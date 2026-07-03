يتضمن معلومات عن الأعمدة في جميع الجداول. يمكنك استخدام هذا الجدول للحصول على معلومات مشابهة لتلك التي يوفرها الاستعلام DESCRIBE TABLE، ولكن لعدة جداول في وقت واحد. لا تكون الأعمدة من الجداول المؤقتة مرئية في
الوصف
system.columns إلا في الجلسات التي أُنشئت فيها. وتُعرض مع حقل
database فارغًا.
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
name(String) — اسم العمود.
type(String) — نوع العمود.
position(UInt64) — الموضع الترتيبي للعمود في الجدول بدءًا من 1.
default_kind(String) — نوع التعبير (DEFAULT, MATERIALIZED, ALIAS) للقيمة الافتراضية، أو سلسلة فارغة إذا لم يكن مُعرّفًا.
default_expression(String) — التعبير الخاص بالقيمة الافتراضية، أو سلسلة فارغة إذا لم يكن مُعرّفًا.
data_compressed_bytes(UInt64) — حجم البيانات المضغوطة، بالبايت.
data_uncompressed_bytes(UInt64) — حجم البيانات غير المضغوطة، بالبايت.
marks_bytes(UInt64) — حجم العلامات، بالبايت.
comment(String) — تعليق على العمود، أو سلسلة فارغة إذا لم يكن مُعرّفًا.
is_in_partition_key(UInt8) — إشارة توضّح ما إذا كان العمود موجودًا في تعبير partition.
is_in_sorting_key(UInt8) — إشارة توضّح ما إذا كان العمود موجودًا في تعبير مفتاح الفرز.
is_in_primary_key(UInt8) — إشارة توضّح ما إذا كان العمود موجودًا في تعبير المفتاح الأساسي.
is_in_sampling_key(UInt8) — إشارة توضّح ما إذا كان العمود موجودًا في تعبير مفتاح أخذ العينات.
compression_codec(String) — اسم codec الضغط.
character_octet_length(Nullable(UInt64)) — الحد الأقصى للطول بالبايتات للبيانات الثنائية أو بيانات المحارف أو البيانات النصية والصور. في ClickHouse، لا يكون لهذا معنى إلا مع نوع البيانات FixedString. بخلاف ذلك، تُعاد قيمة NULL.
numeric_precision(Nullable(UInt64)) — دقة البيانات الرقمية التقريبية أو البيانات الرقمية الدقيقة أو البيانات الصحيحة أو البيانات المالية. في ClickHouse، تكون هذه هي عرض البت للأنواع الصحيحة والدقة العشرية لأنواع Decimal. بخلاف ذلك، تُعاد قيمة NULL.
numeric_precision_radix(Nullable(UInt64)) — أساس نظام الأعداد لهذه الدقة في البيانات الرقمية التقريبية أو البيانات الرقمية الدقيقة أو البيانات الصحيحة أو البيانات المالية. في ClickHouse، تكون 2 للأنواع الصحيحة و10 لأنواع Decimal. بخلاف ذلك، تُعاد قيمة NULL.
numeric_scale(Nullable(UInt64)) — المقياس الخاص بالبيانات الرقمية التقريبية أو البيانات الرقمية الدقيقة أو البيانات الصحيحة أو البيانات المالية. في ClickHouse، لا يكون لهذا معنى إلا مع أنواع Decimal. بخلاف ذلك، تُعاد قيمة NULL.
datetime_precision(Nullable(UInt64)) — الدقة العشرية لنوع البيانات DateTime64. بالنسبة إلى أنواع البيانات الأخرى، تُعاد قيمة NULL.
serialization_hint(Nullable(String)) — تلميح للعمود لاختيار أسلوب التسلسل عند عمليات الإدراج وفقًا للإحصاءات.
statistics(String) — أنواع الإحصاءات المُنشأة في هذه الأعمدة.
مثال
SELECT * FROM system.columns LIMIT 2 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: INFORMATION_SCHEMA
table: COLUMNS
name: table_catalog
type: String
position: 1
default_kind:
default_expression:
data_compressed_bytes: 0
data_uncompressed_bytes: 0
marks_bytes: 0
comment:
is_in_partition_key: 0
is_in_sorting_key: 0
is_in_primary_key: 0
is_in_sampling_key: 0
compression_codec:
character_octet_length: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_precision: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_precision_radix: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_scale: ᴺᵁᴸᴸ
datetime_precision: ᴺᵁᴸᴸ
Row 2:
──────
database: INFORMATION_SCHEMA
table: COLUMNS
name: table_schema
type: String
position: 2
default_kind:
default_expression:
data_compressed_bytes: 0
data_uncompressed_bytes: 0
marks_bytes: 0
comment:
is_in_partition_key: 0
is_in_sorting_key: 0
is_in_primary_key: 0
is_in_sampling_key: 0
compression_codec:
character_octet_length: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_precision: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_precision_radix: ᴺᵁᴸᴸ
numeric_scale: ᴺᵁᴸᴸ
datetime_precision: ᴺᵁᴸᴸ