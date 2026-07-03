يحتوي هذا الجدول على معلومات حول الأعمدة في أجزاء الإسقاط الخاصة بجداول عائلة MergeTree.
الوصف
الأعمدة
partition(String) — اسم التقسيم.
name(String) — اسم جزء البيانات.
part_type(String) — تنسيق تخزين جزء البيانات.
parent_name(String) — اسم جزء البيانات المصدر (الأصل).
parent_uuid(UUID) — معرّف UUID لجزء البيانات المصدر (الأصل).
parent_part_type(String) — تنسيق تخزين جزء البيانات المصدر (الأصل).
active(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان جزء البيانات نشطًا.
marks(UInt64) — عدد العلامات.
rows(UInt64) — عدد الصفوف.
bytes_on_disk(UInt64) — الحجم الإجمالي لجميع ملفات جزء البيانات بالبايت.
data_compressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في جزء البيانات. ولا يشمل ذلك أي ملفات مساعدة (مثل الملفات التي تحتوي على العلامات).
data_uncompressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في جزء البيانات. ولا يشمل ذلك أي ملفات مساعدة (مثل الملفات التي تحتوي على العلامات).
marks_bytes(UInt64) — حجم الملف الذي يحتوي على العلامات.
parent_marks(UInt64) — عدد العلامات في الجزء المصدر (الأصل).
parent_rows(UInt64) — عدد الصفوف في الجزء المصدر (الأصل).
parent_bytes_on_disk(UInt64) — الحجم الإجمالي لجميع ملفات جزء البيانات المصدر (الأصل) بالبايت.
parent_data_compressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في جزء البيانات المصدر (الأصل).
parent_data_uncompressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في جزء البيانات المصدر (الأصل).
parent_marks_bytes(UInt64) — حجم الملف الذي يحتوي على العلامات في جزء البيانات المصدر (الأصل).
modification_time(DateTime) — الوقت الذي عُدِّل فيه الدليل الذي يحتوي على جزء البيانات. ويتوافق هذا عادةً مع وقت إنشاء جزء البيانات.
remove_time(DateTime) — الوقت الذي أصبح فيه جزء البيانات غير نشط.
refcount(UInt32) — عدد المراجع إلى جزء البيانات. وتشير القيمة الأكبر من 2 إلى أن جزء البيانات مستخدم في الاستعلامات أو عمليات الدمج.
min_date(Date) — القيمة الدنيا لعمود Date إذا كان هذا العمود جزءًا من مفتاح التقسيم.
max_date(Date) — القيمة القصوى لعمود Date إذا كان هذا العمود جزءًا من مفتاح التقسيم.
min_time(DateTime) — القيمة الدنيا لعمود DateTime إذا كان هذا العمود جزءًا من مفتاح التقسيم.
max_time(DateTime) — القيمة القصوى لعمود DateTime إذا كان مُضمَّناً في مفتاح التقسيم.
partition_id(String) — معرّف القسم.
min_block_number(Int64) — الحد الأدنى لعدد أجزاء البيانات التي يتكوّن منها الجزء الحالي بعد الدمج.
max_block_number(Int64) — الحد الأقصى لعدد أجزاء البيانات التي يتكوّن منها الجزء الحالي بعد الدمج.
level(UInt32) — عمق شجرة الدمج. ويعني الصفر أن الجزء الحالي أُنشئ بعملية إدراج، وليس نتيجة دمج أجزاء أخرى.
data_version(UInt64) — رقم يُستخدم لتحديد التعديلات التي يجب تطبيقها على جزء البيانات (أي التعديلات ذات الإصدار الأعلى من data_version).
primary_key_bytes_in_memory(UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) المستخدمة بواسطة قيم المفتاح الأساسي.
primary_key_bytes_in_memory_allocated(UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لقيم المفتاح الأساسي.
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
engine(String) — اسم محرك الجدول بدون معلمات.
disk_name(String) — اسم القرص الذي يخزّن جزء البيانات.
path(String) — المسار المطلق إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات جزء البيانات.
column(String) — اسم العمود.
type(String) — نوع العمود.
column_position(UInt64) — الموضع الترتيبي للعمود في الجدول بدءاً من 1.
default_kind(String) — نوع التعبير (DEFAULT، MATERIALIZED، ALIAS) للقيمة الافتراضية، أو سلسلة فارغة إذا لم يكن معرّفاً.
default_expression(String) — التعبير الخاص بالقيمة الافتراضية، أو سلسلة فارغة إذا لم يكن معرّفاً.
column_bytes_on_disk(UInt64) — الحجم الإجمالي للعمود بالبايت.
column_data_compressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في العمود، بالبايت.
column_data_uncompressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في العمود، بالبايت.
column_marks_bytes(UInt64) — حجم العمود مع العلامات، بالبايت.
column_modification_time(Nullable(DateTime)) — آخر وقت عُدِّل فيه العمود.