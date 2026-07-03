يتضمن هذا القسم قائمةً بجميع الإعدادات الخاصة بمحرك ReplicatedMergeTree، مع قيمها الحالية والافتراضية وأوصافها. ويمكنك تغيير أيٍّ منها في قسم SETTINGS ضمن استعلام CREATE.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم الإعداد.
value(String) — قيمة الإعداد.
default(String) — القيمة الافتراضية للإعداد.
changed(UInt8) — 1 إذا كان الإعداد قد حُدِّد صراحةً في config أو جرى تغييره صراحةً.
description(String) — وصف الإعداد.
min(Nullable(String)) — الحد الأدنى لقيمة الإعداد، إذا كان مضبوطًا عبر القيود. وإذا لم تكن هناك قيمة دنيا للإعداد، فستكون NULL.
max(Nullable(String)) — الحد الأقصى لقيمة الإعداد، إذا كان مضبوطًا عبر القيود. وإذا لم تكن هناك قيمة قصوى للإعداد، فستكون NULL.
disallowed_values(Array(String)) — قائمة القيم غير المسموح بها
readonly(UInt8) — يوضح ما إذا كان بإمكان المستخدم الحالي تغيير الإعداد: 0 — يمكن للمستخدم الحالي تغيير الإعداد، 1 — لا يمكن للمستخدم الحالي تغيير الإعداد.
type(String) — نوع الإعداد (قيمة نصية خاصة بالتنفيذ).
is_obsolete(UInt8) — يوضح ما إذا كان الإعداد متقادمًا.
tier(Enum8(‘Production’ = 0, ‘Obsolete’ = 4, ‘Experimental’ = 8, ‘Beta’ = 12)) — مستوى الدعم لهذه الميزة. تُنظَّم ميزات ClickHouse ضمن مستويات، وتختلف بحسب حالتها الحالية في دورة التطوير والتوقعات التي يمكن أن تكون لديك عند استخدامها:
- PRODUCTION: الميزة مستقرة وآمنة للاستخدام، ولا توجد مشكلات في تفاعلها مع ميزات PRODUCTION الأخرى.
- BETA: الميزة مستقرة وآمنة. نتيجة استخدامها مع الميزات الأخرى غير معروفة، ولا يمكن ضمان صحتها. نرحب بالاختبارات والتقارير.
- EXPERIMENTAL: الميزة قيد التطوير. وهي مخصصة فقط للمطورين ومتحمسي ClickHouse. قد تعمل أو لا تعمل، وقد تُزال في أي وقت.
- OBSOLETE: لم تعد مدعومة. إما أنها أُزيلت بالفعل أو ستُزال في الإصدارات المستقبلية.