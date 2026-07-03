system.aggregated_zookeeper_log جدول نظام يحتوي على إحصاءات مجمّعة لعمليات ZooKeeper، مُصنَّفة حسب الجلسة، والمسار، ونوع العملية، والمكوّن، ومؤشّر الطلب الفرعي.

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