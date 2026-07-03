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الوصف

يتضمن قائمة بجميع مُعدِّل الدوال التجميعية المتاحة، والتي يمكن تطبيقها على دوال التجميع لتغيير طريقة عملها.

الأعمدة

  • name (String) — اسم مُعدِّل الدوال التجميعية.
  • is_internal (UInt8) — ما إذا كان هذا الـ مُعدِّل الدوال التجميعية مخصّصًا للاستخدام الداخلي فقط.
  • description (String) — وصف عام لوظيفة الـ مُعدِّل الدوال التجميعية.
  • syntax (String) — كيفية تطبيق الـ مُعدِّل الدوال التجميعية على اسم دالة تجميع.
  • examples (String) — أمثلة استخدام.
  • introduced_in (String) — إصدار ClickHouse الذي ظهر فيه الـ مُعدِّل الدوال التجميعية لأول مرة، بصيغة major.minor.
  • related (Array(String)) — أسماء الـ مُعدِّل الدوال التجميعية ذات الصلة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦