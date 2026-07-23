يتيح الوصول إلى جميع الشظايا (المهيأة في قسم remote_servers ) في عنقود دون إنشاء جدول Distributed.

remote_servers ) في عنقود دون إنشاء جدول يتيح الوصول إلى جميع الشظايا (المهيأة في قسم) في عنقود دون إنشاء جدول Distributed . ولا يُستعلم إلا من نسخة متماثلة واحدة لكل شظية.

الدالة clusterAllReplicas — مماثلة لـ cluster ، ولكن يُستعلم من جميع النسخ المتماثلة. وتُستخدم كل نسخة متماثلة في العنقود كشظية/اتصال منفصل.

تُدرج جميع العناقيد المتاحة في جدول system.clusters

cluster(['cluster_name', db.table, sharding_key]) cluster(['cluster_name', db, table, sharding_key]) clusterAllReplicas(['cluster_name', db.table, sharding_key]) clusterAllReplicas(['cluster_name', db, table, sharding_key])

الوسائط النوع cluster_name اسم العنقود المستخدم لإنشاء مجموعة من العناوين ومَعلمات الاتصال بالخوادم البعيدة والمحلية. تُستخدم القيمة default إذا لم يتم تحديده. db.table or db , table اسم قاعدة بيانات وجدول. sharding_key مفتاح التجزئة. اختياري. يجب تحديده إذا كان العنقود يحتوي على أكثر من شظية واحدة.

​ القيمة المعادة

مجموعة البيانات من العناقيد.

​ استخدام وحدات الماكرو

cluster_name وحدات ماكرو — أي إحلالًا داخل {} . وتُؤخذ القيمة المُحَلَّة من قسم يمكن أن يتضمنوحدات ماكرو — أي إحلالًا داخل. وتُؤخذ القيمة المُحَلَّة من قسم macros في ملف تهيئة الخادم.

مثال:

SELECT * FROM cluster( '{cluster}' , default .example_table);

​ الاستخدام والتوصيات

يُعد استخدام دوال الجداول cluster و clusterAllReplicas أقل كفاءة من إنشاء جدول Distributed ، لأنه في هذه الحالة يُعاد إنشاء الاتصال بالخادم مع كل طلب. عند معالجة عدد كبير من الاستعلامات، يُرجى دائمًا إنشاء جدول Distributed مسبقًا، وعدم استخدام دوال الجداول cluster و clusterAllReplicas .

قد تكون دوال الجداول cluster و clusterAllReplicas مفيدة في الحالات التالية:

الوصول إلى عنقود محدد لمقارنة البيانات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والاختبار.

إجراء استعلامات على عناقيد ClickHouse ونسخها المتماثلة المختلفة لأغراض البحث.

الطلبات الموزعة غير المتكررة التي تُنفَّذ يدويًا.

host و port و user و password و compression و secure من قسم الإعدادات <remote_servers> . راجع التفاصيل في تُؤخذ إعدادات الاتصال مثلمن قسم الإعدادات. راجع التفاصيل في محرك Distributed