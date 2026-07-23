جدول نظامي يحتوي على معلومات عن المهام في مجمعات الجدولة الخلفية.

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

تتضمن معلومات عن المهام في مجمعات الجدولة الخلفية. تُستخدم مجمعات الجدولة الخلفية لتنفيذ المهام الدورية، مثل عمليات الإرسال الموزعة، وتفريغ المخزن المؤقت، وعمليات وسيط الرسائل، والمهام الخلفية للاستعلامات المتدفقة، وتحديث البيانات الوصفية لجدول Iceberg.

pool (String) — اسم المجمّع. القيم الممكنة: schedule (مجمّع جدولة للأغراض العامة)، buffer_flush (مجمّع لتفريغ بيانات جدول Buffer)، distributed (مجمّع لعمليات الجدول الموزّع)، message_broker (مجمّع لعمليات وسيط الرسائل)، streaming (مجمّع للمهام الخلفية للاستعلامات المتدفقة)، iceberg (مجمّع لتحديث البيانات الوصفية لجدول Iceberg).

(String) — اسم المجمّع. القيم الممكنة: (مجمّع جدولة للأغراض العامة)، (مجمّع لتفريغ بيانات جدول Buffer)، (مجمّع لعمليات الجدول الموزّع)، (مجمّع لعمليات وسيط الرسائل)، (مجمّع للمهام الخلفية للاستعلامات المتدفقة)، (مجمّع لتحديث البيانات الوصفية لجدول Iceberg). database (String) — اسم قاعدة البيانات.

(String) — اسم قاعدة البيانات. table (String) — اسم الجدول.

(String) — اسم الجدول. table_uuid (UUID) — UUID الجدول.

(UUID) — UUID الجدول. query_id (String) — معرّف الاستعلام (إذا كان يُنفَّذ الآن). ملاحظة: هذا ليس استعلامًا فعليًا، بل معرّفًا مُولَّدًا عشوائيًا لمطابقة السجلات في system.text_log .

(String) — معرّف الاستعلام (إذا كان يُنفَّذ الآن). ملاحظة: هذا ليس استعلامًا فعليًا، بل معرّفًا مُولَّدًا عشوائيًا لمطابقة السجلات في . elapsed_ms (UInt64) — مدة تنفيذ المهمة (إذا كانت تُنفَّذ الآن).

(UInt64) — مدة تنفيذ المهمة (إذا كانت تُنفَّذ الآن). log_name (String) — اسم السجل الخاص بالمهمة.

(String) — اسم السجل الخاص بالمهمة. deactivated (UInt8) — ما إذا كانت المهمة معطّلة (تكون دائمًا false، لأن المهام المعطّلة تُزال من المجمّع).

(UInt8) — ما إذا كانت المهمة معطّلة (تكون دائمًا false، لأن المهام المعطّلة تُزال من المجمّع). scheduled (UInt8) — ما إذا كانت المهمة مجدولة للتنفيذ.

(UInt8) — ما إذا كانت المهمة مجدولة للتنفيذ. delayed (UInt8) — ما إذا كانت المهمة مجدولة مع تأخير.

(UInt8) — ما إذا كانت المهمة مجدولة مع تأخير. executing (UInt8) — ما إذا كانت المهمة تُنفَّذ حاليًا.

Query SELECT * FROM system . background_schedule_pool LIMIT 5 FORMAT Vertical;

Response Row 1: ────── pool: distributed database: default table: data table_uuid: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 query_id: elapsed_ms: 0 log_name: BackgroundJobsAssignee:DataProcessing deactivated: 0 scheduled: 1 delayed: 0 executing: 0