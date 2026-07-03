يتضمن معلومات عن العناقيد المتاحة في ملف الإعدادات والخوادم التابعة لها.
الوصف
الأعمدة
cluster(String) — اسم العنقود.
shard_num(UInt32) — رقم الجزء في العنقود، بدءًا من 1.
shard_name(String) — اسم الجزء في العنقود.
shard_weight(UInt32) — الوزن النسبي للجزء عند كتابة البيانات.
internal_replication(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان هذا المضيف جزءًا من مجموعة يمكنها إجراء النسخ المتماثل للبيانات ذاتيًا.
replica_num(UInt32) — رقم النسخة المتماثلة في الجزء، بدءًا من 1.
host_name(String) — اسم المضيف، كما هو محدد في ملف config.
host_address(String) — عنوان IP للمضيف المستمد من DNS.
port(UInt16) — المنفذ المستخدم للاتصال بالخادم.
is_local(UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان المضيف محليًا.
user(String) — اسم المستخدم للاتصال بالخادم.
default_database(String) — اسم قاعدة البيانات الافتراضية.
errors_count(UInt32) — عدد المرات التي فشل فيها هذا المضيف في الوصول إلى النسخة المتماثلة.
slowdowns_count(UInt32) — عدد مرات التباطؤ التي أدت إلى تبديل النسخة المتماثلة عند إنشاء اتصال باستخدام الطلبات التحوطية.
estimated_recovery_time(UInt32) — عدد الثواني المتبقية حتى يُصفَّر عدد أخطاء النسخة المتماثلة وتُعتبر قد عادت إلى الوضع الطبيعي.
database_shard_name(String) — اسم جزء قاعدة البيانات
Replicated(للعناقيد التي تنتمي إلى قاعدة بيانات
Replicated).
database_replica_name(String) — اسم النسخة المتماثلة لقاعدة البيانات
Replicated(للعناقيد التي تنتمي إلى قاعدة بيانات
Replicated).
is_shared_catalog_cluster(UInt8) — قيمة Bool تشير إلى ما إذا كان العنقود ينتمي إلى Shared Catalog.
is_active(Nullable(UInt8)) — حالة النسخة المتماثلة لقاعدة بيانات Replicated (للعناقيد التي تنتمي إلى قاعدة بيانات Replicated): 1 تعني ‘النسخة المتماثلة متصلة’، و0 تعني ‘النسخة المتماثلة غير متصلة’، وNULL تعني ‘غير معروف’.
unsynced_after_recovery(Nullable(UInt8)) — يشير إلى ما إذا كان تأخر النسخ المتماثل للنسخة المتماثلة لقاعدة بيانات Replicated أكبر من max_replication_lag_to_enqueue بعد إنشاء النسخة المتماثلة أو استعادتها.
replication_lag(Nullable(UInt32)) — تأخر النسخ المتماثل للنسخة المتماثلة لقاعدة البيانات
Replicated(للعناقيد التي تنتمي إلى قاعدة بيانات Replicated).
recovery_time(Nullable(UInt64)) — وقت الاستعادة للنسخة المتماثلة لقاعدة البيانات
Replicated(للعناقيد التي تنتمي إلى قاعدة بيانات Replicated)، بالمللي ثانية.
مثال
Query
SELECT * FROM system.clusters LIMIT 2 FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
cluster: test_cluster_two_shards
shard_num: 1
shard_name: shard_01
shard_weight: 1
replica_num: 1
host_name: 127.0.0.1
host_address: 127.0.0.1
port: 9000
is_local: 1
user: default
default_database:
errors_count: 0
slowdowns_count: 0
estimated_recovery_time: 0
database_shard_name:
database_replica_name:
is_active: NULL
Row 2:
──────
cluster: test_cluster_two_shards
shard_num: 2
shard_name: shard_02
shard_weight: 1
replica_num: 1
host_name: 127.0.0.2
host_address: 127.0.0.2
port: 9000
is_local: 0
user: default
default_database:
errors_count: 0
slowdowns_count: 0
estimated_recovery_time: 0
database_shard_name:
database_replica_name:
is_active: NULL