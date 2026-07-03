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الوصف

يتضمن معلومات عن الأجزاء والأعمدة في جداول MergeTree. يمثل كل صف جزء بيانات واحدًا.

الأعمدة

  • partition (String) — اسم التقسيم.
  • name (String) — اسم جزء البيانات.
  • uuid (UUID) — UUID الخاص بالجزء.
  • part_type (String) — تنسيق تخزين جزء البيانات. القيم الممكنة: Wide — يُخزَّن كل عمود في ملف منفصل في نظام الملفات، Compact — تُخزَّن جميع الأعمدة في ملف واحد في نظام الملفات.
  • active (UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان جزء البيانات نشطًا. إذا كان جزء البيانات نشطًا، فسيُستخدم في جدول. وإلا فسيُحذف. تبقى أجزاء البيانات غير النشطة بعد الدمج.
  • marks (UInt64) — عدد العلامات. للحصول على العدد التقريبي للصفوف في جزء بيانات، اضرب عدد العلامات في index granularity (عادةً 8192) (لا تعمل هذه الملاحظة مع adaptive granularity).
  • rows (UInt64) — عدد الصفوف.
  • bytes_on_disk (UInt64) — الحجم الإجمالي لجميع ملفات جزء البيانات بالبايت.
  • data_compressed_bytes (UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في جزء البيانات. لا يشمل ذلك الملفات المساعدة، مثل الملفات التي تحتوي على العلامات.
  • data_uncompressed_bytes (UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في جزء البيانات. لا يشمل ذلك الملفات المساعدة، مثل الملفات التي تحتوي على العلامات.
  • marks_bytes (UInt64) — حجم الملف الذي يحتوي على العلامات.
  • modification_time (DateTime) — وقت تعديل الدليل الذي يحتوي على جزء البيانات. ويتوافق هذا عادةً مع وقت إنشاء جزء البيانات.
  • remove_time (DateTime) — الوقت الذي أصبح فيه جزء البيانات غير نشط.
  • refcount (UInt32) — عدد المواضع التي يُستخدم فيها جزء البيانات. وتشير قيمة أكبر من 2 إلى أن جزء البيانات يُستخدم في الاستعلامات أو عمليات الدمج.
  • min_date (Date) — الحد الأدنى لقيمة العمود Date إذا كان مُضمَّنًا في partition key.
  • max_date (Date) — الحد الأقصى لقيمة العمود Date إذا كان مُضمَّنًا في partition key.
  • min_time (DateTime) — الحد الأدنى لقيمة العمود DateTime إذا كان مُضمَّنًا في partition key.
  • max_time (DateTime) — الحد الأقصى لقيمة العمود DateTime إذا كان مُضمَّنًا في partition key.
  • partition_id (String) — معرّف التقسيم.
  • min_block_number (Int64) — الحد الأدنى لعدد أجزاء البيانات التي تكوّن الجزء الحالي بعد الدمج.
  • max_block_number (Int64) — الحد الأقصى لعدد أجزاء البيانات التي تكوّن الجزء الحالي بعد الدمج.
  • level (UInt32) — عمق شجرة الدمج. ويعني الصفر أن الجزء الحالي أُنشئ بواسطة insert بدلًا من دمج أجزاء أخرى.
  • data_version (UInt64) — رقم يُستخدم لتحديد أي mutations يجب تطبيقها على جزء البيانات (أي mutations ذات إصدار أعلى من data_version).
  • primary_key_bytes_in_memory (UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) المستخدمة لقيم primary key.
  • primary_key_bytes_in_memory_allocated (UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لقيم primary key.
  • database (String) — اسم قاعدة البيانات.
  • table (String) — اسم الجدول.
  • engine (String) — اسم محرك الجدول بدون معلمات.
  • disk_name (String) — اسم القرص الذي يخزن جزء البيانات.
  • path (String) — المسار المطلق إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات جزء البيانات.
  • column (String) — اسم العمود.
  • type (String) — نوع العمود.
  • column_position (UInt64) — الترتيب التسلسلي للعمود في الجدول، بدءًا من 1.
  • default_kind (String) — نوع التعبير (DEFAULT, MATERIALIZED, ALIAS) للقيمة الافتراضية، أو سلسلة فارغة إذا لم يكن محددًا.
  • default_expression (String) — التعبير الخاص بالقيمة الافتراضية، أو سلسلة فارغة إذا لم يكن محددًا.
  • column_bytes_on_disk (UInt64) — الحجم الإجمالي للعمود بالبايت.
  • column_data_compressed_bytes (UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في العمود، بالبايت.
  • column_data_uncompressed_bytes (UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في العمود، بالبايت.
  • column_marks_bytes (UInt64) — حجم العلامات الخاصة بالعمود، بالبايت.
  • column_modification_time (Nullable(DateTime)) — آخر وقت عُدِّل فيه العمود.
  • column_ttl_min (Nullable(DateTime)) — الحد الأدنى لقيمة تعبير TTL المحسوب للعمود.
  • column_ttl_max (Nullable(DateTime)) — الحد الأقصى لقيمة تعبير TTL المحسوب للعمود.
  • statistics (Array(String)) — إحصاءات العمود.
  • estimates.min (Nullable(String)) — القيمة الدنيا التقديرية للعمود.
  • estimates.max (Nullable(String)) — القيمة القصوى التقديرية للعمود.
  • estimates.cardinality (Nullable(UInt64)) — الكاردينالية التقديرية للعمود.
  • estimates.null_count (Nullable(UInt64)) — العدد التقديري لقيم NULL في العمود.
  • serialization_kind (String) — نوع التسلسل الخاص بالعمود
  • substreams (Array(String)) — أسماء التدفقات الفرعية التي يُسلسَل إليها العمود
  • filenames (Array(String)) — أسماء الملفات المقابلة لكل تدفق فرعي من تدفقات العمود
  • subcolumns.names (Array(String)) — أسماء الأعمدة الفرعية في العمود
  • subcolumns.types (Array(String)) — أنواع الأعمدة الفرعية في العمود
  • subcolumns.serializations (Array(String)) — أنواع تسلسل الأعمدة الفرعية في العمود
  • subcolumns.bytes_on_disk (Array(UInt64)) — الأحجام على القرص لكل عمود فرعي، بالبايت
  • subcolumns.data_compressed_bytes (Array(UInt64)) — أحجام البيانات المضغوطة لكل عمود فرعي، بالبايت
  • subcolumns.data_uncompressed_bytes (Array(UInt64)) — أحجام البيانات غير المضغوطة لكل عمود فرعي، بالبايت
  • subcolumns.marks_bytes (Array(UInt64)) — أحجام العلامات لكل عمود فرعي في العمود، بالبايت

مثال

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦