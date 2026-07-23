remote_servers) في عنقود دون إنشاء جدول Distributed. ولا يُستعلم إلا من نسخة متماثلة واحدة لكل شظية.
الدالة
clusterAllReplicas — مماثلة لـ
cluster، ولكن يُستعلم من جميع النسخ المتماثلة. وتُستخدم كل نسخة متماثلة في العنقود كشظية/اتصال منفصل.
تُدرج جميع العناقيد المتاحة في جدول system.clusters.
الصيغة
cluster(['cluster_name', db.table, sharding_key])
cluster(['cluster_name', db, table, sharding_key])
clusterAllReplicas(['cluster_name', db.table, sharding_key])
clusterAllReplicas(['cluster_name', db, table, sharding_key])
الوسائط
|الوسائط
|النوع
cluster_name
|اسم العنقود المستخدم لإنشاء مجموعة من العناوين ومَعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية. تُستخدم القيمة
default إذا لم يتم تحديده.
db.table or
db,
table
|اسم قاعدة بيانات وجدول.
sharding_key
|مفتاح التجزئة. اختياري. يجب تحديده إذا كان العنقود يحتوي على أكثر من شظية واحدة.
مجموعة البيانات من العناقيد.
القيمة المعادة
يمكن أن يتضمن
استخدام وحدات الماكرو
cluster_name وحدات ماكرو — أي إحلالًا داخل
{}. وتُؤخذ القيمة المُحَلَّة من قسم macros في ملف تهيئة الخادم.
مثال:
SELECT * FROM cluster('{cluster}', default.example_table);
يُعد استخدام دوال الجداول
الاستخدام والتوصيات
cluster و
clusterAllReplicas أقل كفاءة من إنشاء جدول
Distributed، لأنه في هذه الحالة يُعاد إنشاء الاتصال بالخادم مع كل طلب. عند معالجة عدد كبير من الاستعلامات، يُرجى دائمًا إنشاء جدول
Distributed مسبقًا، وعدم استخدام دوال الجداول
cluster و
clusterAllReplicas.
قد تكون دوال الجداول
cluster و
clusterAllReplicas مفيدة في الحالات التالية:
- الوصول إلى عنقود محدد لمقارنة البيانات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والاختبار.
- إجراء استعلامات على عناقيد ClickHouse ونسخها المتماثلة المختلفة لأغراض البحث.
- الطلبات الموزعة غير المتكررة التي تُنفَّذ يدويًا.
host و
port و
user و
password و
compression و
secure من قسم الإعدادات
<remote_servers>. راجع التفاصيل في محرك Distributed.