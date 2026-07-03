يتضمن معلومات عن الموارد الموجودة على الخادم المحلي. ويحتوي الجدول على صف لكل مورد.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم هذا المورد.
read_disks(Array(String)) — قائمة بأسماء الأقراص التي تستخدم هذا المورد لعمليات القراءة.
write_disks(Array(String)) — قائمة بأسماء الأقراص التي تستخدم هذا المورد لعمليات الكتابة.
unit(String) — وحدة المورد المستخدمة في قياس التكلفة.
create_query(String) — استعلام CREATE للمورد.
SELECT *
FROM system.resources
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
name: io_read
read_disks: ['s3']
write_disks: []
create_query: CREATE RESOURCE io_read (READ DISK s3)
Row 2:
──────
name: io_write
read_disks: []
write_disks: ['s3']
create_query: CREATE RESOURCE io_write (WRITE DISK s3)