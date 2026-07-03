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الوصف

يتضمن معلومات عن العناقيد المتاحة في ملف الإعدادات والخوادم التابعة لها.

الأعمدة

  • cluster (String) — اسم العنقود.
  • shard_num (UInt32) — رقم الجزء في العنقود، بدءًا من 1.
  • shard_name (String) — اسم الجزء في العنقود.
  • shard_weight (UInt32) — الوزن النسبي للجزء عند كتابة البيانات.
  • internal_replication (UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان هذا المضيف جزءًا من مجموعة يمكنها إجراء النسخ المتماثل للبيانات ذاتيًا.
  • replica_num (UInt32) — رقم النسخة المتماثلة في الجزء، بدءًا من 1.
  • host_name (String) — اسم المضيف، كما هو محدد في ملف config.
  • host_address (String) — عنوان IP للمضيف المستمد من DNS.
  • port (UInt16) — المنفذ المستخدم للاتصال بالخادم.
  • is_local (UInt8) — علامة تشير إلى ما إذا كان المضيف محليًا.
  • user (String) — اسم المستخدم للاتصال بالخادم.
  • default_database (String) — اسم قاعدة البيانات الافتراضية.
  • errors_count (UInt32) — عدد المرات التي فشل فيها هذا المضيف في الوصول إلى النسخة المتماثلة.
  • slowdowns_count (UInt32) — عدد مرات التباطؤ التي أدت إلى تبديل النسخة المتماثلة عند إنشاء اتصال باستخدام الطلبات التحوطية.
  • estimated_recovery_time (UInt32) — عدد الثواني المتبقية حتى يُصفَّر عدد أخطاء النسخة المتماثلة وتُعتبر قد عادت إلى الوضع الطبيعي.
  • database_shard_name (String) — اسم جزء قاعدة البيانات Replicated (للعناقيد التي تنتمي إلى قاعدة بيانات Replicated).
  • database_replica_name (String) — اسم النسخة المتماثلة لقاعدة البيانات Replicated (للعناقيد التي تنتمي إلى قاعدة بيانات Replicated).
  • is_shared_catalog_cluster (UInt8) — قيمة Bool تشير إلى ما إذا كان العنقود ينتمي إلى Shared Catalog.
  • is_active (Nullable(UInt8)) — حالة النسخة المتماثلة لقاعدة بيانات Replicated (للعناقيد التي تنتمي إلى قاعدة بيانات Replicated): 1 تعني ‘النسخة المتماثلة متصلة’، و0 تعني ‘النسخة المتماثلة غير متصلة’، وNULL تعني ‘غير معروف’.
  • unsynced_after_recovery (Nullable(UInt8)) — يشير إلى ما إذا كان تأخر النسخ المتماثل للنسخة المتماثلة لقاعدة بيانات Replicated أكبر من max_replication_lag_to_enqueue بعد إنشاء النسخة المتماثلة أو استعادتها.
  • replication_lag (Nullable(UInt32)) — تأخر النسخ المتماثل للنسخة المتماثلة لقاعدة البيانات Replicated (للعناقيد التي تنتمي إلى قاعدة بيانات Replicated).
  • recovery_time (Nullable(UInt64)) — وقت الاستعادة للنسخة المتماثلة لقاعدة البيانات Replicated (للعناقيد التي تنتمي إلى قاعدة بيانات Replicated)، بالمللي ثانية.

مثال

Query
Response

راجع أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦