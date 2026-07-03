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الوصف

يحتوي على الاستعلامات المستخدمة في صفحة /dashboard التي يمكن الوصول إليها عبر واجهة HTTP. يمكن أن يكون هذا الجدول مفيدًا لأغراض المراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. ويحتوي على صف لكل مخطط في لوحة معلومات.
يمكن لصفحة /dashboard عرض الاستعلامات ليس من system.dashboards فقط، بل من أي جدول له البنية نفسها. وقد يكون ذلك مفيدًا لإنشاء لوحات معلومات مخصصة.

الأعمدة

  • dashboard (String) — اسم لوحة المعلومات.
  • title (String) — عنوان المخطط.
  • query (String) — الاستعلام المستخدم لجلب البيانات المراد عرضها.

مثال

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦