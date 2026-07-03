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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

محفوظات system.histogram_metrics. تُؤخَذ لقطة كل collect_interval_milliseconds وتُفرَّغ إلى القرص.

الأعمدة

  • hostname (LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
  • event_date (Date) — تاريخ الحدث.
  • event_time (DateTime) — وقت الحدث.
  • event_time_microseconds (DateTime64(6)) — وقت الحدث بدقة الميكروثانية.
  • metric (LowCardinality(String)) — اسم المقياس.
  • labels (Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String))) — تسميات المقياس.
  • histogram (Map(Float64, UInt64)) — مُدرَّج تكراري تراكمي: يربط الحدّ الأعلى لكل حاوية بعدد الملاحظات ≤ ذلك الحد؛ ويتضمن +inf بوصفها الحاوية النهائية.
  • count (UInt64) — العدد الإجمالي للملاحظات، وهو يساوي histogram[+inf].
  • sum (Float64) — مجموع جميع القيم المرصودة.

مثال

راجع أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦