جدول نظامي يحتوي على معلومات عن تخصيصات الذاكرة التي ينفذها مخصّص الذاكرة jemalloc ضمن فئات الأحجام المختلفة (bins)، والمجمّعة من جميع الـ الساحات.

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

يتضمن معلومات عن تخصيصات الذاكرة التي أُجريت عبر مخصّص الذاكرة jemalloc ضمن فئات الأحجام المختلفة (bins)، والمُجمَّعة من جميع الساحات. قد لا تكون هذه الإحصاءات دقيقة تمامًا بسبب التخزين المؤقت المحلي للخيوط في jemalloc.

index (UInt16) — فهرس الـ bin المرتبة حسب الحجم.

(UInt16) — فهرس الـ bin المرتبة حسب الحجم. large (UInt8) — تكون قيمته True للتخصيصات الكبيرة وFalse للتخصيصات الصغيرة.

(UInt8) — تكون قيمته True للتخصيصات الكبيرة وFalse للتخصيصات الصغيرة. size (UInt64) — حجم التخصيصات في هذه الـ bin.

(UInt64) — حجم التخصيصات في هذه الـ bin. allocations (Int64) — عدد التخصيصات.

(Int64) — عدد التخصيصات. deallocations (Int64) — عدد عمليات إلغاء التخصيص.

(Int64) — عدد عمليات إلغاء التخصيص. nregs (Int64) — عدد المناطق لكل slab.

(Int64) — عدد المناطق لكل slab. curslabs (Int64) — العدد الحالي لـ slabs.

(Int64) — العدد الحالي لـ slabs. curregs (Int64) — العدد الحالي للمناطق ضمن فئة الحجم هذه.

حدّد أحجام عمليات تخصيص الذاكرة التي أسهمت بأكبر قدر في إجمالي استخدام الذاكرة الحالي.

SELECT * , allocations - deallocations AS active_allocations, size * active_allocations AS allocated_bytes FROM system . jemalloc_bins WHERE allocated_bytes > 0 ORDER BY allocated_bytes DESC LIMIT 10