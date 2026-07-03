INFORMATION_SCHEMA (أو:
information_schema) قاعدة بيانات نظام توفّر عرضًا غير معتمد على نظام إدارة قواعد البيانات وموحّدًا إلى حدٍّ ما لبيانات التعريف الخاصة بكائنات قاعدة البيانات. وتُعد طرق العرض في
INFORMATION_SCHEMA عمومًا أقل من جداول النظام العادية، لكن يمكن للأدوات استخدامها للحصول على معلومات أساسية بطريقة موحّدة عبر مختلف أنظمة إدارة قواعد البيانات. ومن المفترض أن تتطور بنية طرق العرض ومحتواها في
INFORMATION_SCHEMA بطريقة متوافقة مع الإصدارات السابقة، أي لا تُضاف إلا وظائف جديدة، من دون تغيير الوظائف الحالية أو إزالتها. ومن ناحية التنفيذ الداخلي، تُطابِق طرق العرض في
INFORMATION_SCHEMA عادةً جداول نظام عادية مثل system.columns وsystem.databases وsystem.tables.
SHOW TABLES FROM INFORMATION_SCHEMA;
-- or:
SHOW TABLES FROM information_schema;
يحتوي
┌─name────────────────────┐
│ COLUMNS │
│ KEY_COLUMN_USAGE │
│ REFERENTIAL_CONSTRAINTS │
│ SCHEMATA │
| STATISTICS |
│ TABLES │
│ VIEWS │
│ columns │
│ key_column_usage │
│ referential_constraints │
│ schemata │
| statistics |
│ tables │
│ views │
└─────────────────────────┘
INFORMATION_SCHEMA على طرق العرض التالية:
تتوفر أيضًا طرق عرض مكافئة غير حساسة لحالة الأحرف، مثل
INFORMATION_SCHEMA.columns، وذلك لأسباب تتعلق بالتوافق مع قواعد البيانات الأخرى. وينطبق الأمر نفسه على جميع الأعمدة في طرق العرض هذه، إذ تتوفر كل من الصيغ المكتوبة بأحرف صغيرة (على سبيل المثال،
table_name) والصيغ المكتوبة بأحرف كبيرة (
TABLE_NAME).
يحتوي على أعمدة مأخوذة من جدول النظام system.columns، وأعمدة غير مدعومة في ClickHouse أو لا معنى لها (وتكون دائمًا
COLUMNS
NULL)، لكنها مطلوبة وفقًا للمعيار.
الأعمدة:
table_catalog(String) — غير مستخدم حاليًا.
table_schema(String) — غير مستخدم حاليًا.
table_name(String) — غير مستخدم حاليًا.
non_unique(Int32) — غير مستخدم حاليًا.
index_schema(String) — غير مستخدم حاليًا.
index_name(Nullable(String)) — غير مستخدم حاليًا.
seq_in_index(UInt32) — غير مستخدم حاليًا.
column_name(Nullable(String)) — غير مستخدم حاليًا.
collation(Nullable(String)) — غير مستخدم حاليًا.
cardinality(Nullable(Int64)) — غير مستخدم حاليًا.
sub_part(Nullable(Int64)) — غير مستخدم حاليًا.
packed(Nullable(String)) — غير مستخدم حاليًا.
nullable(String) — غير مستخدم حاليًا.
index_type(String) — غير مستخدم حاليًا.
comment(String) — غير مستخدم حاليًا.
index_comment(String) — غير مستخدم حاليًا.
is_visible(String) — غير مستخدم حاليًا.
expression(Nullable(String)) — غير مستخدم حاليًا.
Query
SELECT table_catalog,
table_schema,
table_name,
column_name,
ordinal_position,
column_default,
is_nullable,
data_type,
character_maximum_length,
character_octet_length,
numeric_precision,
numeric_precision_radix,
numeric_scale,
datetime_precision,
character_set_catalog,
character_set_schema,
character_set_name,
collation_catalog,
collation_schema,
collation_name,
domain_catalog,
domain_schema,
domain_name,
column_comment,
column_type
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE (table_schema = currentDatabase() OR table_schema = '')
AND table_name NOT LIKE '%inner%'
LIMIT 1
FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
table_catalog: default
table_schema: default
table_name: describe_example
column_name: id
ordinal_position: 1
column_default:
is_nullable: 0
data_type: UInt64
character_maximum_length: ᴺᵁᴸᴸ
character_octet_length: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_precision: 64
numeric_precision_radix: 2
numeric_scale: 0
datetime_precision: ᴺᵁᴸᴸ
character_set_catalog: ᴺᵁᴸᴸ
character_set_schema: ᴺᵁᴸᴸ
character_set_name: ᴺᵁᴸᴸ
collation_catalog: ᴺᵁᴸᴸ
collation_schema: ᴺᵁᴸᴸ
collation_name: ᴺᵁᴸᴸ
domain_catalog: ᴺᵁᴸᴸ
domain_schema: ᴺᵁᴸᴸ
domain_name: ᴺᵁᴸᴸ
يحتوي على أعمدة مستمدة من جدول النظام system.databases، وأعمدة غير مدعومة في ClickHouse أو لا معنى لها (وتكون دائمًا
SCHEMATA
NULL)، لكن يجب أن تكون موجودة وفقًا للمعيار.
الأعمدة:
catalog_name(String) — اسم قاعدة البيانات.
schema_name(String) — اسم قاعدة البيانات.
schema_owner(String) — اسم مالك المخطط، ويكون دائمًا
'default'.
default_character_set_catalog(Nullable(String)) —
NULL، غير مدعوم.
default_character_set_schema(Nullable(String)) —
NULL، غير مدعوم.
default_character_set_name(Nullable(String)) —
NULL، غير مدعوم.
sql_path(Nullable(String)) —
NULL، غير مدعوم.
Query
SELECT catalog_name,
schema_name,
schema_owner,
default_character_set_catalog,
default_character_set_schema,
default_character_set_name,
sql_path
FROM information_schema.schemata
WHERE schema_name ILIKE 'information_schema'
LIMIT 1
FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
catalog_name: INFORMATION_SCHEMA
schema_name: INFORMATION_SCHEMA
schema_owner: default
default_character_set_catalog: ᴺᵁᴸᴸ
default_character_set_schema: ᴺᵁᴸᴸ
default_character_set_name: ᴺᵁᴸᴸ
sql_path: ᴺᵁᴸᴸ
يتضمن الأعمدة المقروءة من جدول النظام system.tables. الأعمدة:
TABLES
table_catalog(String) — اسم قاعدة البيانات التي يقع فيها الجدول.
table_schema(String) — اسم قاعدة البيانات التي يقع فيها الجدول.
table_name(String) — اسم الجدول.
table_type(String) — نوع الجدول. القيم الممكنة:
BASE TABLE
VIEW
FOREIGN TABLE
LOCAL TEMPORARY
SYSTEM VIEW
-
table_rows(Nullable(UInt64)) — العدد الإجمالي للصفوف. تكون
NULLإذا تعذر تحديده.
data_length(Nullable(UInt64)) — حجم البيانات على القرص. تكون
NULLإذا تعذر تحديده.
index_length(Nullable(UInt64)) — الحجم الإجمالي للمفتاح الأساسي، والفهارس الثانوية، وجميع العلامات.
table_collation(Nullable(String)) — قاعدة الترتيب الافتراضية للجدول. وتكون دائمًا
utf8mb4_0900_ai_ci.
table_comment(Nullable(String)) — التعليق المستخدم عند إنشاء الجدول.
Query
SELECT table_catalog,
table_schema,
table_name,
table_type,
table_collation,
table_comment
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE (table_schema = currentDatabase() OR table_schema = '')
AND table_name NOT LIKE '%inner%'
LIMIT 1
FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
table_catalog: default
table_schema: default
table_name: describe_example
table_type: BASE TABLE
table_collation: utf8mb4_0900_ai_ci
table_comment:
يتضمن أعمدة مأخوذة من جدول النظام system.tables عند استخدام محرك الجدول View. الأعمدة:
VIEWS
table_catalog(String) — اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها الجدول.
table_schema(String) — اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها الجدول.
table_name(String) — اسم الجدول.
view_definition(String) — استعلام
SELECTالخاص بطريقة العرض.
check_option(String) —
NONE، بدون تحقّق.
is_updatable(Enum8) —
NO، طريقة العرض غير قابلة للتحديث.
is_insertable_into(Enum8) — يوضّح ما إذا كانت طريقة العرض المُنشأة مُجسَّدة. القيم الممكنة:
NO— طريقة العرض المُنشأة غير مُجسَّدة.
YES— طريقة العرض المُنشأة مُجسَّدة.
-
is_trigger_updatable(Enum8) —
NO، المُشغِّل غير قابل للتحديث.
is_trigger_deletable(Enum8) —
NO، لا يمكن حذف المُشغِّل.
is_trigger_insertable_into(Enum8) —
NO، لا يتم إدراج أي بيانات في المُشغِّل.
Query
CREATE VIEW v (n Nullable(Int32), f Float64) AS SELECT n, f FROM t;
CREATE MATERIALIZED VIEW mv ENGINE = Null AS SELECT * FROM system.one;
SELECT table_catalog,
table_schema,
table_name,
view_definition,
check_option,
is_updatable,
is_insertable_into,
is_trigger_updatable,
is_trigger_deletable,
is_trigger_insertable_into
FROM information_schema.views
WHERE table_schema = currentDatabase()
LIMIT 1
FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
table_catalog: default
table_schema: default
table_name: mv
view_definition: SELECT * FROM system.one
check_option: NONE
is_updatable: NO
is_insertable_into: YES
is_trigger_updatable: NO
is_trigger_deletable: NO
is_trigger_insertable_into: NO
يحتوي على أعمدة من جدول النظام system.tables المقيّدة بقيود. الأعمدة:
KEY_COLUMN_USAGE
constraint_catalog(String) — غير مستخدم حاليًا. تكون القيمة دائمًا
def.
constraint_schema(String) — اسم المخطط (قاعدة البيانات) الذي ينتمي إليه القيد.
constraint_name(Nullable(String)) — اسم القيد.
table_catalog(String) — غير مستخدم حاليًا. تكون القيمة دائمًا
def.
table_schema(String) — اسم المخطط (قاعدة البيانات) الذي ينتمي إليه الجدول.
table_name(String) — اسم الجدول الذي يوجد عليه القيد.
column_name(Nullable(String)) — اسم العمود الذي يوجد عليه القيد.
ordinal_position(UInt32) — غير مستخدم حاليًا. تكون القيمة دائمًا
1.
position_in_unique_constraint(Nullable(UInt32)) — غير مستخدم حاليًا. تكون القيمة دائمًا
NULL.
referenced_table_schema(Nullable(String)) — غير مستخدم حاليًا. تكون القيمة دائمًا
NULL.
referenced_table_name(Nullable(String)) — غير مستخدم حاليًا. تكون القيمة دائمًا
NULL.
referenced_column_name(Nullable(String)) — غير مستخدم حاليًا. تكون القيمة دائمًا
NULL.
Query
CREATE TABLE test (i UInt32, s String) ENGINE MergeTree ORDER BY i;
SELECT constraint_catalog,
constraint_schema,
constraint_name,
table_catalog,
table_schema,
table_name,
column_name,
ordinal_position,
position_in_unique_constraint,
referenced_table_schema,
referenced_table_name,
referenced_column_name
FROM information_schema.key_column_usage
WHERE table_name = 'test'
FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
constraint_catalog: def
constraint_schema: default
constraint_name: PRIMARY
table_catalog: def
table_schema: default
table_name: test
column_name: i
ordinal_position: 1
position_in_unique_constraint: ᴺᵁᴸᴸ
referenced_table_schema: ᴺᵁᴸᴸ
referenced_table_name: ᴺᵁᴸᴸ
referenced_column_name: ᴺᵁᴸᴸ
يتضمن معلومات عن المفاتيح الخارجية. ويُرجِع حاليًا نتيجة فارغة (من دون أي صفوف)، وهذا يكفي فقط لضمان التوافق مع أدوات الجهات الخارجية مثل Tableau Online. الأعمدة:
REFERENTIAL_CONSTRAINTS
constraint_catalog(String) — غير مستخدم حاليًا.
constraint_schema(String) — غير مستخدم حاليًا.
constraint_name(Nullable(String)) — غير مستخدم حاليًا.
unique_constraint_catalog(String) — غير مستخدم حاليًا.
unique_constraint_schema(String) — غير مستخدم حاليًا.
unique_constraint_name(Nullable(String)) — غير مستخدم حاليًا.
match_option(String) — غير مستخدم حاليًا.
update_rule(String) — غير مستخدم حاليًا.
delete_rule(String) — غير مستخدم حاليًا.
table_name(String) — غير مستخدم حاليًا.
referenced_table_name(String) — غير مستخدم حاليًا.
يوفّر معلومات عن فهارس الجدول. ويُرجِع حاليًا نتيجة فارغة (من دون أي صفوف)، وهو ما يكفي فقط لضمان التوافق مع أدوات الجهات الخارجية مثل Tableau Online.