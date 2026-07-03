الاستعلام في ClickHouse Cloudتُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة
clusterAllReplicas. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
يتضمن معلومات عن تخصيصات الذاكرة التي أُجريت عبر مخصّص الذاكرة jemalloc ضمن فئات الأحجام المختلفة (bins)، والمُجمَّعة من جميع الساحات. قد لا تكون هذه الإحصاءات دقيقة تمامًا بسبب التخزين المؤقت المحلي للخيوط في jemalloc.
الوصف
الأعمدة
index(UInt16) — فهرس الـ bin المرتبة حسب الحجم.
large(UInt8) — تكون قيمته True للتخصيصات الكبيرة وFalse للتخصيصات الصغيرة.
size(UInt64) — حجم التخصيصات في هذه الـ bin.
allocations(Int64) — عدد التخصيصات.
deallocations(Int64) — عدد عمليات إلغاء التخصيص.
nregs(Int64) — عدد المناطق لكل slab.
curslabs(Int64) — العدد الحالي لـ slabs.
curregs(Int64) — العدد الحالي للمناطق ضمن فئة الحجم هذه.
حدّد أحجام عمليات تخصيص الذاكرة التي أسهمت بأكبر قدر في إجمالي استخدام الذاكرة الحالي.
مثال
SELECT
*,
allocations - deallocations AS active_allocations,
size * active_allocations AS allocated_bytes
FROM system.jemalloc_bins
WHERE allocated_bytes > 0
ORDER BY allocated_bytes DESC
LIMIT 10
┌─index─┬─large─┬─────size─┬─allocactions─┬─deallocations─┬─active_allocations─┬─allocated_bytes─┐
│ 82 │ 1 │ 50331648 │ 1 │ 0 │ 1 │ 50331648 │
│ 10 │ 0 │ 192 │ 512336 │ 370710 │ 141626 │ 27192192 │
│ 69 │ 1 │ 5242880 │ 6 │ 2 │ 4 │ 20971520 │
│ 3 │ 0 │ 48 │ 16938224 │ 16559484 │ 378740 │ 18179520 │
│ 28 │ 0 │ 4096 │ 122924 │ 119142 │ 3782 │ 15491072 │
│ 61 │ 1 │ 1310720 │ 44569 │ 44558 │ 11 │ 14417920 │
│ 39 │ 1 │ 28672 │ 1285 │ 913 │ 372 │ 10665984 │
│ 4 │ 0 │ 64 │ 2837225 │ 2680568 │ 156657 │ 10026048 │
│ 6 │ 0 │ 96 │ 2617803 │ 2531435 │ 86368 │ 8291328 │
│ 36 │ 1 │ 16384 │ 22431 │ 21970 │ 461 │ 7553024 │
└───────┴───────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────────┴─────────────────┘