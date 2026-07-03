يحتوي على معلومات حول الإسقاطات الموجودة في جميع الجداول.
الوصف
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات.
table(String) — اسم الجدول.
name(String) — اسم الإسقاط.
type(Enum8(‘Normal’ = 0, ‘Aggregate’ = 1)) — نوع الإسقاط.
sorting_key(Array(String)) — مفتاح ترتيب الإسقاط.
query(String) — استعلام الإسقاط.
settings(Map(String, String)) — إعدادات الإسقاط.
مثال
SELECT * FROM system.projections LIMIT 2 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
database: default
table: landing
name: improved_sorting_key
type: Normal
sorting_key: ['user_id','date']
query: SELECT * ORDER BY user_id, date
settings: {}
Row 2:
──────
database: default
table: landing
name: agg_no_key
type: Aggregate
sorting_key: []
query: SELECT count()
settings: {}