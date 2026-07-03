يتضمن معلومات عن الأجزاء والأعمدة في جداول MergeTree. يمثل كل صف جزء بيانات واحدًا.
الوصف
الأعمدة
partition(String) — اسم التقسيم.
name(String) — اسم جزء البيانات.
uuid(UUID) — UUID الخاص بالجزء.
part_type(String) — تنسيق تخزين جزء البيانات. القيم الممكنة: Wide — يُخزَّن كل عمود في ملف منفصل في نظام الملفات، Compact — تُخزَّن جميع الأعمدة في ملف واحد في نظام الملفات.
active(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان جزء البيانات نشطًا. إذا كان جزء البيانات نشطًا، فسيُستخدم في جدول. وإلا فسيُحذف. تبقى أجزاء البيانات غير النشطة بعد الدمج.
marks(UInt64) — عدد العلامات. للحصول على العدد التقريبي للصفوف في جزء بيانات، اضرب عدد العلامات في index granularity (عادةً 8192) (لا تعمل هذه الملاحظة مع adaptive granularity).
rows(UInt64) — عدد الصفوف.
bytes_on_disk(UInt64) — الحجم الإجمالي لجميع ملفات جزء البيانات بالبايت.
data_compressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في جزء البيانات. لا يشمل ذلك الملفات المساعدة، مثل الملفات التي تحتوي على العلامات.
data_uncompressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في جزء البيانات. لا يشمل ذلك الملفات المساعدة، مثل الملفات التي تحتوي على العلامات.
marks_bytes(UInt64) — حجم الملف الذي يحتوي على العلامات.
modification_time(DateTime) — وقت تعديل الدليل الذي يحتوي على جزء البيانات. ويتوافق هذا عادةً مع وقت إنشاء جزء البيانات.
remove_time(DateTime) — الوقت الذي أصبح فيه جزء البيانات غير نشط.
refcount(UInt32) — عدد المواضع التي يُستخدم فيها جزء البيانات. وتشير قيمة أكبر من 2 إلى أن جزء البيانات يُستخدم في الاستعلامات أو عمليات الدمج.
min_date(Date) — الحد الأدنى لقيمة العمود Date إذا كان مُضمَّنًا في partition key.
max_date(Date) — الحد الأقصى لقيمة العمود Date إذا كان مُضمَّنًا في partition key.
min_time(DateTime) — الحد الأدنى لقيمة العمود DateTime إذا كان مُضمَّنًا في partition key.
max_time(DateTime) — الحد الأقصى لقيمة العمود DateTime إذا كان مُضمَّنًا في partition key.
partition_id(String) — معرّف التقسيم.
min_block_number(Int64) — الحد الأدنى لعدد أجزاء البيانات التي تكوّن الجزء الحالي بعد الدمج.
max_block_number(Int64) — الحد الأقصى لعدد أجزاء البيانات التي تكوّن الجزء الحالي بعد الدمج.
level(UInt32) — عمق شجرة الدمج. ويعني الصفر أن الجزء الحالي أُنشئ بواسطة insert بدلًا من دمج أجزاء أخرى.
data_version(UInt64) — رقم يُستخدم لتحديد أي mutations يجب تطبيقها على جزء البيانات (أي mutations ذات إصدار أعلى من data_version).
primary_key_bytes_in_memory(UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) المستخدمة لقيم primary key.
primary_key_bytes_in_memory_allocated(UInt64) — مقدار الذاكرة (بالبايت) المحجوزة لقيم primary key.
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
engine(String) — اسم محرك الجدول بدون معلمات.
disk_name(String) — اسم القرص الذي يخزن جزء البيانات.
path(String) — المسار المطلق إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات جزء البيانات.
column(String) — اسم العمود.
type(String) — نوع العمود.
column_position(UInt64) — الترتيب التسلسلي للعمود في الجدول، بدءًا من 1.
default_kind(String) — نوع التعبير (DEFAULT, MATERIALIZED, ALIAS) للقيمة الافتراضية، أو سلسلة فارغة إذا لم يكن محددًا.
default_expression(String) — التعبير الخاص بالقيمة الافتراضية، أو سلسلة فارغة إذا لم يكن محددًا.
column_bytes_on_disk(UInt64) — الحجم الإجمالي للعمود بالبايت.
column_data_compressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في العمود، بالبايت.
column_data_uncompressed_bytes(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في العمود، بالبايت.
column_marks_bytes(UInt64) — حجم العلامات الخاصة بالعمود، بالبايت.
column_modification_time(Nullable(DateTime)) — آخر وقت عُدِّل فيه العمود.
column_ttl_min(Nullable(DateTime)) — الحد الأدنى لقيمة تعبير TTL المحسوب للعمود.
column_ttl_max(Nullable(DateTime)) — الحد الأقصى لقيمة تعبير TTL المحسوب للعمود.
statistics(Array(String)) — إحصاءات العمود.
estimates.min(Nullable(String)) — القيمة الدنيا التقديرية للعمود.
estimates.max(Nullable(String)) — القيمة القصوى التقديرية للعمود.
estimates.cardinality(Nullable(UInt64)) — الكاردينالية التقديرية للعمود.
estimates.null_count(Nullable(UInt64)) — العدد التقديري لقيم NULL في العمود.
serialization_kind(String) — نوع التسلسل الخاص بالعمود
substreams(Array(String)) — أسماء التدفقات الفرعية التي يُسلسَل إليها العمود
filenames(Array(String)) — أسماء الملفات المقابلة لكل تدفق فرعي من تدفقات العمود
subcolumns.names(Array(String)) — أسماء الأعمدة الفرعية في العمود
subcolumns.types(Array(String)) — أنواع الأعمدة الفرعية في العمود
subcolumns.serializations(Array(String)) — أنواع تسلسل الأعمدة الفرعية في العمود
subcolumns.bytes_on_disk(Array(UInt64)) — الأحجام على القرص لكل عمود فرعي، بالبايت
subcolumns.data_compressed_bytes(Array(UInt64)) — أحجام البيانات المضغوطة لكل عمود فرعي، بالبايت
subcolumns.data_uncompressed_bytes(Array(UInt64)) — أحجام البيانات غير المضغوطة لكل عمود فرعي، بالبايت
subcolumns.marks_bytes(Array(UInt64)) — أحجام العلامات لكل عمود فرعي في العمود، بالبايت
مثال
SELECT * FROM system.parts_columns LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
partition: tuple()
name: all_1_2_1
part_type: Wide
active: 1
marks: 2
rows: 2
bytes_on_disk: 155
data_compressed_bytes: 56
data_uncompressed_bytes: 4
marks_bytes: 96
modification_time: 2020-09-23 10:13:36
remove_time: 2106-02-07 06:28:15
refcount: 1
min_date: 1970-01-01
max_date: 1970-01-01
partition_id: all
min_block_number: 1
max_block_number: 2
level: 1
data_version: 1
primary_key_bytes_in_memory: 2
primary_key_bytes_in_memory_allocated: 64
database: default
table: 53r93yleapyears
engine: MergeTree
disk_name: default
path: /var/lib/clickhouse/data/default/53r93yleapyears/all_1_2_1/
column: id
type: Int8
column_position: 1
default_kind:
default_expression:
column_bytes_on_disk: 76
column_data_compressed_bytes: 28
column_data_uncompressed_bytes: 2
column_marks_bytes: 48