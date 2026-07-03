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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يتضمن نقاط التتبّع باستخدام ميزة XRay في LLVM.

الأعمدة

  • id (UInt32) — معرّف نقطة التتبّع البرمجي
  • function_id (Int32) — المعرّف المُخصَّص للدالة في قسم xray_instr_map من الملف التنفيذي ELF.
  • function_name (LowCardinality(String)) — الاسم المستخدم لقياس الدالة.
  • handler (LowCardinality(String)) — المعالج الذي جرى ترقيعه في نقاط التتبّع البرمجي الخاصة بالدالة.
  • entry_type (Enum8(‘Entry’ = 0, ‘Exit’ = 1, ‘EntryAndExit’ = 2)) — نوع الإدخال الخاص بالترقيعة.
  • symbol (LowCardinality(String)) — اسم الرمز الكامل بعد إزالة تشويه الاسم.
  • arguments (Array(Dynamic)) — الوسيطات الخاصة باستدعاء المعالج.

مثال

انظر أيضًا

  • SYSTEM INSTRUMENT — أضِف نقاط التتبّع البرمجي أو أزلها.
  • system.trace_log — اطّلع على سجل تحليل الأداء.
  • system.symbols — اطّلع على الرموز لإضافة نقاط التتبّع البرمجي.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦