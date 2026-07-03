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الوصف

يحتوي هذا الجدول على معلومات حول الأعمدة في أجزاء الإسقاط الخاصة بجداول عائلة MergeTree.

الأعمدة

  • partition (String) — اسم التقسيم.
  • name (String) — اسم جزء البيانات.
  • part_type (String) — تنسيق تخزين جزء البيانات.
  • parent_name (String) — اسم جزء البيانات المصدر (الأصل).
  • parent_uuid (UUID) — معرّف UUID لجزء البيانات المصدر (الأصل).
  • parent_part_type (String) — تنسيق تخزين جزء البيانات المصدر (الأصل).
  • active (UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان جزء البيانات نشطًا.
  • marks (UInt64) — عدد العلامات.
  • rows (UInt64) — عدد الصفوف.
  • bytes_on_disk (UInt64) — الحجم الإجمالي لجميع ملفات جزء البيانات بالبايت.
  • data_compressed_bytes (UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في جزء البيانات. ولا يشمل ذلك أي ملفات مساعدة (مثل الملفات التي تحتوي على العلامات).
  • data_uncompressed_bytes (UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في جزء البيانات. ولا يشمل ذلك أي ملفات مساعدة (مثل الملفات التي تحتوي على العلامات).
  • marks_bytes (UInt64) — حجم الملف الذي يحتوي على العلامات.
  • parent_marks (UInt64) — عدد العلامات في الجزء المصدر (الأصل).
  • parent_rows (UInt64) — عدد الصفوف في الجزء المصدر (الأصل).
  • parent_bytes_on_disk (UInt64) — الحجم الإجمالي لجميع ملفات جزء البيانات المصدر (الأصل) بالبايت.
  • parent_data_compressed_bytes (UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في جزء البيانات المصدر (الأصل).
  • parent_data_uncompressed_bytes (UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في جزء البيانات المصدر (الأصل).
  • parent_marks_bytes (UInt64) — حجم الملف الذي يحتوي على العلامات في جزء البيانات المصدر (الأصل).
  • modification_time (DateTime) — الوقت الذي عُدِّل فيه الدليل الذي يحتوي على جزء البيانات. ويتوافق هذا عادةً مع وقت إنشاء جزء البيانات.
  • remove_time (DateTime) — الوقت الذي أصبح فيه جزء البيانات غير نشط.
  • refcount (UInt32) — عدد المراجع إلى جزء البيانات. وتشير القيمة الأكبر من 2 إلى أن جزء البيانات مستخدم في الاستعلامات أو عمليات الدمج.
  • min_date (Date) — القيمة الدنيا لعمود Date إذا كان هذا العمود جزءًا من مفتاح التقسيم.
  • max_date (Date) — القيمة القصوى لعمود Date إذا كان هذا العمود جزءًا من مفتاح التقسيم.
  • min_time (DateTime) — القيمة الدنيا لعمود DateTime إذا كان هذا العمود جزءًا من مفتاح التقسيم.
  • max_time (DateTime) — القيمة القصوى لعمود DateTime إذا كان مُضمَّناً في مفتاح التقسيم.
  • partition_id (String) — معرّف القسم.
  • min_block_number (Int64) — الحد الأدنى لعدد أجزاء البيانات التي يتكوّن منها الجزء الحالي بعد الدمج.
  • max_block_number (Int64) — الحد الأقصى لعدد أجزاء البيانات التي يتكوّن منها الجزء الحالي بعد الدمج.
  • level (UInt32) — عمق شجرة الدمج. ويعني الصفر أن الجزء الحالي أُنشئ بعملية إدراج، وليس نتيجة دمج أجزاء أخرى.
  • data_version (UInt64) — رقم يُستخدم لتحديد التعديلات التي يجب تطبيقها على جزء البيانات (أي التعديلات ذات الإصدار الأعلى من data_version).
  • primary_key_bytes_in_memory (UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) المستخدمة بواسطة قيم المفتاح الأساسي.
  • primary_key_bytes_in_memory_allocated (UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لقيم المفتاح الأساسي.
  • database (String) — اسم قاعدة البيانات.
  • table (String) — اسم الجدول.
  • engine (String) — اسم محرك الجدول بدون معلمات.
  • disk_name (String) — اسم القرص الذي يخزّن جزء البيانات.
  • path (String) — المسار المطلق إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات جزء البيانات.
  • column (String) — اسم العمود.
  • type (String) — نوع العمود.
  • column_position (UInt64) — الموضع الترتيبي للعمود في الجدول بدءاً من 1.
  • default_kind (String) — نوع التعبير ‏(DEFAULT، MATERIALIZED، ALIAS) للقيمة الافتراضية، أو سلسلة فارغة إذا لم يكن معرّفاً.
  • default_expression (String) — التعبير الخاص بالقيمة الافتراضية، أو سلسلة فارغة إذا لم يكن معرّفاً.
  • column_bytes_on_disk (UInt64) — الحجم الإجمالي للعمود بالبايت.
  • column_data_compressed_bytes (UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في العمود، بالبايت.
  • column_data_uncompressed_bytes (UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في العمود، بالبايت.
  • column_marks_bytes (UInt64) — حجم العمود مع العلامات، بالبايت.
  • column_modification_time (Nullable(DateTime)) — آخر وقت عُدِّل فيه العمود.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦