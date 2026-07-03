يتضمن معلومات عن أنواع البيانات.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم نوع البيانات.
case_insensitive(UInt8) — خاصية توضّح ما إذا كان يمكن استخدام اسم نوع البيانات في استعلام دون حساسية لحالة الأحرف أم لا. على سبيل المثال، كلٌّ من
Dateو
dateصحيح.
alias_to(String) — اسم نوع البيانات الذي يُعدّ
nameاسمًا مستعارًا له.
description(String) — وصف عام لنوع البيانات.
syntax(String) — كيفية كتابة نوع البيانات في استعلام.
examples(String) — أمثلة على الاستخدام.
introduced_in(String) — إصدار ClickHouse الذي طُرح فيه نوع البيانات لأول مرة، بصيغة major.minor.
related(Array(String)) — أسماء أنواع البيانات ذات الصلة.
مثال
SELECT name, case_insensitive, alias_to FROM system.data_type_families WHERE alias_to = 'String'
┌─name───────┬─case_insensitive─┬─alias_to─┐
│ LONGBLOB │ 1 │ String │
│ LONGTEXT │ 1 │ String │
│ TINYTEXT │ 1 │ String │
│ TEXT │ 1 │ String │
│ VARCHAR │ 1 │ String │
│ MEDIUMBLOB │ 1 │ String │
│ BLOB │ 1 │ String │
│ TINYBLOB │ 1 │ String │
│ CHAR │ 1 │ String │
│ MEDIUMTEXT │ 1 │ String │
└────────────┴──────────────────┴──────────┘
انظر أيضًا
- الصياغة — معلومات عن الصياغة المدعومة.