جدول نظام يحتوي على إحصاءات مجمّعة لعمليات ZooKeeper، مُصنَّفة حسب الجلسة، والمسار، ونوع العملية، والمكوّن، ومؤشّر الطلب الفرعي.

يحتوي هذا الجدول على إحصاءات مجمّعة لعمليات ZooKeeper (مثل عدد العمليات، ومتوسط زمن الاستجابة، والأخطاء)، مُجمَّعة حسب (session_id, parent_path, operation, component, is_subrequest) وتُحفَظ دوريًا على القرص.

وعلى خلاف system.zookeeper_log الذي يسجّل كل طلب وكل استجابة على حدة، يجمّع هذا الجدول العمليات ضمن مجموعات، مما يجعله أخف بكثير، وبالتالي أكثر ملاءمة لأعباء العمل في بيئات الإنتاج.

تُتتبَّع العمليات التي تكون جزءًا من Batch Multi أو MultiRead بشكل منفصل عبر العمود is_subrequest . وتكون قيمة زمن الاستجابة للطلبات الفرعية صفرًا لأن زمن الاستجابة الإجمالي يُنسَب إلى العملية الحاوية Multi / MultiRead .