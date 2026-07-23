يتضمن قائمة بجميع الامتيازات المتاحة التي يمكن منحها لمستخدم أو دور.
الوصف
الأعمدة
privilege(Enum16(‘SHOW DATABASES’ = 0, ‘SHOW TABLES’ = 1, ‘CHECK’ = 2, ‘SHOW COLUMNS’ = 3, ‘SHOW DICTIONARIES’ = 4, ‘SHOW’ = 5, ‘SHOW FILESYSTEM CACHES’ = 6, ‘SELECT’ = 7, ‘INSERT’ = 8, ‘ALTER UPDATE’ = 9, ‘ALTER DELETE’ = 10, ‘ALTER ADD COLUMN’ = 11, ‘ALTER MODIFY COLUMN’ = 12, ‘ALTER DROP COLUMN’ = 13, ‘ALTER COMMENT COLUMN’ = 14, ‘ALTER CLEAR COLUMN’ = 15, ‘ALTER RENAME COLUMN’ = 16, ‘ALTER MATERIALIZE COLUMN’ = 17, ‘ALTER COLUMN’ = 18, ‘ALTER MODIFY COMMENT’ = 19, ‘ALTER MODIFY DATABASE COMMENT’ = 20, ‘ALTER ORDER BY’ = 21, ‘ALTER SAMPLE BY’ = 22, ‘ALTER ADD INDEX’ = 23, ‘ALTER DROP INDEX’ = 24, ‘ALTER MATERIALIZE INDEX’ = 25, ‘ALTER CLEAR INDEX’ = 26, ‘ALTER INDEX’ = 27, ‘ALTER ADD STATISTICS’ = 28, ‘ALTER DROP STATISTICS’ = 29, ‘ALTER MODIFY STATISTICS’ = 30, ‘ALTER MATERIALIZE STATISTICS’ = 31, ‘ALTER STATISTICS’ = 32, ‘ALTER ADD PROJECTION’ = 33, ‘ALTER DROP PROJECTION’ = 34, ‘ALTER MATERIALIZE PROJECTION’ = 35, ‘ALTER CLEAR PROJECTION’ = 36, ‘ALTER PROJECTION’ = 37, ‘ALTER ADD CONSTRAINT’ = 38, ‘ALTER DROP CONSTRAINT’ = 39, ‘ALTER MODIFY CONSTRAINT’ = 40, ‘ALTER CONSTRAINT’ = 41, ‘ALTER TTL’ = 42, ‘ALTER MATERIALIZE TTL’ = 43, ‘ALTER REWRITE PARTS’ = 44, ‘ALTER SETTINGS’ = 45, ‘ALTER MOVE PARTITION’ = 46, ‘ALTER FETCH PARTITION’ = 47, ‘ALTER FREEZE PARTITION’ = 48, ‘ALTER UNLOCK SNAPSHOT’ = 49, ‘ALTER EXECUTE’ = 50, ‘ALTER DATABASE SETTINGS’ = 51, ‘ALTER NAMED COLLECTION’ = 52, ‘ALTER TABLE’ = 53, ‘ALTER DATABASE’ = 54, ‘ALTER VIEW MODIFY QUERY’ = 55, ‘ALTER VIEW MODIFY REFRESH’ = 56, ‘ALTER VIEW MODIFY SQL SECURITY’ = 57, ‘ALTER VIEW’ = 58, ‘ALTER’ = 59, ‘CREATE DATABASE’ = 60, ‘CREATE TABLE’ = 61, ‘CREATE VIEW’ = 62, ‘CREATE DICTIONARY’ = 63, ‘CREATE TEMPORARY TABLE’ = 64, ‘CREATE ARBITRARY TEMPORARY TABLE’ = 65, ‘CREATE TEMPORARY VIEW’ = 66, ‘CREATE FUNCTION’ = 67, ‘CREATE WORKLOAD’ = 68, ‘CREATE RESOURCE’ = 69, ‘CREATE NAMED COLLECTION’ = 70, ‘CREATE’ = 71, ‘DROP DATABASE’ = 72, ‘DROP TABLE’ = 73, ‘DROP VIEW’ = 74, ‘DROP DICTIONARY’ = 75, ‘DROP FUNCTION’ = 76, ‘DROP WORKLOAD’ = 77, ‘DROP RESOURCE’ = 78, ‘DROP NAMED COLLECTION’ = 79, ‘DROP’ = 80, ‘UNDROP TABLE’ = 81, ‘TRUNCATE’ = 82, ‘OPTIMIZE’ = 83, ‘BACKUP’ = 84, ‘KILL QUERY’ = 85, ‘KILL TRANSACTION’ = 86, ‘MOVE PARTITION BETWEEN SHARDS’ = 87, ‘CREATE USER’ = 88, ‘ALTER USER’ = 89, ‘DROP USER’ = 90, ‘CREATE ROLE’ = 91, ‘ALTER ROLE’ = 92, ‘DROP ROLE’ = 93, ‘ROLE ADMIN’ = 94, ‘CREATE ROW POLICY’ = 95, ‘ALTER ROW POLICY’ = 96, ‘DROP ROW POLICY’ = 97, ‘CREATE MASKING POLICY’ = 98, ‘ALTER MASKING POLICY’ = 99, ‘DROP MASKING POLICY’ = 100, ‘CREATE QUOTA’ = 101, ‘ALTER QUOTA’ = 102, ‘DROP QUOTA’ = 103, ‘CREATE SETTINGS PROFILE’ = 104, ‘ALTER SETTINGS PROFILE’ = 105, ‘DROP SETTINGS PROFILE’ = 106, ‘ALLOW SQL SECURITY NONE’ = 107, ‘SHOW USERS’ = 108, ‘SHOW ROLES’ = 109, ‘SHOW ROW POLICIES’ = 110, ‘SHOW QUOTAS’ = 111, ‘SHOW SETTINGS PROFILES’ = 112, ‘SHOW MASKING POLICIES’ = 113, ‘SHOW ACCESS’ = 114, ‘IMPERSONATE’ = 115, ‘ACCESS MANAGEMENT’ = 116, ‘SHOW NAMED COLLECTIONS’ = 117, ‘SHOW NAMED COLLECTIONS SECRETS’ = 118, ‘NAMED COLLECTION’ = 119, ‘NAMED COLLECTION ADMIN’ = 120, ‘SET DEFINER’ = 121, ‘TABLE ENGINE’ = 122, ‘SYSTEM SHUTDOWN’ = 123, ‘SYSTEM DROP DNS CACHE’ = 124, ‘SYSTEM DROP CONNECTIONS CACHE’ = 125, ‘SYSTEM PREWARM MARK CACHE’ = 126, ‘SYSTEM DROP MARK CACHE’ = 127, ‘SYSTEM DROP ICEBERG METADATA CACHE’ = 128, ‘SYSTEM DROP AVRO SCHEMA CACHE’ = 129, ‘SYSTEM DROP PARQUET METADATA CACHE’ = 130, ‘SYSTEM DROP POINT IN POLYGON CACHE’ = 131, ‘SYSTEM PREWARM PRIMARY INDEX CACHE’ = 132, ‘SYSTEM DROP PRIMARY INDEX CACHE’ = 133, ‘SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE’ = 134, ‘SYSTEM DROP VECTOR SIMILARITY INDEX CACHE’ = 135, ‘SYSTEM DROP TEXT INDEX TOKENS CACHE’ = 136, ‘SYSTEM DROP TEXT INDEX HEADER CACHE’ = 137, ‘SYSTEM DROP TEXT INDEX POSTINGS CACHE’ = 138, ‘SYSTEM DROP TEXT INDEX CACHES’ = 139, ‘SYSTEM DROP MMAP CACHE’ = 140, ‘SYSTEM DROP QUERY CONDITION CACHE’ = 141, ‘SYSTEM DROP QUERY CACHE’ = 142, ‘SYSTEM DROP COMPILED EXPRESSION CACHE’ = 143, ‘SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE’ = 144, ‘SYSTEM DROP DISTRIBUTED CACHE’ = 145, ‘SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE’ = 146, ‘SYSTEM DROP PAGE CACHE’ = 147, ‘SYSTEM DROP SCHEMA CACHE’ = 148, ‘SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE’ = 149, ‘SYSTEM DROP S3 CLIENT CACHE’ = 150, ‘SYSTEM DROP CACHE’ = 151, ‘SYSTEM RELOAD CONFIG’ = 152, ‘SYSTEM RELOAD USERS’ = 153, ‘SYSTEM RELOAD DICTIONARY’ = 154, ‘SYSTEM RELOAD MODEL’ = 155, ‘SYSTEM RELOAD FUNCTION’ = 156, ‘SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES’ = 157, ‘SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS’ = 158, ‘SYSTEM RECONNECT ZOOKEEPER’ = 159, ‘SYSTEM RELOAD’ = 160, ‘SYSTEM RESTART DISK’ = 161, ‘SYSTEM WAIT BLOBS CLEANUP’ = 162, ‘SYSTEM MERGES’ = 163, ‘SYSTEM TTL MERGES’ = 164, ‘SYSTEM FETCHES’ = 165, ‘SYSTEM MOVES’ = 166, ‘SYSTEM PULLING REPLICATION LOG’ = 167, ‘SYSTEM CLEANUP’ = 168, ‘SYSTEM VIEWS’ = 169, ‘SYSTEM DISTRIBUTED SENDS’ = 170, ‘SYSTEM REPLICATED SENDS’ = 171, ‘SYSTEM SENDS’ = 172, ‘SYSTEM REPLICATION QUEUES’ = 173, ‘SYSTEM VIRTUAL PARTS UPDATE’ = 174, ‘SYSTEM REDUCE BLOCKING PARTS’ = 175, ‘SYSTEM DROP REPLICA’ = 176, ‘SYSTEM SYNC REPLICA’ = 177, ‘SYSTEM REPLICA READINESS’ = 178, ‘SYSTEM RESTART REPLICA’ = 179, ‘SYSTEM RESTORE REPLICA’ = 180, ‘SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA’ = 181, ‘SYSTEM WAIT LOADING PARTS’ = 182, ‘SYSTEM SYNC DATABASE REPLICA’ = 183, ‘SYSTEM SYNC TRANSACTION LOG’ = 184, ‘SYSTEM SYNC FILE CACHE’ = 185, ‘SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED’ = 186, ‘SYSTEM FLUSH LOGS’ = 187, ‘SYSTEM FLUSH ASYNC INSERT QUEUE’ = 188, ‘SYSTEM FLUSH OBJECT STORAGE QUEUE’ = 189, ‘SYSTEM FLUSH’ = 190, ‘SYSTEM THREAD FUZZER’ = 191, ‘SYSTEM UNFREEZE’ = 192, ‘SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT’ = 193, ‘SYSTEM FAILPOINT’ = 194, ‘SYSTEM MEMORY’ = 195, ‘SYSTEM LISTEN’ = 196, ‘SYSTEM JEMALLOC’ = 197, ‘SYSTEM LOAD PRIMARY KEY’ = 198, ‘SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY’ = 199, ‘SYSTEM INSTRUMENT ADD’ = 200, ‘SYSTEM INSTRUMENT REMOVE’ = 201, ‘SYSTEM’ = 202, ‘dictGet’ = 203, ‘displaySecretsInShowAndSelect’ = 204, ‘addressToLine’ = 205, ‘addressToLineWithInlines’ = 206, ‘addressToSymbol’ = 207, ‘demangle’ = 208, ‘INTROSPECTION’ = 209, ‘READ’ = 210, ‘WRITE’ = 211, ‘CLUSTER’ = 212, ‘FILE’ = 213, ‘URL’ = 214, ‘REMOTE’ = 215, ‘MONGO’ = 216, ‘REDIS’ = 217, ‘MYSQL’ = 218, ‘POSTGRES’ = 219, ‘SQLITE’ = 220, ‘ODBC’ = 221, ‘JDBC’ = 222, ‘HDFS’ = 223, ‘S3’ = 224, ‘HIVE’ = 225, ‘AZURE’ = 226, ‘KAFKA’ = 227, ‘NATS’ = 228, ‘RABBITMQ’ = 229, ‘YTSAURUS’ = 230, ‘ARROW FLIGHT’ = 231, ‘SOURCES’ = 232, ‘ALL’ = 233, ‘NONE’ = 234)) — اسم الصلاحية التي يمكن استخدامها في أمر GRANT.
aliases(Array(String)) — قائمة الأسماء البديلة التي يمكن استخدامها بدلًا من اسم الامتياز.
level(Nullable(Enum8(‘GLOBAL’ = 0, ‘DATABASE’ = 1, ‘TABLE’ = 2, ‘DICTIONARY’ = 3, ‘VIEW’ = 4, ‘COLUMN’ = 5, ‘NAMED_COLLECTION’ = 6, ‘USER_NAME’ = 7, ‘TABLE_ENGINE’ = 8, ‘DEFINER’ = 9, ‘SOURCE’ = 10))) — مستوى الامتياز. لا يمكن منح امتيازات GLOBAL إلا على المستوى العام (
ON *.*)، ويمكن منح امتيازات DATABASE على قاعدة بيانات محددة (
ON <database>.*) أو على المستوى العام (
ON *.*)، كما يمكن منح امتيازات TABLE على جدول محدد أو على قاعدة بيانات محددة أو على المستوى العام، ويمكن منح امتيازات COLUMN بالطريقة نفسها المتبعة مع امتيازات TABLE، مع إتاحة تحديد الأعمدة أيضًا.
parent_group(Nullable(Enum16(‘SHOW DATABASES’ = 0, ‘SHOW TABLES’ = 1, ‘CHECK’ = 2, ‘SHOW COLUMNS’ = 3, ‘SHOW DICTIONARIES’ = 4, ‘SHOW’ = 5, ‘SHOW FILESYSTEM CACHES’ = 6, ‘SELECT’ = 7, ‘INSERT’ = 8, ‘ALTER UPDATE’ = 9, ‘ALTER DELETE’ = 10, ‘ALTER ADD COLUMN’ = 11, ‘ALTER MODIFY COLUMN’ = 12, ‘ALTER DROP COLUMN’ = 13, ‘ALTER COMMENT COLUMN’ = 14, ‘ALTER CLEAR COLUMN’ = 15, ‘ALTER RENAME COLUMN’ = 16, ‘ALTER MATERIALIZE COLUMN’ = 17, ‘ALTER COLUMN’ = 18, ‘ALTER MODIFY COMMENT’ = 19, ‘ALTER MODIFY DATABASE COMMENT’ = 20, ‘ALTER ORDER BY’ = 21, ‘ALTER SAMPLE BY’ = 22, ‘ALTER ADD INDEX’ = 23, ‘ALTER DROP INDEX’ = 24, ‘ALTER MATERIALIZE INDEX’ = 25, ‘ALTER CLEAR INDEX’ = 26, ‘ALTER INDEX’ = 27, ‘ALTER ADD STATISTICS’ = 28, ‘ALTER DROP STATISTICS’ = 29, ‘ALTER MODIFY STATISTICS’ = 30, ‘ALTER MATERIALIZE STATISTICS’ = 31, ‘ALTER STATISTICS’ = 32, ‘ALTER ADD PROJECTION’ = 33, ‘ALTER DROP PROJECTION’ = 34, ‘ALTER MATERIALIZE PROJECTION’ = 35, ‘ALTER CLEAR PROJECTION’ = 36, ‘ALTER PROJECTION’ = 37, ‘ALTER ADD CONSTRAINT’ = 38, ‘ALTER DROP CONSTRAINT’ = 39, ‘ALTER MODIFY CONSTRAINT’ = 40, ‘ALTER CONSTRAINT’ = 41, ‘ALTER TTL’ = 42, ‘ALTER MATERIALIZE TTL’ = 43, ‘ALTER REWRITE PARTS’ = 44, ‘ALTER SETTINGS’ = 45, ‘ALTER MOVE PARTITION’ = 46, ‘ALTER FETCH PARTITION’ = 47, ‘ALTER FREEZE PARTITION’ = 48, ‘ALTER UNLOCK SNAPSHOT’ = 49, ‘ALTER EXECUTE’ = 50, ‘ALTER DATABASE SETTINGS’ = 51, ‘ALTER NAMED COLLECTION’ = 52, ‘ALTER TABLE’ = 53, ‘ALTER DATABASE’ = 54, ‘ALTER VIEW MODIFY QUERY’ = 55, ‘ALTER VIEW MODIFY REFRESH’ = 56, ‘ALTER VIEW MODIFY SQL SECURITY’ = 57, ‘ALTER VIEW’ = 58, ‘ALTER’ = 59, ‘CREATE DATABASE’ = 60, ‘CREATE TABLE’ = 61, ‘CREATE VIEW’ = 62, ‘CREATE DICTIONARY’ = 63, ‘CREATE TEMPORARY TABLE’ = 64, ‘CREATE ARBITRARY TEMPORARY TABLE’ = 65, ‘CREATE TEMPORARY VIEW’ = 66, ‘CREATE FUNCTION’ = 67, ‘CREATE WORKLOAD’ = 68, ‘CREATE RESOURCE’ = 69, ‘CREATE NAMED COLLECTION’ = 70, ‘CREATE’ = 71, ‘DROP DATABASE’ = 72, ‘DROP TABLE’ = 73, ‘DROP VIEW’ = 74, ‘DROP DICTIONARY’ = 75, ‘DROP FUNCTION’ = 76, ‘DROP WORKLOAD’ = 77, ‘DROP RESOURCE’ = 78, ‘DROP NAMED COLLECTION’ = 79, ‘DROP’ = 80, ‘UNDROP TABLE’ = 81, ‘TRUNCATE’ = 82, ‘OPTIMIZE’ = 83, ‘BACKUP’ = 84, ‘KILL QUERY’ = 85, ‘KILL TRANSACTION’ = 86, ‘MOVE PARTITION BETWEEN SHARDS’ = 87, ‘CREATE USER’ = 88, ‘ALTER USER’ = 89, ‘DROP USER’ = 90, ‘CREATE ROLE’ = 91, ‘ALTER ROLE’ = 92, ‘DROP ROLE’ = 93, ‘ROLE ADMIN’ = 94, ‘CREATE ROW POLICY’ = 95, ‘ALTER ROW POLICY’ = 96, ‘DROP ROW POLICY’ = 97, ‘CREATE MASKING POLICY’ = 98, ‘ALTER MASKING POLICY’ = 99, ‘DROP MASKING POLICY’ = 100, ‘CREATE QUOTA’ = 101, ‘ALTER QUOTA’ = 102, ‘DROP QUOTA’ = 103, ‘CREATE SETTINGS PROFILE’ = 104, ‘ALTER SETTINGS PROFILE’ = 105, ‘DROP SETTINGS PROFILE’ = 106, ‘ALLOW SQL SECURITY NONE’ = 107, ‘SHOW USERS’ = 108, ‘SHOW ROLES’ = 109, ‘SHOW ROW POLICIES’ = 110, ‘SHOW QUOTAS’ = 111, ‘SHOW SETTINGS PROFILES’ = 112, ‘SHOW MASKING POLICIES’ = 113, ‘SHOW ACCESS’ = 114, ‘IMPERSONATE’ = 115, ‘ACCESS MANAGEMENT’ = 116, ‘SHOW NAMED COLLECTIONS’ = 117, ‘SHOW NAMED COLLECTIONS SECRETS’ = 118, ‘NAMED COLLECTION’ = 119, ‘NAMED COLLECTION ADMIN’ = 120, ‘SET DEFINER’ = 121, ‘TABLE ENGINE’ = 122, ‘SYSTEM SHUTDOWN’ = 123, ‘SYSTEM DROP DNS CACHE’ = 124, ‘SYSTEM DROP CONNECTIONS CACHE’ = 125, ‘SYSTEM PREWARM MARK CACHE’ = 126, ‘SYSTEM DROP MARK CACHE’ = 127, ‘SYSTEM DROP ICEBERG METADATA CACHE’ = 128, ‘SYSTEM DROP AVRO SCHEMA CACHE’ = 129, ‘SYSTEM DROP PARQUET METADATA CACHE’ = 130, ‘SYSTEM DROP POINT IN POLYGON CACHE’ = 131, ‘SYSTEM PREWARM PRIMARY INDEX CACHE’ = 132, ‘SYSTEM DROP PRIMARY INDEX CACHE’ = 133, ‘SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE’ = 134, ‘SYSTEM DROP VECTOR SIMILARITY INDEX CACHE’ = 135, ‘SYSTEM DROP TEXT INDEX TOKENS CACHE’ = 136, ‘SYSTEM DROP TEXT INDEX HEADER CACHE’ = 137, ‘SYSTEM DROP TEXT INDEX POSTINGS CACHE’ = 138, ‘SYSTEM DROP TEXT INDEX CACHES’ = 139, ‘SYSTEM DROP MMAP CACHE’ = 140, ‘SYSTEM DROP QUERY CONDITION CACHE’ = 141, ‘SYSTEM DROP QUERY CACHE’ = 142, ‘SYSTEM DROP COMPILED EXPRESSION CACHE’ = 143, ‘SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE’ = 144, ‘SYSTEM DROP DISTRIBUTED CACHE’ = 145, ‘SYSTEM SYNC FILESYSTEM CACHE’ = 146, ‘SYSTEM DROP PAGE CACHE’ = 147, ‘SYSTEM DROP SCHEMA CACHE’ = 148, ‘SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE’ = 149, ‘SYSTEM DROP S3 CLIENT CACHE’ = 150, ‘SYSTEM DROP CACHE’ = 151, ‘SYSTEM RELOAD CONFIG’ = 152, ‘SYSTEM RELOAD USERS’ = 153, ‘SYSTEM RELOAD DICTIONARY’ = 154, ‘SYSTEM RELOAD MODEL’ = 155, ‘SYSTEM RELOAD FUNCTION’ = 156, ‘SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES’ = 157, ‘SYSTEM RELOAD ASYNCHRONOUS METRICS’ = 158, ‘SYSTEM RECONNECT ZOOKEEPER’ = 159, ‘SYSTEM RELOAD’ = 160, ‘SYSTEM RESTART DISK’ = 161, ‘SYSTEM WAIT BLOBS CLEANUP’ = 162, ‘SYSTEM MERGES’ = 163, ‘SYSTEM TTL MERGES’ = 164, ‘SYSTEM FETCHES’ = 165, ‘SYSTEM MOVES’ = 166, ‘SYSTEM PULLING REPLICATION LOG’ = 167, ‘SYSTEM CLEANUP’ = 168, ‘SYSTEM VIEWS’ = 169, ‘SYSTEM DISTRIBUTED SENDS’ = 170, ‘SYSTEM REPLICATED SENDS’ = 171, ‘SYSTEM SENDS’ = 172, ‘SYSTEM REPLICATION QUEUES’ = 173, ‘SYSTEM VIRTUAL PARTS UPDATE’ = 174, ‘SYSTEM REDUCE BLOCKING PARTS’ = 175, ‘SYSTEM DROP REPLICA’ = 176, ‘SYSTEM SYNC REPLICA’ = 177, ‘SYSTEM REPLICA READINESS’ = 178, ‘SYSTEM RESTART REPLICA’ = 179, ‘SYSTEM RESTORE REPLICA’ = 180, ‘SYSTEM RESTORE DATABASE REPLICA’ = 181, ‘SYSTEM WAIT LOADING PARTS’ = 182, ‘SYSTEM SYNC DATABASE REPLICA’ = 183, ‘SYSTEM SYNC TRANSACTION LOG’ = 184, ‘SYSTEM SYNC FILE CACHE’ = 185, ‘SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED’ = 186, ‘SYSTEM FLUSH LOGS’ = 187, ‘SYSTEM FLUSH ASYNC INSERT QUEUE’ = 188, ‘SYSTEM FLUSH OBJECT STORAGE QUEUE’ = 189, ‘SYSTEM FLUSH’ = 190, ‘SYSTEM THREAD FUZZER’ = 191, ‘SYSTEM UNFREEZE’ = 192, ‘SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT’ = 193, ‘SYSTEM FAILPOINT’ = 194, ‘SYSTEM MEMORY’ = 195, ‘SYSTEM LISTEN’ = 196, ‘SYSTEM JEMALLOC’ = 197, ‘SYSTEM LOAD PRIMARY KEY’ = 198, ‘SYSTEM UNLOAD PRIMARY KEY’ = 199, ‘SYSTEM INSTRUMENT ADD’ = 200, ‘SYSTEM INSTRUMENT REMOVE’ = 201, ‘SYSTEM’ = 202, ‘dictGet’ = 203, ‘displaySecretsInShowAndSelect’ = 204, ‘addressToLine’ = 205, ‘addressToLineWithInlines’ = 206, ‘addressToSymbol’ = 207, ‘demangle’ = 208, ‘INTROSPECTION’ = 209, ‘READ’ = 210, ‘WRITE’ = 211, ‘CLUSTER’ = 212, ‘FILE’ = 213, ‘URL’ = 214, ‘REMOTE’ = 215, ‘MONGO’ = 216, ‘REDIS’ = 217, ‘MYSQL’ = 218, ‘POSTGRES’ = 219, ‘SQLITE’ = 220, ‘ODBC’ = 221, ‘JDBC’ = 222, ‘HDFS’ = 223, ‘S3’ = 224, ‘HIVE’ = 225, ‘AZURE’ = 226, ‘KAFKA’ = 227, ‘NATS’ = 228, ‘RABBITMQ’ = 229, ‘YTSAURUS’ = 230, ‘ARROW FLIGHT’ = 231, ‘SOURCES’ = 232, ‘ALL’ = 233, ‘NONE’ = 234))) — الامتياز الأصل - إذا مُنح الامتياز الأصل، فإن جميع الامتيازات الفرعية التابعة له تُعدّ ممنوحةً تلقائياً.