يتضمن معلومات حول الأجزاء المفصولة من جداول MergeTree. يوضح العمود
الوصف
reason سبب فصل الجزء.
بالنسبة إلى الأجزاء التي فصلها المستخدم، تكون قيمة السبب فارغة. ويمكن إلحاق هذه الأجزاء باستخدام الأمر ALTER TABLE ATTACH PARTITION|PART.
للاطلاع على وصف الأعمدة الأخرى، انظر system.parts.
إذا كان اسم الجزء غير صالح، فقد تكون قيم بعض الأعمدة
NULL. ويمكن حذف هذه الأجزاء باستخدام ALTER TABLE DROP DETACHED PART.
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات التي ينتمي إليها جزء البيانات هذا.
table(String) — اسم الجدول الذي ينتمي إليه جزء البيانات هذا.
partition_id(Nullable(String)) — معرّف القسم الذي ينتمي إليه جزء البيانات هذا.
name(String) — اسم الجزء.
bytes_on_disk(UInt64) — الحجم الإجمالي لجميع ملفات جزء البيانات، بالبايت.
modification_time(DateTime) — الوقت الذي عُدِّل فيه الدليل الذي يحتوي على جزء البيانات هذا. ويتوافق ذلك عادةً مع وقت حدوث الفصل.
disk(String) — اسم القرص الذي يخزّن جزء البيانات هذا.
path(String) — مسار القرص إلى ملف جزء البيانات هذا.
reason(Nullable(String)) — سبب فصل هذا الجزء.
min_block_number(Nullable(Int64)) — الحد الأدنى لعدد أجزاء البيانات التي يتكوّن منها الجزء الحالي بعد الدمج.
max_block_number(Nullable(Int64)) — الحد الأقصى لعدد أجزاء البيانات التي يتكوّن منها الجزء الحالي بعد الدمج.
level(Nullable(UInt32)) — عمق شجرة الدمج. ويعني الصفر أن الجزء الحالي أُنشئ بواسطة insert، وليس عن طريق دمج أجزاء أخرى.