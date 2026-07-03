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الوصف

يتضمن معلومات عن الموارد الموجودة على الخادم المحلي. ويحتوي الجدول على صف لكل مورد.

الأعمدة

  • name (String) — اسم هذا المورد.
  • read_disks (Array(String)) — قائمة بأسماء الأقراص التي تستخدم هذا المورد لعمليات القراءة.
  • write_disks (Array(String)) — قائمة بأسماء الأقراص التي تستخدم هذا المورد لعمليات الكتابة.
  • unit (String) — وحدة المورد المستخدمة في قياس التكلفة.
  • create_query (String) — استعلام CREATE للمورد.
مثال:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦