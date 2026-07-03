يحتوي على معلومات عن الجداول المُكرَّرة الموجودة على الخادم المحلي وحالتها. يمكن استخدام هذا الجدول للمراقبة. ويحتوي على صف لكل جدول من نوع Replicated*.
الوصف
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
uuid(UUID) — UUID الخاص بالجدول.
engine(String) — اسم محرك الجدول.
is_leader(UInt8) — ما إذا كانت النسخة المتماثلة هي القائد. يمكن أن تكون عدة نسخ متماثلة قادة في الوقت نفسه. ويمكن منع النسخة المتماثلة من أن تصبح قائدًا باستخدام إعداد merge_tree المسمى replicated_can_become_leader. ويتولى القادة مسؤولية جدولة عمليات الدمج في الخلفية. لاحظ أنه يمكن تنفيذ عمليات الكتابة على أي نسخة متماثلة متاحة ولديها جلسة في ZK، بغض النظر عمّا إذا كانت قائدًا أم لا.
can_become_leader(UInt8) — ما إذا كان يمكن للنسخة المتماثلة أن تكون قائدًا.
is_readonly(UInt8) — ما إذا كانت النسخة المتماثلة في وضع القراءة فقط. يُفعَّل هذا الوضع إذا لم يحتوِ config على أقسام خاصة بـ ClickHouse Keeper، أو إذا حدث خطأ غير معروف عند إعادة تهيئة الجلسات في ClickHouse Keeper، وكذلك أثناء إعادة تهيئة الجلسات فيه.
readonly_start_time(Nullable(DateTime)) — الطابع الزمني الذي انتقلت فيه النسخة المتماثلة إلى وضع readonly. وتكون القيمة NULL إذا لم تكن النسخة المتماثلة في وضع readonly.
is_session_expired(UInt8) — ما إذا كانت الجلسة مع ClickHouse Keeper قد انتهت صلاحيتها. وهو في الأساس مماثل لـ
is_readonly.
future_parts(UInt32) — عدد أجزاء البيانات التي ستظهر نتيجةً لعمليات INSERT أو الدمج التي لم تُنفَّذ بعد.
parts_to_check(UInt32) — عدد أجزاء البيانات الموجودة في الطابور للتحقق منها. ويُوضَع الجزء في طابور التحقق إذا وُجد اشتباه في أنه قد يكون تالفًا.
zookeeper_name(String) — اسم عنقود [Zoo]Keeper (وربما عنقود مساعد) الذي تُخزَّن فيه البيانات الوصفية للجدول
zookeeper_path(String) — المسار إلى بيانات الجدول في ClickHouse Keeper.
replica_name(String) — اسم النسخة المتماثلة في ClickHouse Keeper. وللنسخ المتماثلة المختلفة للجدول نفسه أسماء مختلفة.
replica_path(String) — المسار إلى بيانات النسخة المتماثلة في ClickHouse Keeper. وهو مماثل لربط ‘zookeeper_path/replicas/replica_path’.
columns_version(Int32) — رقم إصدار بنية الجدول. ويشير إلى عدد مرات تنفيذ ALTER. وإذا كانت لدى النسخ المتماثلة إصدارات مختلفة، فهذا يعني أن بعض النسخ المتماثلة لم تنفّذ جميع أوامر ALTER بعد.
queue_size(UInt32) — حجم طابور العمليات التي تنتظر التنفيذ. وتشمل العمليات إدراج كتل من البيانات، وعمليات الدمج، وبعض الإجراءات الأخرى. وعادةً ما يتطابق مع future_parts.
inserts_in_queue(UInt32) — عدد عمليات إدراج كتل البيانات التي يجب تنفيذها. وعادةً ما تُنسَخ عمليات الإدراج بسرعة إلى حدٍّ ما. وإذا كان هذا العدد كبيرًا، فهذا يعني أن هناك خللًا ما.
merges_in_queue(UInt32) — عدد عمليات الدمج التي تنتظر التنفيذ. وأحيانًا تكون عمليات الدمج طويلة، لذلك قد تبقى هذه القيمة أكبر من الصفر لفترة طويلة.
part_mutations_in_queue(UInt32) — عدد التعديلات التي تنتظر التنفيذ.
queue_oldest_time(DateTime) — إذا كانت قيمة
queue_sizeأكبر من 0، فيعرض وقت إضافة أقدم عملية إلى الطابور.
inserts_oldest_time(DateTime) — راجع
queue_oldest_time.
merges_oldest_time(DateTime) — راجع
queue_oldest_time.
part_mutations_oldest_time(DateTime) — راجع
queue_oldest_time.
oldest_part_to_get(String) — اسم الجزء المطلوب جلبه من النسخ المتماثلة الأخرى، والمأخوذ من أقدم مُدخل GET_PARTS في طابور replication.
oldest_part_to_merge_to(String) — اسم الجزء الناتج الذي سيتم الدمج إليه، والمأخوذ من أقدم إدخال MERGE_PARTS في قائمة انتظار النسخ المتماثل.
oldest_part_to_mutate_to(String) — اسم الجزء الناتج الذي سيتم التحوير إليه، والمأخوذ من أقدم إدخال MUTATE_PARTS في قائمة انتظار النسخ المتماثل.
log_max_index(UInt64) — أكبر رقم إدخال في سجل النشاط العام. لا تكون لهذا العمود وللأعمدة الثلاثة التالية (
log_pointer,
total_replicas,
active_replicas) قيمة غير صفرية إلا عند وجود جلسة نشطة مع ClickHouse Keeper.
log_pointer(UInt64) — أكبر رقم إدخال في سجل النشاط العام الذي نسخته النسخة المتماثلة إلى قائمة انتظار التنفيذ الخاصة بها، زائد واحد. إذا كان
log_pointerأصغر بكثير من
log_max_index، فهناك خطب ما.
last_queue_update(DateTime) — وقت آخر تحديث لقائمة الانتظار.
absolute_delay(UInt64) — مقدار التأخر الحالي للنسخة المتماثلة بالثواني.
total_replicas(UInt32) — العدد الإجمالي للنسخ المتماثلة المعروفة لهذا الجدول.
active_replicas(UInt32) — عدد النسخ المتماثلة لهذا الجدول التي لديها جلسة في ClickHouse Keeper (أي عدد النسخ المتماثلة العاملة).
lost_part_count(UInt64) — إجمالي عدد أجزاء البيانات المفقودة في الجدول عبر جميع النسخ المتماثلة منذ إنشاء الجدول. تُحفَظ القيمة في ClickHouse Keeper ولا يمكن إلا أن تزداد.
last_queue_update_exception(String) — عندما تحتوي قائمة الانتظار على إدخالات تالفة. وتكتسب هذه الحالة أهمية خاصة عندما يكسر ClickHouse التوافق مع الإصدارات السابقة، بحيث لا تعود إدخالات السجل المكتوبة بواسطة الإصدارات الأحدث قابلة للتحليل بواسطة الإصدارات الأقدم.
zookeeper_exception(String) — رسالة الاستثناء الأخيرة، وتُسجَّل إذا حدث الخطأ أثناء جلب المعلومات من ClickHouse Keeper.
replica_is_active(Map(String, UInt8)) — تعيين بين اسم النسخة المتماثلة وما إذا كانت هذه النسخة المتماثلة نشطة.
مثال
SELECT *
FROM system.replicas
WHERE table = 'test_table'
FORMAT Vertical
Query id: dc6dcbcb-dc28-4df9-ae27-4354f5b3b13e
Row 1:
───────
database: db
table: test_table
engine: ReplicatedMergeTree
is_leader: 1
can_become_leader: 1
is_readonly: 0
is_session_expired: 0
future_parts: 0
parts_to_check: 0
zookeeper_path: /test/test_table
replica_name: r1
replica_path: /test/test_table/replicas/r1
columns_version: -1
queue_size: 27
inserts_in_queue: 27
merges_in_queue: 0
part_mutations_in_queue: 0
queue_oldest_time: 2021-10-12 14:48:48
inserts_oldest_time: 2021-10-12 14:48:48
merges_oldest_time: 1970-01-01 03:00:00
part_mutations_oldest_time: 1970-01-01 03:00:00
oldest_part_to_get: 1_17_17_0
oldest_part_to_merge_to:
oldest_part_to_mutate_to:
log_max_index: 206
log_pointer: 207
last_queue_update: 2021-10-12 14:50:08
absolute_delay: 99
total_replicas: 5
active_replicas: 5
lost_part_count: 0
last_queue_update_exception:
zookeeper_exception:
replica_is_active: {'r1':1,'r2':1}