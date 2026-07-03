يتضمن قائمة بجميع مُعدِّل الدوال التجميعية المتاحة، والتي يمكن تطبيقها على دوال التجميع لتغيير طريقة عملها.
الوصف
الأعمدة
name(String) — اسم مُعدِّل الدوال التجميعية.
is_internal(UInt8) — ما إذا كان هذا الـ مُعدِّل الدوال التجميعية مخصّصًا للاستخدام الداخلي فقط.
description(String) — وصف عام لوظيفة الـ مُعدِّل الدوال التجميعية.
syntax(String) — كيفية تطبيق الـ مُعدِّل الدوال التجميعية على اسم دالة تجميع.
examples(String) — أمثلة استخدام.
introduced_in(String) — إصدار ClickHouse الذي ظهر فيه الـ مُعدِّل الدوال التجميعية لأول مرة، بصيغة major.minor.
related(Array(String)) — أسماء الـ مُعدِّل الدوال التجميعية ذات الصلة.