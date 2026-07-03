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الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

الوصف

يعرض الجدول system.zookeeper_connection_log سجلّ اتصالات ZooKeeper (بما في ذلك مثيلات ZooKeeper الإضافية). ويعرض كل صف معلومات عن حدث واحد يتعلق بهذه الاتصالات.
لا يتضمن الجدول أحداث انقطاع الاتصال الناتجة عن إيقاف تشغيل الخادم.

الأعمدة

مثال:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦