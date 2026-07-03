الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يحتوي على معلومات عن عمليات الدمج وعمليات التعديل على الأجزاء الجارية حاليًا في الجداول من عائلة MergeTree.
الوصف
الأعمدة
database(String) — اسم قاعدة البيانات التي يوجد فيها الجدول.
table(String) — اسم الجدول.
elapsed(Float64) — الوقت المنقضي (بالثواني) منذ بدء الدمج.
progress(Float64) — النسبة المئوية للعمل المكتمل من 0 إلى 1.
num_parts(UInt64) — عدد الأجزاء المطلوب دمجها.
source_part_names(Array(String)) — قائمة أسماء الأجزاء المصدر.
result_part_name(String) — اسم الجزء الذي سيتكوّن نتيجة الدمج.
source_part_paths(Array(String)) — قائمة المسارات لكل جزء مصدر.
result_part_path(String) — مسار الجزء الذي سيتكوّن نتيجة الدمج.
partition_id(String) — معرّف القسم الذي يحدث فيه الدمج.
partition(String) — اسم القسم
is_mutation(UInt8) — تكون القيمة 1 إذا كانت هذه العملية تعديلًا على جزء.
total_size_bytes_compressed(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات المضغوطة في الكتل المدمجة.
total_size_bytes_uncompressed(UInt64) — الحجم الإجمالي للبيانات غير المضغوطة في الكتل المدمجة.
total_size_marks(UInt64) — العدد الإجمالي للعلامات في الأجزاء المدمجة.
bytes_read_uncompressed(UInt64) — عدد البايتات المقروءة غير المضغوطة.
rows_read(UInt64) — عدد الصفوف المقروءة.
bytes_written_uncompressed(UInt64) — عدد البايتات المكتوبة غير المضغوطة.
rows_written(UInt64) — عدد الصفوف المكتوبة.
columns_written(UInt64) — عدد الأعمدة المكتوبة (في خوارزمية الدمج العمودي).
memory_usage(UInt64) — استهلاك الذاكرة لعملية الدمج.
thread_id(UInt64) — معرّف الخيط لعملية الدمج.
merge_type(String) — نوع الدمج الحالي. تكون فارغة إذا كانت العملية mutation.
merge_algorithm(String) — الخوارزمية المستخدمة في الدمج الحالي. تكون فارغة إذا كانت العملية mutation.
current_projection(String) — اسم الإسقاط الجاري دمجه أو إعادة بنائه حاليًا. تكون فارغة إذا لم تكن العملية في مرحلة دمج الإسقاط.
current_projection_progress(Float64) — تقدّم دمج الإسقاط الحالي من 0 إلى 1.
current_projection_parts_merging(UInt64) — عدد أجزاء الإسقاط التي يجري دمجها حاليًا.
current_projection_parts_remaining(UInt64) — عدد أجزاء الإسقاط المتبقية المطلوب دمجها للإسقاط الحالي.
projections_completed(Array(String)) — قائمة الإسقاطات التي تم دمجها أو إعادة بنائها حتى الآن.
projections_remaining(Array(String)) — قائمة الإسقاطات التي لا تزال بحاجة إلى الدمج أو إعادة البناء.