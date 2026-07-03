يحتوي هذا الجدول على إحصاءات مجمّعة لعمليات ZooKeeper (مثل عدد العمليات، ومتوسط زمن الاستجابة، والأخطاء)، مُجمَّعة حسب
الوصف
(session_id, parent_path, operation, component, is_subrequest) وتُحفَظ دوريًا على القرص.
وعلى خلاف system.zookeeper_log الذي يسجّل كل طلب وكل استجابة على حدة، يجمّع هذا الجدول العمليات ضمن مجموعات، مما يجعله أخف بكثير، وبالتالي أكثر ملاءمة لأعباء العمل في بيئات الإنتاج.
تُتتبَّع العمليات التي تكون جزءًا من Batch
Multi أو
MultiRead بشكل منفصل عبر العمود
is_subrequest. وتكون قيمة زمن الاستجابة للطلبات الفرعية صفرًا لأن زمن الاستجابة الإجمالي يُنسَب إلى العملية الحاوية
Multi/
MultiRead.
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم.
event_date(Date) — التاريخ الذي تم فيه تفريغ المجموعة.
event_time(DateTime) — الوقت الذي تم فيه تفريغ المجموعة.
session_id(Int64) — معرّف الجلسة.
parent_path(String) — بادئة المسار.
operation(Enum16(‘Close’ = -11, ‘Error’ = -1, ‘Watch’ = 0, ‘Create’ = 1, ‘Remove’ = 2, ‘Exists’ = 3, ‘Get’ = 4, ‘Set’ = 5, ‘GetACL’ = 6, ‘SetACL’ = 7, ‘SimpleList’ = 8, ‘Sync’ = 9, ‘Heartbeat’ = 11, ‘List’ = 12, ‘Check’ = 13, ‘Multi’ = 14, ‘Create2’ = 15, ‘Reconfig’ = 16, ‘CheckWatch’ = 17, ‘RemoveWatch’ = 18, ‘MultiRead’ = 22, ‘Auth’ = 100, ‘SetWatch’ = 101, ‘SetWatch2’ = 105, ‘AddWatch’ = 106, ‘FilteredList’ = 500, ‘CheckNotExists’ = 501, ‘CreateIfNotExists’ = 502, ‘RemoveRecursive’ = 503, ‘CheckStat’ = 504, ‘TryRemove’ = 505, ‘FilteredListWithStatsAndData’ = 506, ‘ListRecursive’ = 507, ‘SessionID’ = 997)) — نوع عملية ZooKeeper.
is_subrequest(UInt8) — ما إذا كانت هذه العملية طلبًا فرعيًا ضمن عملية Multi أو MultiRead.
count(UInt32) — عدد العمليات في المجموعة (session_id, parent_path, operation, component, is_subrequest).
errors(Map(Enum8(‘ZNOWATCHER’ = -121, ‘ZNOTREADONLY’ = -119, ‘ZSESSIONMOVED’ = -118, ‘ZNOTHING’ = -117, ‘ZCLOSING’ = -116, ‘ZAUTHFAILED’ = -115, ‘ZINVALIDACL’ = -114, ‘ZINVALIDCALLBACK’ = -113, ‘ZSESSIONEXPIRED’ = -112, ‘ZNOTEMPTY’ = -111, ‘ZNODEEXISTS’ = -110, ‘ZNOCHILDRENFOREPHEMERALS’ = -108, ‘ZBADVERSION’ = -103, ‘ZNOAUTH’ = -102, ‘ZNONODE’ = -101, ‘ZAPIERROR’ = -100, ‘ZOUTOFMEMORY’ = -10, ‘ZINVALIDSTATE’ = -9, ‘ZBADARGUMENTS’ = -8, ‘ZOPERATIONTIMEOUT’ = -7, ‘ZUNIMPLEMENTED’ = -6, ‘ZMARSHALLINGERROR’ = -5, ‘ZCONNECTIONLOSS’ = -4, ‘ZDATAINCONSISTENCY’ = -3, ‘ZRUNTIMEINCONSISTENCY’ = -2, ‘ZSYSTEMERROR’ = -1, ‘ZOK’ = 0), UInt32)) — الأخطاء في المجموعة (session_id, parent_path, operation, component, is_subrequest).
average_latency(Float64) — متوسط زمن الاستجابة عبر جميع العمليات في المجموعة (session_id, parent_path, operation, component, is_subrequest)، بالميكروثانية. يكون زمن استجابة الطلبات الفرعية صفريًا لأن زمن الاستجابة يُنسَب إلى عملية Multi أو MultiRead التي تحتويها.
component(LowCardinality(String)) — المكوّن الذي تسبّب في الحدث.
راجع أيضًا
- system.zookeeper_log — سجل ZooKeeper مفصّل لكل طلب.
- ZooKeeper