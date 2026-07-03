يحتوي على معلومات عن الشهادات المتاحة ومصادرها.
الوصف
الأعمدة
version(Int32) — إصدار الشهادة. القيم هي 0 للإصدار v1، و1 للإصدار v2، و2 للإصدار v3.
serial_number(Nullable(String)) — الرقم التسلسلي للشهادة الذي تعيّنه الجهة المُصدِرة.
signature_algo(Nullable(String)) — خوارزمية التوقيع — وهي الخوارزمية التي تستخدمها الجهة المُصدِرة لتوقيع هذه الشهادة.
issuer(Nullable(String)) — الجهة المُصدِرة — معرّف فريد لهيئة إصدار الشهادات التي تُصدر هذه الشهادة.
not_before(Nullable(String)) — بداية الفترة الزمنية التي تكون فيها هذه الشهادة صالحة.
not_after(Nullable(String)) — نهاية الفترة الزمنية التي تكون فيها هذه الشهادة صالحة.
subject(Nullable(String)) — الموضوع — يحدّد صاحب المفتاح العام.
pkey_algo(Nullable(String)) — تحدّد خوارزمية المفتاح العام الخوارزمية التي يمكن استخدام هذا المفتاح العام معها.
path(String) — المسار إلى الملف أو الدليل الذي يحتوي على هذه الشهادة.
default(UInt8) — الشهادة موجودة في موقع الشهادات الافتراضي.
protocol(String) — اسم البروتوكول إذا كانت الشهادة من تهيئة TLS خاصة بكل بروتوكول، وإلا فتكون فارغة.