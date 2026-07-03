الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يتضمن معلومات حول عمليات الإدراج غير المتزامنة. ويمثل كل إدخال استعلام إدراج جرى تخزينه مؤقتًا ضمن استعلام إدراج غير متزامن. لبدء التسجيل، اضبط المعلمات في قسم asynchronous_insert_log. تُضبط فترة تفريغ البيانات في المعلمة
الوصف
flush_interval_milliseconds ضمن قسم إعدادات الخادم asynchronous_insert_log. ولإجبار التفريغ، استخدم الاستعلام SYSTEM FLUSH LOGS.
لا يحذف ClickHouse البيانات من الجدول تلقائيًا. راجع المقدمة لمزيد من التفاصيل.
الأعمدة
hostname(LowCardinality(String)) — اسم مضيف الخادم الذي ينفّذ الاستعلام.
event_date(Date) — التاريخ الذي حدث فيه الإدراج غير المتزامن.
event_time(DateTime) — التاريخ والوقت اللذان انتهى عندهما تنفيذ الإدراج غير المتزامن.
event_time_microseconds(DateTime64(6)) — التاريخ والوقت اللذان انتهى عندهما تنفيذ الإدراج غير المتزامن بدقة الميكروثانية.
query(String) — نص الاستعلام.
database(LowCardinality(String)) — اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها الجدول.
table(LowCardinality(String)) — اسم الجدول.
format(LowCardinality(String)) — اسم التنسيق.
query_id(String) — معرّف الاستعلام الأوّلي.
bytes(UInt64) — عدد البايتات المُدرجة.
rows(UInt64) — عدد الصفوف المُدرجة.
exception(String) — رسالة الاستثناء.
status(Enum8(‘Ok’ = 0, ‘ParsingError’ = 1, ‘FlushError’ = 2)) — حالة الإدراج. القيم: ‘Ok’ = 0 — إدراج ناجح، ‘ParsingError’ = 1 — استثناء أثناء تحليل البيانات، ‘FlushError’ = 2 — استثناء أثناء تفريغ البيانات.
data_kind(Enum8(‘Parsed’ = 0, ‘Preprocessed’ = 1)) — حالة البيانات. القيم: ‘Parsed’ و’Preprocessed’.
flush_time(DateTime) — التاريخ والوقت اللذان حدث عندهما التفريغ.
flush_time_microseconds(DateTime64(6)) — التاريخ والوقت اللذان حدث عندهما التفريغ بدقة الميكروثانية.
flush_query_id(String) — معرّف استعلام التفريغ.
timeout_milliseconds(UInt64) — المهلة المتكيّفة المحسوبة لهذا الإدخال.
مثال
Query
SELECT * FROM system.asynchronous_insert_log LIMIT 1 \G;
Response
hostname: clickhouse.eu-central1.internal
event_date: 2023-06-08
event_time: 2023-06-08 10:08:53
event_time_microseconds: 2023-06-08 10:08:53.199516
query: INSERT INTO public.data_guess (user_id, datasource_id, timestamp, path, type, num, str) FORMAT CSV
database: public
table: data_guess
format: CSV
query_id: b46cd4c4-0269-4d0b-99f5-d27668c6102e
bytes: 133223
exception:
status: Ok
flush_time: 2023-06-08 10:08:55
flush_time_microseconds: 2023-06-08 10:08:55.139676
flush_query_id: cd2c1e43-83f5-49dc-92e4-2fbc7f8d3716
انظر أيضًا
- system.query_log — وصف لجدول النظام
query_logالذي يحتوي على معلومات عامة حول تنفيذ الاستعلامات.
- system.asynchronous_inserts — يحتوي هذا الجدول على معلومات حول عمليات الإدراج غير المتزامنة المعلّقة في قائمة الانتظار.