الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يعرض الجدول
الوصف
system.zookeeper_connection_log سجلّ اتصالات ZooKeeper (بما في ذلك مثيلات ZooKeeper الإضافية). ويعرض كل صف معلومات عن حدث واحد يتعلق بهذه الاتصالات.
لا يتضمن الجدول أحداث انقطاع الاتصال الناتجة عن إيقاف تشغيل الخادم.
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي تم الاتصال بـ ZooKeeper منه أو قطع الاتصال عنه.
type(Enum8(‘Connected’ = 0, ‘Disconnected’ = 1)) — نوع الحدث. القيم الممكنة: Connected، Disconnected.
event_date(Date) — تاريخ السجل.
event_time(DateTime) — وقت السجل
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — وقت السجل بدقة الميكروثانية.
name(String) — اسم مجموعة ZooKeeper.
host(String) — اسم المضيف/عنوان IP لعقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse أو انقطع عنها.
port(UInt16) — منفذ عقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse أو انقطع عنها.
index(UInt8) — فهرس عقدة ZooKeeper التي اتصل بها ClickHouse أو انقطع عنها. هذا الفهرس مأخوذ من إعدادات ZooKeeper.
client_id(Int64) — معرّف الجلسة الخاصة بالاتصال.
keeper_api_version(UInt8) — إصدار واجهة برمجة تطبيقات Keeper.
enabled_feature_flags(Array(Enum16(‘FILTERED_LIST’ = 0, ‘MULTI_READ’ = 1, ‘CHECK_NOT_EXISTS’ = 2, ‘CREATE_IF_NOT_EXISTS’ = 3, ‘REMOVE_RECURSIVE’ = 4, ‘MULTI_WATCHES’ = 5, ‘CHECK_STAT’ = 6, ‘PERSISTENT_WATCHES’ = 7, ‘CREATE_WITH_STATS’ = 8, ‘TRY_REMOVE’ = 9, ‘LIST_WITH_STAT_AND_DATA’ = 10, ‘GET_CHILDREN_RECURSIVE’ = 11))) — إشارات الميزات المُمكّنة. ينطبق هذا فقط على ClickHouse Keeper.
availability_zone(String) — نطاق التوافر
reason(LowCardinality(String)) — سبب الاتصال أو انقطاع الاتصال.
SELECT * FROM system.zookeeper_connection_log;
┌─hostname─┬─type─────────┬─event_date─┬──────────event_time─┬────event_time_microseconds─┬─name───────────────┬─host─┬─port─┬─index─┬─client_id─┬─keeper_api_version─┬─enabled_feature_flags───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─availability_zone─┬─reason──────────────┐
1. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:35 │ 2025-05-12 19:49:35.713067 │ zk_conn_log_test_4 │ zoo2 │ 2181 │ 0 │ 10 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Initialization │
2. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:23 │ 2025-05-12 19:49:23.981570 │ default │ zoo1 │ 2181 │ 0 │ 4 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Initialization │
3. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:28 │ 2025-05-12 19:49:28.104021 │ default │ zoo1 │ 2181 │ 0 │ 5 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Initialization │
4. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.459251 │ zk_conn_log_test_2 │ zoo2 │ 2181 │ 0 │ 6 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Initialization │
5. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.574312 │ zk_conn_log_test_3 │ zoo3 │ 2181 │ 0 │ 7 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Initialization │
6. │ node │ Disconnected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.909890 │ default │ zoo1 │ 2181 │ 0 │ 5 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Config changed │
7. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.909895 │ default │ zoo2 │ 2181 │ 0 │ 8 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Config changed │
8. │ node │ Disconnected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.912010 │ zk_conn_log_test_2 │ zoo2 │ 2181 │ 0 │ 6 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Config changed │
9. │ node │ Connected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.912014 │ zk_conn_log_test_2 │ zoo3 │ 2181 │ 0 │ 9 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Config changed │
10. │ node │ Disconnected │ 2025-05-12 │ 2025-05-12 19:49:29 │ 2025-05-12 19:49:29.912061 │ zk_conn_log_test_3 │ zoo3 │ 2181 │ 0 │ 7 │ 0 │ ['FILTERED_LIST','MULTI_READ','CHECK_NOT_EXISTS','CREATE_IF_NOT_EXISTS','REMOVE_RECURSIVE'] │ │ Removed from config │
└──────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘