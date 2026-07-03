جدول نظامي يحتوي على معلومات عن ملفات البيانات الوصفية المقروءة من جداول Iceberg. ويمثّل كل إدخال إمّا ملف البيانات الوصفية الجذر، أو بيانات وصفية مستخرجة من ملف Avro، أو إدخالًا من أحد ملفات Avro.

الاستعلام في ClickHouse Cloud clusterAllReplicas . راجع تُخزَّن بيانات جدول النظام هذا محليًا على كل عقدة في ClickHouse Cloud. لذلك، يتطلب الحصول على رؤية كاملة لجميع البيانات استخدام الدالة. راجع هنا لمزيد من التفاصيل.

يسجّل جدول system.iceberg_metadata_log أحداث الوصول إلى البيانات الوصفية وتحليلها لجداول Iceberg التي يقرؤها ClickHouse. ويوفّر معلومات تفصيلية عن كل ملف بيانات وصفية أو إدخال جرت معالجته، مما يفيد في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتدقيق، وفهم تطوّر بنية جداول Iceberg.

يسجّل هذا الجدول كل ملف بيانات وصفية وكل إدخال تتم قراءته من جداول Iceberg، بما في ذلك ملفات البيانات الوصفية الجذرية، وقوائم manifest، وإدخالات manifest. كما يساعد المستخدمين على تتبّع كيفية تفسير ClickHouse للبيانات الوصفية لجداول Iceberg وتشخيص المشكلات المتعلقة بتطوّر المخطط، أو تعيين الملفات، أو تخطيط الاستعلام.

هذا الجدول مخصّص أساسًا لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

​ التحكّم في درجة تفصيل السجلات

يمكنك التحكّم في أحداث البيانات الوصفية التي يجري تسجيلها باستخدام الإعداد iceberg_metadata_log_level

لتسجيل جميع البيانات الوصفية المستخدمة في الاستعلام الحالي:

SELECT * FROM my_iceberg_table SETTINGS iceberg_metadata_log_level = 'manifest_file_entry' ; SYSTEM FLUSH LOGS iceberg_metadata_log; SELECT content_type, file_path, row_in_file FROM system . iceberg_metadata_log WHERE query_id = '{previous_query_id}' ;

لتسجيل ملف JSON الجذر للبيانات الوصفية المستخدم في الاستعلام الحالي فقط:

SELECT * FROM my_iceberg_table SETTINGS iceberg_metadata_log_level = 'metadata' ; SYSTEM FLUSH LOGS iceberg_metadata_log; SELECT content_type, file_path, row_in_file FROM system . iceberg_metadata_log WHERE query_id = '{previous_query_id}' ;

راجع مزيدًا من المعلومات في وصف الإعداد iceberg_metadata_log_level

​ من الجيد أن تعرف

استخدم iceberg_metadata_log_level على مستوى الاستعلام فقط عندما تحتاج إلى فحص جدول Iceberg لديك بالتفصيل. وإلا، فقد تملأ جدول السجل بقدر مفرط من البيانات الوصفية وتواجه تراجعًا في الأداء.

على مستوى الاستعلام فقط عندما تحتاج إلى فحص جدول Iceberg لديك بالتفصيل. وإلا، فقد تملأ جدول السجل بقدر مفرط من البيانات الوصفية وتواجه تراجعًا في الأداء. يحتوي الجدول على إدخالات مكررة، لأنه مخصص أساسًا لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها ولا يضمن التفرد لكل كيان. تخزّن صفوف منفصلة المحتوى وحالة التقليم لأن جمعهما يتم في أوقات مختلفة أثناء تنفيذ البرنامج. يُجمع المحتوى عند قراءة البيانات الوصفية، وتُجمع حالة التقليم عند فحص البيانات الوصفية لأغراض التقليم. لا تعتمد مطلقًا على الجدول نفسه في إزالة التكرار.

إذا استخدمت content_type أكثر تفصيلاً من ManifestListMetadata ، فسيتم تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg لقوائم manifest.

أكثر تفصيلاً من ، فسيتم تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg لقوائم manifest. وبالمثل، إذا استخدمت content_type أكثر تفصيلاً من ManifestFileMetadata ، فسيتم تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg لملفات manifest.

أكثر تفصيلاً من ، فسيتم تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية في Iceberg لملفات manifest. إذا أُلغي استعلام SELECT أو فشل، فقد يظل جدول السجل يحتوي على إدخالات للبيانات الوصفية التي تمت معالجتها قبل الفشل، لكنه لن يحتوي على معلومات عن كيانات البيانات الوصفية التي لم تتم معالجتها.