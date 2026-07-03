يتضمن قائمة بمحركات قواعد البيانات التي يدعمها الخادم.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم محرك قاعدة البيانات.
description(String) — وصف عام لوظيفة محرك قاعدة البيانات.
syntax(String) — كيفية تحديد محرك قاعدة البيانات في العبارة ENGINE ضمن استعلام CREATE DATABASE.
examples(String) — أمثلة استخدام.
introduced_in(String) — إصدار ClickHouse الذي طُرح فيه محرك قاعدة البيانات لأول مرة، بصيغة major.minor.
related(Array(String)) — أسماء محركات قواعد البيانات ذات الصلة.
مثال
Query
SELECT name
FROM system.database_engines
WHERE name IN ('Atomic', 'Ordinary')
ORDER BY name
Response
┌─name─────┐
│ Atomic │
│ Ordinary │
└──────────┘