات عن الشهادات المتاحة ومصادرها.

الأعمدة

  • version (Int32) — إصدار الشهادة. القيم هي 0 للإصدار v1، و1 للإصدار v2، و2 للإصدار v3.
  • serial_number (Nullable(String)) — الرقم التسلسلي للشهادة الذي تعيّنه الجهة المُصدِرة.
  • signature_algo (Nullable(String)) — خوارزمية التوقيع — وهي الخوارزمية التي تستخدمها الجهة المُصدِرة لتوقيع هذه الشهادة.
  • issuer (Nullable(String)) — الجهة المُصدِرة — معرّف فريد لهيئة إصدار الشهادات التي تُصدر هذه الشهادة.
  • not_before (Nullable(String)) — بداية الفترة الزمنية التي تكون فيها هذه الشهادة صالحة.
  • not_after (Nullable(String)) — نهاية الفترة الزمنية التي تكون فيها هذه الشهادة صالحة.
  • subject (Nullable(String)) — الموضوع — يحدّد صاحب المفتاح العام.
  • pkey_algo (Nullable(String)) — تحدّد خوارزمية المفتاح العام الخوارزمية التي يمكن استخدام هذا المفتاح العام معها.
  • path (String) — المسار إلى الملف أو الدليل الذي يحتوي على هذه الشهادة.
  • default (UInt8) — الشهادة موجودة في موقع الشهادات الافتراضي.
  • protocol (String) — اسم البروتوكول إذا كانت الشهادة من تهيئة TLS خاصة بكل بروتوكول، وإلا فتكون فارغة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦