يحتوي على الاستعلامات المستخدمة في صفحة
الوصف
/dashboard التي يمكن الوصول إليها عبر واجهة HTTP.
يمكن أن يكون هذا الجدول مفيدًا لأغراض المراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. ويحتوي على صف لكل مخطط في لوحة معلومات.
يمكن لصفحة
/dashboard عرض الاستعلامات ليس من
system.dashboards فقط، بل من أي جدول له البنية نفسها.
وقد يكون ذلك مفيدًا لإنشاء لوحات معلومات مخصصة.
الأعمدة
dashboard(String) — اسم لوحة المعلومات.
title(String) — عنوان المخطط.
query(String) — الاستعلام المستخدم لجلب البيانات المراد عرضها.
مثال
SELECT *
FROM system.dashboards
WHERE title ILIKE '%CPU%'
Row 1:
──────
dashboard: overview
title: CPU Usage (cores)
query: SELECT toStartOfInterval(event_time, INTERVAL {rounding:UInt32} SECOND)::INT AS t, avg(ProfileEvent_OSCPUVirtualTimeMicroseconds) / 1000000
FROM system.metric_log
WHERE event_date >= toDate(now() - {seconds:UInt32}) AND event_time >= now() - {seconds:UInt32}
GROUP BY t
ORDER BY t WITH FILL STEP {rounding:UInt32}
Row 2:
──────
dashboard: overview
title: CPU Wait
query: SELECT toStartOfInterval(event_time, INTERVAL {rounding:UInt32} SECOND)::INT AS t, avg(ProfileEvent_OSCPUWaitMicroseconds) / 1000000
FROM system.metric_log
WHERE event_date >= toDate(now() - {seconds:UInt32}) AND event_time >= now() - {seconds:UInt32}
GROUP BY t
ORDER BY t WITH FILL STEP {rounding:UInt32}
Row 3:
──────
dashboard: overview
title: OS CPU Usage (Userspace)
query: SELECT toStartOfInterval(event_time, INTERVAL {rounding:UInt32} SECOND)::INT AS t, avg(value)
FROM system.asynchronous_metric_log
WHERE event_date >= toDate(now() - {seconds:UInt32}) AND event_time >= now() - {seconds:UInt32} AND metric = 'OSUserTimeNormalized'
GROUP BY t
ORDER BY t WITH FILL STEP {rounding:UInt32}
Row 4:
──────
dashboard: overview
title: OS CPU Usage (Kernel)
query: SELECT toStartOfInterval(event_time, INTERVAL {rounding:UInt32} SECOND)::INT AS t, avg(value)
FROM system.asynchronous_metric_log
WHERE event_date >= toDate(now() - {seconds:UInt32}) AND event_time >= now() - {seconds:UInt32} AND metric = 'OSSystemTimeNormalized'
GROUP BY t
ORDER BY t WITH FILL STEP {rounding:UInt32}