جدول نظام يتضمن أوصاف محركات الجداول التي يدعمها الخادم والميزات التي تدعمها هذه المحركات.

يتضمن وصفًا لمحركات الجداول التي يدعمها الخادم، ومعلومات عن الميزات التي تدعمها.

يحتوي هذا الجدول على الأعمدة التالية (يظهر نوع العمود بين قوسين):

name (String) — اسم محرك الجدول.

(String) — اسم محرك الجدول. supports_settings (UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم عبارة SETTINGS.

(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم عبارة SETTINGS. supports_skipping_indices (UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم فهارس التخطي.

(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم فهارس التخطي. supports_projections (UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم الإسقاطات.

(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم الإسقاطات. supports_sort_order (UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم العبارات PARTITION_BY وPRIMARY_KEY وORDER_BY وSAMPLE_BY.

(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم العبارات PARTITION_BY وPRIMARY_KEY وORDER_BY وSAMPLE_BY. supports_ttl (UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم TTL.

(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم TTL. supports_replication (UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم النسخ المتماثل للبيانات.

(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم النسخ المتماثل للبيانات. supports_deduplication (UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم إلغاء تكرار البيانات.

(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم إلغاء تكرار البيانات. supports_parallel_insert (UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم الإدراج المتوازي (راجع الإعداد max_insert_threads).

(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان محرك الجدول يدعم الإدراج المتوازي (راجع الإعداد max_insert_threads). description (String) — وصف لما يفعله محرك الجدول. بالنسبة إلى المحركات التي لها صفحة توثيق مخصصة، يحتوي هذا الحقل على النص الكامل لتلك الصفحة بصيغة Markdown؛ أما المحركات الأخرى فيحتوي على ملخص موجز.

(String) — وصف لما يفعله محرك الجدول. بالنسبة إلى المحركات التي لها صفحة توثيق مخصصة، يحتوي هذا الحقل على النص الكامل لتلك الصفحة بصيغة Markdown؛ أما المحركات الأخرى فيحتوي على ملخص موجز. syntax (String) — كيفية استخدام محرك الجدول عند إنشاء جدول. بالنسبة إلى معظم المحركات، تكون هذه عبارة ENGINE في استعلام CREATE TABLE، لكن بعض المحركات (مثل الأنواع المختلفة من العروض أو محرك Loop) تُستخدم بصيغ أخرى، مثل CREATE VIEW أو SELECT من دالة جدول.

(String) — كيفية استخدام محرك الجدول عند إنشاء جدول. بالنسبة إلى معظم المحركات، تكون هذه عبارة ENGINE في استعلام CREATE TABLE، لكن بعض المحركات (مثل الأنواع المختلفة من العروض أو محرك Loop) تُستخدم بصيغ أخرى، مثل CREATE VIEW أو SELECT من دالة جدول. examples (String) — أمثلة استخدام.

(String) — أمثلة استخدام. introduced_in (String) — إصدار ClickHouse الذي ظهر فيه محرك الجدول لأول مرة، بالصيغة major.minor.

(String) — إصدار ClickHouse الذي ظهر فيه محرك الجدول لأول مرة، بالصيغة major.minor. related (Array(String)) — أسماء محركات الجداول ذات الصلة.

Query SELECT name , supports_settings, supports_skipping_indices, supports_sort_order, supports_ttl, supports_replication, supports_deduplication, supports_parallel_insert FROM system . table_engines WHERE name IN ( 'Kafka' , 'MergeTree' , 'ReplicatedCollapsingMergeTree' )

Response ┌─name──────────────────────────┬─supports_settings─┬─supports_skipping_indices─┬─supports_sort_order─┬─supports_ttl─┬─supports_replication─┬─supports_deduplication─┬─supports_parallel_insert─┐ │ MergeTree │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │ 1 │ │ Kafka │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ ReplicatedCollapsingMergeTree │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ └───────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┘