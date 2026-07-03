Skip to main content

الوصف

يتضمن معلومات عن أنواع البيانات.

الأعمدة

  • name (String) — اسم نوع البيانات.
  • case_insensitive (UInt8) — خاصية توضّح ما إذا كان يمكن استخدام اسم نوع البيانات في استعلام دون حساسية لحالة الأحرف أم لا. على سبيل المثال، كلٌّ من Date وdate صحيح.
  • alias_to (String) — اسم نوع البيانات الذي يُعدّ name اسمًا مستعارًا له.
  • description (String) — وصف عام لنوع البيانات.
  • syntax (String) — كيفية كتابة نوع البيانات في استعلام.
  • examples (String) — أمثلة على الاستخدام.
  • introduced_in (String) — إصدار ClickHouse الذي طُرح فيه نوع البيانات لأول مرة، بصيغة major.minor.
  • related (Array(String)) — أسماء أنواع البيانات ذات الصلة.

مثال

انظر أيضًا

  • الصياغة — معلومات عن الصياغة المدعومة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦