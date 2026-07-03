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الوصف

يتضمن قائمة بمحركات قواعد البيانات التي يدعمها الخادم.

الأعمدة

  • name (String) — اسم محرك قاعدة البيانات.
  • description (String) — وصف عام لوظيفة محرك قاعدة البيانات.
  • syntax (String) — كيفية تحديد محرك قاعدة البيانات في العبارة ENGINE ضمن استعلام CREATE DATABASE.
  • examples (String) — أمثلة استخدام.
  • introduced_in (String) — إصدار ClickHouse الذي طُرح فيه محرك قاعدة البيانات لأول مرة، بصيغة major.minor.
  • related (Array(String)) — أسماء محركات قواعد البيانات ذات الصلة.

مثال

Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦